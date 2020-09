Droge v EU: zmanjšalo se je zanimanje za kokain, večja uporaba konoplje

Poročilo o drogah v Evropi se nanaša na lansko in deloma tudi na letošnje leto. V njem evropski center (EMCDDA) navaja, da je imela kriza zaradi epidemije covida-19 na začetku mešan učinek na vzorce uporabe drog. Najprej so se pokazali znaki upadanja zanimanja za snovi, ki se pogosto uporabljajo v družabnem okolju, kot sta denimo MDMA in kokain, očitno pa se je v nekaterih skupinah povečala uporaba drugih snovi (npr. konoplja, novi benzodiazepini).

Na začetku epidemije je bila dobava na lokalnih trgih drog prekinjena, kar je povzročilo pomanjkanje in dvig cen, a se to s sproščanjem protiepidemijskih ukrepov lahko spremeni, navajajo. Organizirane kriminalne skupine so namreč hitro prilagodile način delovanja, zlasti na maloprodajni ravni. Ker je bila ulična prodaja zaradi omejitev gibanja onemogočena, so uporabniki in preprodajalci drog začeli uporabljati darknet, platforme družbenih omrežij in storitve dostave paketov na dom.

Na veleprodajni ravni se je tihotapljenje z letalskim potniškim prometom zmanjšalo, trgovina s pomorskim prometom pa se je nadaljevala na enaki ravni kot pred epidemijo. Tako se je povečalo število zasegov velikih količin kokaina, hašiša in vse bolj tudi heroina, ki se prevažajo po morju. To po mnenju EMCDDA vzbuja skrb, da organizirane kriminalne družbe vse bolj prodirajo v zakonite oskrbovalne verige, ladijski promet in velika pristanišča.

Povečala se je čistost kokaina in povečalo se je število ljudi, ki se prvič vključujejo v zdravljenje. Zasežene so bile največje količine kokaina doslej (181 ton). Tudi količina zaseženega heroina se je v EU močno povečala, med letoma 2017 in 2018 se je z zasežene 5,2 tone skoraj podvojila na 9,7 tone.

Ob tem se pojavljajo redna poročila o proizvodnji heroina znotraj EU. "To nakazuje, da moramo biti pozornejši na morebitne znake povečanega zanimanja uporabnikov za to drogo. Dostop do nadomestnega zdravljenja z opioidi je v nekaterih državah še vedno omejen," opozarjajo v centru. Kot dodajajo, hašiš in marihuana zdaj v povprečju vsebujeta dvakrat toliko psihoaktivne učinkovine THC kot pred desetimi leti. Zato je treba pozorno spremljati trg konoplje, še posebej ker se pojavljajo tudi nove oblike konoplje, denimo koncentrati in proizvodi v jedilni obliki.