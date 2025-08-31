Svetli način
Tujina

Drobnico želel spustiti v ogrado, 19-letnik umrl na minskem polju

Doboj, 31. 08. 2025 07.50 | Posodobljeno pred 16 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Ti.Š.
Komentarji
1

V Bosni in Heregovini je 19-letnika ubila mina, po tem, ko je v ogrado želel spustiti koze. Območje je sicer označeno kot 'minsko polje'. Ta v BiH še zmeraj, skoraj 30 let po koncu vojne, predstavljajo veliko grožnjo prebivalstvu. Po ocenah Centra za razminiranje BiH, je eksplozivna sredstva še vedno najti na kar 900 kvadratnih kilometrih ozemlja države.

Minsko polje v Bosni (fotografija je simbolična).
Minsko polje v Bosni (fotografija je simbolična). FOTO: AP

Iz Bosne in Hercegovine poročajo o tragediji, ki se je včeraj zgodila v naselju Hodžići blizu Doboja. Kot je potrdila tamkajšnja policijska uprava, je mladenič umrl, po tem, ko je vstopil na (sicer označeno) minsko polje, piše Dnevni avaz.

Nesreča se je zgodila okoli 17.50, na kraj dogodka pa je takoj prispel dežuri tožilec, ki vodi preiskavo. Po neuradnih informacijah gre za 19-letnika, ki naj bi v ogrado želel spustiti koze.

Minska polja v BiH še zmeraj velika varnostna težava

Skoraj tri desetletja po koncu vojne v Bosni in Hercegovini mine in eksplozivna sredstva, nameščena med vojnimi spopadi, še vedno predstavljajo smrtonosno grožnjo prebivalstvu.

Po podatkih, ki jih vodita Center za razminiranje BiH (BHMAC) in Uprava civilne zaščite Federacije Bosne in Hercegovine, so minska polja po vojni pokrivala več kot 4200 kvadratnih kilometrov, kar je predstavljalo kar 8,9 odstotka njenega ozemlja. Ocena BHMAC pred dvema letoma pa je pokazala, da skoraj 900 kvadratnih kilometrov površine države še vedno spada v kategorijo območij, kjer obstaja sum min.

mina minsko polje Bosna in Hercegovina drobnica 19-letnik
Naslednji članek

Jemenski hutijevci potrdili smrt več političnih voditeljev v izraelskem napadu

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pismonosa
31. 08. 2025 08.07
19 let star pa taka napaka? Adijo
ODGOVORI
0 0
