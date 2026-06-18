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1200 let star hrast Robina Hooda izgubil bitko s časom

Nottingham, 18. 06. 2026 13.09 pred 25 minutami 2 min branja 1

Avtor:
N.V.
Znameniti hrast v Angliji

Legenda pravi, da si je legendarni izobčenec Robin Hood za svoje skrivališče izbral znameniti starodavni hrast v Sherwoodskem gozdu v grofiji Nottinghamshire v Angliji. In že leta je prav to drevo privabljalo na stotine turistov, ki so si želeli ogledati, kje so se Robin Hood in njegovi tovariši zbirali. A znameniti hrast je odmrl, letošnjo pomlad namreč ni pognal novih listov, pravijo v naravovarstveni organizaciji.

Z veliko krošnjo, široko 28 metrov, in obsegom debla 11 metrov je hrast eno največjih dreves v Veliki Britaniji. Opore za nekatere veje so namestili že v začetku 20. stoletja, v sedemdesetih letih pa so drevo ogradili, da bi ga zaščitili, piše CNN.

Vendar je kombinacija zbitosti zemlje okoli drevesa in vročih, suhih poletij povzročila propadanje drevesa, je sporočila naravovarstvena organizacija RSPB.

Znameniti hrast v Angliji
Znameniti hrast v Angliji
FOTO: AP

Simon Parfey, direktor podjetja za mikrobiologijo tal SoilBioLab, ki je bil del ekipe, ki je skrbela za drevo, je dejal, da si je ekipa "neomajno prizadevala obnoviti okolje okoli tega ikoničnega drevesa". "Na nekaterih območjih so opazili spodbudne znake, a zdaj se zdi, da je bila škoda že preveč globoko ukoreninjena, da bi jo bilo mogoče v celoti odpraviti."

Poleg tega je hrast prizadelo tudi zelo vroče in sušno poletje, najbolj izrazito julija 2022, ko so se temperature povzpele tudi do 40 stopinj Celzija.

A čeprav drevo ni več živo, bo mogočni hrast ostal tam, kjer je stal že več kot tisočletje. "Stal bo v središču Sherwooda kot naravni spomenik, ki si ga bodo obiskovalci še naprej lahko ogledali. Živel pa bo naprej v legendi o Robin Hoodu in bo tudi po smrti še naprej zagotavljal podporo gozdnemu ekosistemu v enaki meri, kot jo je v času življenja," je dodala Hollie Drake, vodja območja pri RSPB.

Želod in potaknjenci tega drevesa so bili že v preteklosti vzgojeni v mlada drevesa, ki so jih posadili po vsem svetu, tudi v rezidenci ameriškega veleposlanika v Londonu. Ob ustrezni negi bi lahko hrast ostal pokonci še desetletja, morda celo stoletja.

Znameniti hrast v Angliji
Znameniti hrast v Angliji
FOTO: AP

Legenda o Robin Hoodu

Sherwoodski gozd v bližini Nottinghama v osrednji Angliji je tradicionalno skrivališče Robina Hooda, legendarnega izobčenca, ki je bogatim jemal in dajal revnim, medtem ko je živel v gozdu, da bi ubežal svojemu sovražniku, šerifu iz Nottinghama. Legenda pravi, da so se Hood in njegovi izobčenci skrivali po drevesih v gozdu.

Kljub temu da je hrast prepoznaven prav zaradi Robina Hooda, pa v "najzgodnejših ohranjenih srednjeveških zgodbah o Robin Hoodu ni posebne omembe hrasta," je dodal izredni profesor zgodovine Alex Brown za CNN. Vendar pa zgodbe omenjajo, da so imeli Hood in njegovi izobčenci zbirališča na drevesih, kjer si jih vedno lahko našel.

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KOMENTARJI1

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Hudi časi
18. 06. 2026 13.19
Tudi pri nas imamo plemenitega človeka, ki revnim jemlje, da bi dal bogatim.
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