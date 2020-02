Droge tudi med bananami v Italiji, Rastoderjeva družba zanika vpletenost

Nova pošiljka kokaina med bananami. Po tem, ko so severnomakedonski policisti med bananami enega najbolj znanih trgovcev pri nas Izeta Rastoderja našli kokain, so večjo količino droge zasegli tudi italijanski kriminalisti. Koga so pridržali?

Nova pošiljka drog med bananami enega najbolj znanih trgovcev pri nas Izeta Rastoderja. Po tem, ko so makedonski kriminalisti v kombiju, ki je bil na poti v skladišče v Skopje, med bananami našli kilogram kokaina, je podobna potrditev prišla tudi iz Državne agencije za preiskave in zaščito v Bosni in Hercegovini (SIPA). Bosanski kriminalisti so nam namreč dejali, da so njihovi italijanski kolegi v pristanišču med pošiljko banan odkrili kar 1128 kilogramov droge, najverjetneje kokaina. Kriminalisti pa so preiskali tudi skladišče sadja v Sarajevu. "Policisti SIPA so na območju BiH pridržali dve osebi, več prič zaslišali, in opravili več hišnih preiskav. Prav tako so zasegli predmete, ki bi lahko v nadaljnem kazenskem postopku služili kot dokazi," so pojasnili na bosansko-hercegovski državni agenciji za preiskave.

Po naših informacijah so bili v podjetju MDDI v Sarajevu. Solastnik skladišča je sicer Rastoderjev sin, ki naj bi posle vodil iz Slovenije. A tam - tako direktor in drugi solastnik v pogovoru - droge niso našli. "Niso našli nobene droge v bananah, našli smo nekaj plastičnega, za kar pravijo, da je nekakšen lokator," je razložil direktor MDDI-GROUP Duško Đurasović. Torej nekakšen GPS sledilec. Tako njega kot voznika, ki je banane iz Črne gore pripeljal v Sarajevo v skladišče, je policija za čas preiskave pridržala in ju po zaslišanju tudi izpustila. "Imeli smo razgovor - kako poteka pretovor, kako rokujemo s sadjem, kako se vodi dokumentacija," še pojasnjuje Đurasović. V Italiji zasegli skoraj 1000 paketov oziroma več kot tono droge Po našem preverjanju informacij pa smo okoli 18. ure popoldne dobili potrditev iz bosansko-hercegovske državne agencije za preiskave, da so v mednarodni kriminalistični preiskavi v Italiji zasegli ogromno količino snovi, najverjetneje kokaina. Gre za kar 970 paketov, oziroma kar eno tono in 128 kilogramov droge, vendar pa še ne razkrivajo, v čigavih zabojnikih.

Zaseg kokaina v tovornjaku Derby banan v Severni Makedoniji. FOTO: Ministrstvo za notranje zadeve Severne Makedonije

To je sicer že drugi primer preiskave v Rastoderjevih skladiščih letos. Konec januarja so slovenski kriminalisti preiskali skladišče sadja v Ljubljani. V ladijskih zabojnikih so takrat namesto banan našli papir. Preiskava pa še poteka.

Kot smo poročali že včeraj, so italijanske, črnogorske, severnomakedonske in bosansko-hercegovske oblasti izvedle obsežno kriminalistično preiskavo in razbile mednarodno trgovino s kokainom. V Severni Makedoniji so, kot je razkril tamkajšnji minister za notranje zadeve Naće Čulev, med bananami našli enega od paketov, oblepljenega z zelenim trakom v katerem je bil kilogram kokaina. "Ta je bil po predhodnih informacijah del večje količine, ki bi morala končati v naši državi. Končna destinacija je bila torej naša država," je na novinarski konferenci včeraj dejal Čulev. Pridržali so štiri osebe. Prav tako so kriminalisti med pregledom našli več mobilnih telefonov, večjo količino gotovine različnih valut in seveda dokumentacijo.

V skladišču, katerega solastnik je Rastoderjev sin, so našli GPS lokator. FOTO: Damjan Žibert

Da pridržani niso povezani s slovensko družbo Rastoder, se je že sinoči odzval eden najbogatejših slovencev Izet Rastoder. Sumi, da gre za mednarodne kriminalne združbe, ki očitno zlorabljajo pot njegovega sadja iz Amerike v Evropo.