Tujina

Driska in bruhanje: več kot 100 ljudi zbolelo za norovirozo

Nassau, 11. 05. 2026 08.24 pred 1 uro 2 min branja 30

M.S.
M.S.
Križarka na Karibih

Križarjenje po Karibih se je za 102 potnika in 13 članov posadke ladje Caribbean Princess sprevrglo v nočno moro. Zboleli so namreč za hudo nalezljivo črevesno boleznijo, norovirozo. Na ladji so po izbruhu virusa uvedli stroge higienske ukrepe, bolne potnike pa izolirali.

Ladja s 3116 potniki je 28. aprila odplula s Floride, v soboto zvečer pa se je nahajala ob otoku Cat na Bahamih, poroča Sky News.

O izbruhu bolezni na krovu ladje je posadka prvič poročala minuli četrtek. Družba Princess Cruises, ki ima v lasti ladjo, je sporočila, da je "omejeno število posameznikov poročalo o blagih prebavnih težavah" in da so hitro razkužili vse dele ladje.

Po podatkih NBC, ki se sklicuje na ameriški center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC), so norovirozo zaznali pri 102 potnikih in 13 članih posadke, vsi pa so poročali o bruhanju in driski.

CDC je pojasnil, da so bolne potnike in člane posadke izolirali in jim odvzeli vzorce blata. Na ladji so uvedli tudi posebne sanitarne postopke. Po prihodu v ZDA jo bodo sicer temeljito razkužili, je še sporočil lastnik ladje.

To je sicer že drugi izbruh norovirusa na krovu ladje v lasti Princess Cruises v zadnjih mesecih. Marca se je z virusom okužilo več kot 150 potnikov na ladji Star Princess.

Kaj je noroviroza?

Noroviroza je zelo nalezljiva črevesna bolezen, ki jo povzročajo norovirusi, je navedeno na spletni strani NIJZ. Norovirusi se prenašajo s stikom med ljudmi, preko kontaminirane hrane in vode ali z dotikanjem kontaminiranih površin. Virus povzroča vnetje želodca in/ali črevesja, najpogostejši znaki okužbe pa so driska, bruhanje, slabost, bolečine v trebuhu, povišana telesna temperatura in glavobol.

Bruhanje je pogosto prvi oziroma tudi vodilni znak bolezni.

Rookoko
11. 05. 2026 09.38
Pozrtni Slabici na krizarjenjih…
Sanski Most BIH
11. 05. 2026 09.31
Vendar je se zmerj velika verjetnost sirjenja nasljednih 14 dni je kljucnih
ho?emVšolo
11. 05. 2026 09.29
Imajo bogato sračkalico.
KarelP
11. 05. 2026 09.27
Ljudje, doma bodite in poskrbite, da ne bo zmanjkalo solate in krompirja,
Sanski Most BIH
11. 05. 2026 09.29
Wc papirja,vendar je to se zmerej driska.
bronco60
11. 05. 2026 09.26
In takšni prepotentni turisti, ki ne zdržijo doma, potem prinesejo razne nalezlive bolezni v svojo državo in domače okolje. Če ne gredo na potovanje, izgubijo ugled v družbi, v kateri se sučejo in ni fotk, ter selfijev.
suleol
11. 05. 2026 09.26
rota virus
Watcherman
11. 05. 2026 09.23
In za vas bo ponovno vse nateg.Lp
Dragica Cegler
11. 05. 2026 09.23
Res be razumem ljudi ,ki gredo na to krizarko ,polno virusov ,umazanije,v tisto kabino ,kjer se komaj obrneš,pa se plačajo.
Anion6anion
11. 05. 2026 09.20
Upam da bo ljudi izučilo in se nehalo it turizem na križarjenju.
Wolfman
11. 05. 2026 09.19
Cena nočne more naprej od 6000 pa vse do 30.000 eur za takšna kižarjenja!
HardKore
11. 05. 2026 09.17
To ni križarjenje, to je križanje 🤣
brabusednet
11. 05. 2026 09.11
A niso strokovnjaki govorili,da se bolezen ne pranaša iz človeka na človeka.Torej so lagali in zavajali.
blurp_blurp
11. 05. 2026 09.19
lej, na eni križarki so kakali potniki, na drugi pa podgane. tisto prvo se prenaša iz človeka na človeka, drugo pa ne.
osservatore
11. 05. 2026 09.29
@brabus. Vse stvari si zmetal v en lonec in jih malo pomešal. To ni identično kot hantavirus iz one druge križarke na Tenerifih, kjer so potnike večinoma že raztovorili. Bo šlo?
Sredinc
11. 05. 2026 09.05
pocelo je…covid2 😉
bu?e24 1
11. 05. 2026 09.26
Dobr da so vojne zgleda
?iro123
11. 05. 2026 09.01
Še en poligon za testiranje
Alergičen na levake
11. 05. 2026 09.00
In zakaj bi mene zanimalo, če je kdo, na drugem koncu sveta, fasal drisko ??
Tulipan50
11. 05. 2026 08.56
Norovirusi se vedno širijo zelo hitro (in učinkovito), če je veliko ljudi skupaj. So med najbolj kužnimi, za okužbo pa zadošča le okoli 50 virusnih partiklov. Stalni izbruhi so po vrtcih, DSO-jih...., samo, če se zgodijo na križarkah, so pač bolj vidni.....
abmam
11. 05. 2026 09.04
Škoda, škoda, da ne izbruhne v EU parlamentu!
HardKore
11. 05. 2026 09.18
Tam so že vsi zas.rani
seba14
11. 05. 2026 08.45
Meni osebno, pa ni lepšega dopusta kot križarjenje. Ne vem, kaj imate eni proti temu
abmam
11. 05. 2026 08.48
Kup zavaljenih trupel, ki spušča svoje hektolitrske odplake fekalij v morje.
abmam
11. 05. 2026 08.43
Skrajni čas je, da se te plavajoče greznice ukine.
sabro4
11. 05. 2026 08.41
zadnje čase nekam dosti teh dogodkov na križarkah, nekdo želi zreducirati ali ugasniti to vrsto turizma, .....
abmam
11. 05. 2026 08.44
In prav je tako!
Slash
11. 05. 2026 08.40
Pa to je Noro !
