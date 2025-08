106-metrska mega jahta, zasežena ruskemu oligarhu, gre na dražbo

Heliport, bazen, telovadnica in savna. Vse to ima 106-metrska mega jahta Amadea, ki gre tri leta po tem, ko jo je ameriški FBI zasegel na Fidžiju, na dražbo. Sprva je bilo lastništvo luksuznega plovila nejasno, marca letos pa je sodnik zavrnil zahtevek za lastništvo nekdanjemu direktorju naftne in plinske družbe Rosneft Eduardu Khudainatovu.