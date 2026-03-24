Dražji dizel za tujce na Slovaškem ni skladen z zakonodajo EU

Slovaška vlada se je zaradi energetske krize v državi, ki jo je še poslabšala vojna v Iranu, prejšnji teden odločila za omejitev prodaje dizelskega goriva. Stranke lahko tako napolnijo le rezervoar avtomobila, prav tako je prepovedano točenje več kot 10 litrov goriva v posode, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Za vozila s tujimi registrskimi tablicami bo ob tem gorivo na slovaških bencinskih servisih dražje. Ta cena se izračuna kot povprečje cen, ki trenutno veljajo v sosednjih državah Avstriji, Češki in Poljski.

V Evropski komisiji menijo, da je ta ukrep diskriminatoren in v nasprotju z zakonodajo EU, je na današnji novinarski konferenci dejal tiskovni predstavnik Evropske komisije Ricardo Cardoso.

"Čeprav razumemo potrebo po podpori državljanom, še posebej v tem trenutku, ukrepi ne smejo razlikovati med državljanstvom, niti ne smejo ogrožati celovitosti našega enotnega trga," je poudaril.