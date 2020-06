V Angliji organizirajo prav posebno mašo, katere namen je utrjevati povezanost med bogom in ljudmi, zato mora Cerkev priti k ljudem, če ti ne morejo v cerkev, se je odločil angleški vikar in pripravil drive-in mašo. Odziv vernikov, ki v cerkev niso mogli, ker so zaradi koronavirusa zaprte, je bil izjemen.