Dron je bil tako blizu, da se ga je videlo iz kontrolnega stolpa

V bližini letališča Bronnoysund so znova opazili dron, ki je po poročanju norveških medijev letel tako blizu, da so ga videli iz kontrolnega stolpa. Norveški policisti osebe, ki je upravljala letalnik, sicer niso uspeli izslediti. Ne gre pa za prvi takšen primer na območju tega letališča.

Norveška policija se je sinoči odzvala na poročila o dronu, ki je okoli 21.50 letel tako blizu letališča Bronnoysund, da ga je bilo mogoče videti iz kontrolnega stolpa, poroča norveški NRK. Kljub preiskavi dogodka pa policistom ni uspelo najti osebe, ki je upravljala letalnik. Prvo poročilo o dronu so sicer prejeli ob 20.17. "Iskanje na terenu smo čez nekaj časa prekinili," je povedal Morten Sorensen iz policijske uprave Nordland.

Podoben incident že prej

To ni prvi takšen incident na tem območju. Na istem letališču so dron opazili tudi v nedeljo – znotraj območja, kjer velja prepoved letenja, zaradi česar je bilo letalo družbe Wideroe preusmerjeno. Predstavnica upravljavca letališča Avinor, Karoline Persen, je potrdila, da je zadnje letalo včeraj pristalo po načrtih. Dodala je, da je bilo letališče čez noč zaprto in da ga bodo znova odprli danes, letalski promet pa bo stekel kot običajno.

Letališče Bronnoysund je sicer manjše regionalno letališče v severnem delu Norveške.

Voditelji EU v Koebenhavnu o krepitvi obrambe in nadaljnji podpori Ukrajini

Voditelji članic EU se bodo danes sicer sestali na neformalnem zasedanju v danskem Koebenhavnu, v ospredju katerega bosta krepitev obrambnih zmogljivosti EU in nadaljnja podpora Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Zasedanje bo potekalo v senci nedavnih incidentov z droni v več državah članicah, pa tudi načrta ZDA za mir v Gazi.

Predsedniki vlad in držav članic unije, med njimi premier Robert Golob, bodo po nedavnih incidentih z droni govorili o tem, kako pospešiti skupen razvoj obrambnih zmogljivosti, kako podpreti članice na vzhodu, ki se soočajo z vse večjo rusko grožnjo, ter kako najučinkoviteje spremljati napredek pri krepitvi obrambnih zmogljivosti. Evropska komisija bo njihove usmeritve upoštevala pri pripravi novega časovnega načrta za okrepitev obrambne pripravljenosti EU do leta 2030. Krepitev tovrstnih zmogljivosti je močno prepletena z nadaljnjo podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Voditelji bodo med drugim govorili o predlogu novega posojila Kijevu v višini 140 milijard evrov, ki bi ga financirali z zamrznjenim ruskim premoženjem, in o približevanju Ukrajine Uniji.