Driska in bruhanje: več kot 100 ljudi zbolelo za norovirozo

Ladja s 3116 potniki je 28. aprila odplula s Floride, v soboto zvečer pa se je nahajala ob otoku Cat na Bahamih, poroča Sky News.

O izbruhu bolezni na krovu ladje je posadka prvič poročala minuli četrtek. Družba Princess Cruises, ki ima v lasti ladjo, je sporočila, da je "omejeno število posameznikov poročalo o blagih prebavnih težavah" in da so hitro razkužili vse dele ladje.

Po podatkih NBC, ki se sklicuje na ameriški center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC), so norovirozo zaznali pri 102 potnikih in 13 članih posadke, vsi pa so poročali o bruhanju in driski.

CDC je pojasnil, da so bolne potnike in člane posadke izolirali in jim odvzeli vzorce blata. Na ladji so uvedli tudi posebne sanitarne postopke. Po prihodu v ZDA jo bodo sicer temeljito razkužili, je še sporočil lastnik ladje.

To je sicer že drugi izbruh norovirusa na krovu ladje v lasti Princess Cruises v zadnjih mesecih. Marca se je z virusom okužilo več kot 150 potnikov na ladji Star Princess.