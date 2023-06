Drogirali otroke v vrtcu: Otroci so nemirni, kričijo in jočejo

"Nekateri starši so ugotovili, da so njihovi otroci med počitnicami postali razdražljivi, nemirni, med spanjem so kričali in celo jokali zaradi krčev v nogah," j e dejal. Po pogovoru z otroki so starši izvedeli, da so jih učitelji hranili z "neznanim napitkom". Aprila in maja so bile vložene pritožbe na policijo. Mestna bolnišnica omogoča brezplačne preiskave, s katerimi zdaj ugotavljajo, ali imajo otroci v krvi sledi teh zdravil.

Prvič so starši obtožili vzgojitelje zasebnega vrtca, da njihove otroke hranijo z "neznanimi drogami" že meseca maja. Mike, oče petletnega otroka, ki obiskuje vrtec, je za BBC pojasnil, da so februarja med počitnicami pri svojih otrocih opazili nekaj, kar je bilo videti kot odtegnitveni simptomi.

Po več pritožbah staršev junija so lokalne oblasti začele preiskavo in pri najmanj osmih otrocih odkrile sledove fenobarbitala in benzodiazepinov – skupine psihoaktivnih zdravil – v njihovem telesu. Vrtec, ki je bil v središču spora, franšiza izobraževalnega zavoda Kid Castle, je moral 12. junija prenehati delovati. Direktor in učitelji so bili kaznovani s 150.000 tajvanskimi dolarji oziroma slabimi 4500 evri.

Direktorja in pet učiteljev je aretirala in zaslišala policija, vendar so bili od takrat izpuščeni pod varščino. Kriminalistična preiskava je v teku.

Policija primer preiskuje več tednov in pravijo, da ni jasno, zakaj so otroci dobili sirupe, ki povzročajo odvisnost. Ta škandal je povzročil družinske proteste pred vladnimi poslopji. Na stotine se jih je v nedeljo pridružilo protestom v mestu Tajpej, ki so zahtevali večjo preglednost policijskih preiskav, pri čemer so mnogi kritizirali oblasti zaradi pomanjkanja javnega razkritja.

Lokalni mediji so poročali, da so zaposleni dejali, da so starši soglašali s seznamom zdravil, ki jih je zagotovila šola, vendar so starši pojasnili, da niso vedeli, da bodo ta zdravila vsebovala fenobarbital in benzodiazepin.

Zdravila, ki vsebujejo fenobarbital, se večinoma uporabljajo pri zdravljenju epilepsije ali za kirurško anestezijo in jih je težko dobiti. Benzodiazepini so skupina zdravil z depresivnim učinkom, ki se najpogosteje uporabljajo za zdravljenje hude tesnobe. Zdravila povzročajo močno zasvojenost, prevelik odmerek pa lahko povzroči zaspanost in oteženo dihanje.