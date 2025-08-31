Drobnico želel spustiti v ogrado, 19-letnik umrl na minskem polju

Iz Bosne in Hercegovine poročajo o tragediji, ki se je včeraj zgodila v naselju Hodžići blizu Doboja. Kot je potrdila tamkajšnja policijska uprava, je mladenič umrl, po tem, ko je vstopil na (sicer označeno) minsko polje, piše Dnevni avaz.
Nesreča se je zgodila okoli 17.50, na kraj dogodka pa je takoj prispel dežuri tožilec, ki vodi preiskavo. Po neuradnih informacijah gre za 19-letnika, ki naj bi v ogrado želel spustiti koze.
Minska polja v BiH še zmeraj velika varnostna težava
Skoraj tri desetletja po koncu vojne v Bosni in Hercegovini mine in eksplozivna sredstva, nameščena med vojnimi spopadi, še vedno predstavljajo smrtonosno grožnjo prebivalstvu.
Po podatkih, ki jih vodita Center za razminiranje BiH (BHMAC) in Uprava civilne zaščite Federacije Bosne in Hercegovine, so minska polja po vojni pokrivala več kot 4200 kvadratnih kilometrov, kar je predstavljalo kar 8,9 odstotka njenega ozemlja. Ocena BHMAC pred dvema letoma pa je pokazala, da skoraj 900 kvadratnih kilometrov površine države še vedno spada v kategorijo območij, kjer obstaja sum min.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.