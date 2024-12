Uporniki odkrili Asadovo skladišče, zapolnjeno z drogami

V garaži pod skladiščem so našli ogromne količine tablet kaptagona, v katerem je glavna učinkovina fenetilin. Ta je podoben morfinu, vendar je v primerjavi z njim od 50- do 100-krat močnejši, v primerjavi s heroinom pa 50-krat močnejši. Usoden je lahko v majhnih količinah.

Kot je povedal eden od upornikov, so našli še večje število naprav in predmetov, ki so bili napolnjeni s tabletami in pripravljeni za tihotapljenje. Sode in vreče z drogami so našli tudi za kartonastimi škatlami, poroča Guardian. Preprodajalci so jih najverjetneje nameravali prekriti s paletami navadnega tovora. Uporniki so našli tudi tablete viagre in ponarejene bankovce za 100 dolarjev.