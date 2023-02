'Driftali' po smučišču, nato pa brutalno pretepli gorskega reševalca in žensko

Hrvaško razburja incident na smučišču nad Rijeko, v katerem so bili huje poškodovani trije ljudje. Pretepači, ki so najprej z avtomobilom divjali po snegu, so najprej nokavtirali gorskega reševalca, nato so se spravili na tistega, ki je pritekel na pomoč, pa tudi na žensko. Na seznamu poškodb so pretres možganov, krvavitev v pljučih in zlomljena roka. Napad je ostro obsodila tudi Gorska reševalna zveza Hrvaške.

Smučišče Platak, ki leži na pobočju nad Rijeko, je pretekli konec tedna gostilo evropsko tekmovanje Skibike, na katerem so na t.i snežnih kolesih nastopili tekmovalci iz 11 držav, nato pa je sledila zabava v bližnjem lokalu. Popoldne se je tam zabavala tudi trojica mladeničev, ki je v večernih urah najprej v snegu pred lokalom začela med seboj "vaditi" rokoborske veščine in MMA tehniko, nato pa so se odločili, da se bodo z BMW-jem zapeljali na smučišče. Dirkanje po progi se ni najbolje končalo, saj so med "driftanjem" obtičali v snegu.

icon-expand Driftanje v snegu (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock

Avtomobil so skušali izvleči s porivanjem in odkopavanjem snega, vendar neuspešno. Takrat pa je prišlo do zapleta, poroča lokalni časnik Novi list. Udarci v glavo in brce Od enega izmed gorskih reševalcev, ki se je po končanem delovnem dnevu iz lokala že odpravljal na počitek v bazo, so namreč zahtevali, da naj njihov avtomobil izvleče z motornimi sanmi. Ko je odvrnil, da tega ne bo storil, ga je eden izmed mladeničev preprosto nokavtiral, obležal je nezavesten.

icon-expand Zasnežena pobočja nad Reko FOTO: Shutterstock

Dogodek je videl eden izmed gostov lokala in je skušal umakniti napadalca, pritekel je še en gorski reševalec. V prerivanje sta se vmešala še druga dva potnika iz BMW-ja, na tleh je nato pristal še drugi reševalec. Prvi se je vmes prebudil in skušal vstati, vendar je s hrbta prejel še en udarec v glavo, tokrat z nogo. Šokirani gostje niso vedeli, če je sploh še živ, poskušali so mu izvleči jezik in ga oživljati, medtem pa se je dvojica napadalcev spravila še na tistega, ki je iz lokala prvi pritekel na pomoč. Najprej s pestmi, nato pa še z brcami, ko je že obležal, pričevanja očividcev navaja omenjeni časnik. "Mi smo borci" Ni bilo prizanešeno niti ženski, ki je želela zaustaviti izživljanje. Dobila je štiri direktne udarce v glavo in padla na tla. Napadalca, oba težja od 100 kilogramov, sta se nato z brcami vrnila ležečemu, ves čas pa sta vpila: "Mi smo borci. Veste, kdo smo." Nujna medicinska pomoč je takrat prihitela po težko poškodovanega gorskega reševalca, policija pa je prijela vse tri divjake.

Iz pripora so bili že izpuščeni, "hrabri borci" pa niso sami odšli po svoje vozilo v snegu, ampak so poslali nekoga drugega, ki je za izvleko odštel 265 evrov. Gorski reševalc, ki se je prvi znašel na udaru, je utrpel pretres možganov in poškodbo vratnega dela hrbtenice, incidenta se ne spominja. Človek, ki je prvi pritekel na pomoč, je končal z zlomljeno roko in v modricah, ženska pa ima notranje krvavitve v pljučih. Preiskava še vedno poteka Hrvaška javnost se zgraža, zakaj so akterji tako brutalnega napada na prostosti, policija pa odgovarja, da za zdaj primer obravnava kot kršitev javnega reda in mira, piše Novi list. "21-letni hrvaški državljan se je s svojim vozilom znamke BMW nedovoljeno vozil po smučišču, zaradi česar je vozilo obtičalo v snegu. Nato pa je od 43-letnega delavca zimske službe zahteval, da ga odpelje s proge. Ker tega ta ni mogel storiti, je 21-letnik z njim, skupaj še z dvema sovoznikoma, najprej verbalno, nato pa še fizično obračunal. V nadaljevanju pretepa so sodelovale še druge osebe, trije ljudje pa so bili prepeljani v reški klinični center," so dejali na policijski upravi primorsko-goranske županije. Preiskava še vedno poteka, obstaja tudi 20-minutni posnetek celotnega incidenta, ki ga bo policija preučila, po koncu postopka pa bodo podane "ustrezne prijave zoper storilce".

icon-expand Hrvaški gorski reševalci napad ostro obsojajo. FOTO: Hrvatska gorska služba spašavanja - HGSS