Drobnica za orožje? Putin Kim Džong Unu podaril 447 koz

Rusija in Severna Koreja sta sklenila obsežen dogovor, ki zajema več različni sektorjev, vključno z izobraževalnim, kmetijskim in turističnim. Zdaj pa je Moskva Pjongjangu podarila prav posebno darilo. Severnokorejski voditelj je namreč od Vladimirja Putina prejel 447 koz. To naj bi bila sicer prva pošiljka rejnih živali, ne pa tudi zadnja.