Dražba na Twitterju: kipec logotipa prodali za 92.000 evrov

Dražbo je upravljala družba Heritage Global Partners, ki sicer ni objavila končnih cen izdelkov, BBC pa poroča, da so nekateri izdelki dosegli visoko ceno. Najdražje prodan izdelek je bil kip znamenite ptice, logotipa Twitterja, zanj pa so kupci odšteli okoli 92.000 evrov.

Na voljo je bila tudi konferenčna miza iz obnovljenega lesa, ki se je prodala za skoraj 10.000 evrov.

Twitter je iz svojega nekdanjega kavnega bara prodal vrhunski aparat za espresso La Marzocco Strada 3, za katerega so ob nakupu plačali 24.300 evrov, na dražbi pa so ga prodali za približno 10.940 evrov. Nižjo ceno so dosegli zvočniki Polycom, za katere so iztržili okoli 277 evrov. Za ergonomski komplet stoječe mize, ki so ga prodajali še zapakiranega v škatli je bilo potrebno plačati tudi okoli 300 evrov.

Nekateri predmeti pa so se prodali celo za več, kot je njihova vrednost. Denimo, stol Eames oblikovalca Hermana Millerja iz vezanega lesa, ki se običajno prodaja za okoli 1100 evrov, je na dražbi bil prodan za vsaj 1300 evrov.

Musk je že meseca novembra na Twitterju zapisal, da so se podjetju zaradi odhoda več oglaševalcev močno zmanjšali prihodki. Takrat je opozoril tudi na to, da bi podjetje lahko šlo v stečaj. Twitter naj ne bi niti plačeval najemnine za pisarne po vsem svetu, vključno s sedežem v San Franciscu, kjer jih najemodajalec toži.