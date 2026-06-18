1200 let star hrast Robina Hooda izgubil bitko s časom

Z veliko krošnjo, široko 28 metrov, in obsegom debla 11 metrov je hrast eno največjih dreves v Veliki Britaniji. Opore za nekatere veje so namestili že v začetku 20. stoletja, v sedemdesetih letih pa so drevo ogradili, da bi ga zaščitili, piše CNN.

Simon Parfey, direktor podjetja za mikrobiologijo tal SoilBioLab, ki je bil del ekipe, ki je skrbela za drevo, je dejal, da si je ekipa "neomajno prizadevala obnoviti okolje okoli tega ikoničnega drevesa". "Na nekaterih območjih so opazili spodbudne znake, a zdaj se zdi, da je bila škoda že preveč globoko ukoreninjena, da bi jo bilo mogoče v celoti odpraviti."

Poleg tega je hrast prizadelo tudi zelo vroče in sušno poletje, najbolj izrazito julija 2022, ko so se temperature povzpele tudi do 40 stopinj Celzija.

A čeprav drevo ni več živo, bo mogočni hrast ostal tam, kjer je stal že več kot tisočletje. "Stal bo v središču Sherwooda kot naravni spomenik, ki si ga bodo obiskovalci še naprej lahko ogledali. Živel pa bo naprej v legendi o Robin Hoodu in bo tudi po smrti še naprej zagotavljal podporo gozdnemu ekosistemu v enaki meri, kot jo je v času življenja," je dodala Hollie Drake, vodja območja pri RSPB.

Želod in potaknjenci tega drevesa so bili že v preteklosti vzgojeni v mlada drevesa, ki so jih posadili po vsem svetu, tudi v rezidenci ameriškega veleposlanika v Londonu. Ob ustrezni negi bi lahko hrast ostal pokonci še desetletja, morda celo stoletja.