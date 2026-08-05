Drogirani pilot na letalu tihotapil 70.000 tablet ekstazija

Posnetki nadzornih kamer prikazujejo trenutek, ko je pilot 29. julija prispel na mednarodno letališče Soekarno-Hatta v Džakarti. Potem ko je prevzel svojo prtljago, so 39-letnega pilota ustavili na nadzorni točki in njegovo prtljago poslali na pregled. Čeprav je bil usmerjen na hitri pas, namenjen letalskim posadkam, so ga cariniki vseeno izločili za dodatni pregled.

Pilota družbe Malaysia Airlines so prijeli pri poskusu tihotapljenja približno 26 kilogramov drog v Indonezijo. Oblasti ga obtožujejo tudi, da je najverjetneje letel pod vplivom drog, poroča New York Post.

Na posnetku so vidni štirje carinski uslužbenci, ki pregledujejo njegovo prtljago, nato pa eden izmed njih iz kovčka izvleče veliko vrečo, napolnjeno z nezakonitimi drogami.

Po navedbah oblasti je pilot poskušal pretihotapiti več kot 70.000 tablet ekstazija s skupno težo približno 26 kilogramov, poleg tega pa še 4 grame metamfetamina. Tamkajšnja policija je sporočila, da je pilot preiskovalcem povedal, da mu je bilo za tihotapljenje drog v Džakarto obljubljenih približno 10.500 evrov. Po pristanku naj bi se prijavil v hotel, kjer naj bi opravil predajo droge.

Priznal je tudi, da je že prej dostavljal metamfetamin v zvezno državo Sabah v Maleziji in da je pozneje v Džakarto pretihotapil približno 6,8 kilograma metamfetamina. Policija 39-letnega pilota obtožuje tudi, da je bil pod vplivom prepovedanih drog. Rezultati analize njegovega urina so bili pozitivni na MDMA, ekstazi, metamfetamin in kokain, kar pomeni, da je najverjetneje užival droge med letom v Indonezijo.