Dražje počitnice na Hrvaškem: davki na turistične objekte znatno višji

Tudi če imate svoj počitniški objekt na Hrvaškem, bo letovanje tam letos dražje. Možnost višjega davka na turistične kapacitete so izkoristile domala vse obmorske občine.

"Nekatere občine tukaj so se odločile, da zaenkrat zadržijo star cenik, to je dva evra na kvadratni meter koristne površine, ene so šle na štiri, druge pa, predvsem obalne občine, takoj na pet," pojasnjuje Alen Zubin iz agencije Vista prot network Umag.

Iz dva na pet evrov, s sedanje zgornje meje na novo najvišjo dovoljeno.

Rovinj, Poreč, Novigrad, Umag, Buje, Fažana, Brtonigla, Pulj. Prav v Istri, kjer je največji delež od 120 tisoč nepremičnin v lasti Slovencev na Hrvaškem, so cene najvišje. "Do reke Mirne, še Poreč bi dal v isti koš. Zaradi mikrolokacije, ker iz Ljubljane recimo, če ni pretirane gneče, ko ni več meje, se da v Novigrad priti v uri in pol," dodaja Zubin.