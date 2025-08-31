Drobnico želel spustiti v ogrado, 19-letnik umrl na minskem polju

Iz Bosne in Hercegovine poročajo o tragediji, ki se je včeraj zgodila v naselju Hodžići blizu Doboja. Kot je potrdila tamkajšnja policijska uprava, je mladenič umrl, po tem, ko je vstopil na (sicer označeno) minsko polje, piše Dnevni avaz.

Nesreča se je zgodila okoli 17.50, na kraj dogodka pa je takoj prispel dežuri tožilec, ki vodi preiskavo. Po neuradnih informacijah gre za 19-letnika, ki naj bi v ogrado želel spustiti koze.