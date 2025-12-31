Dron, ki naj bi ga Ukrajina izstrelila proti Putinovi rezidenci

Videoposnetek, posnet ponoči, prikazuje poškodovan dron, ki leži v snegu sredi gozda. Rusko ministrstvo je ob tem navedlo, da je bil domnevni napad ciljno usmerjen, skrbno načrtovan in izveden v več fazah.

Rusija za zdaj še ni sporočila, kje se je Putin nahajal v času domnevnega napada, a je navedla, da naj bi bil ta izveden v noči na ponedeljek v regiji Novgorod med Moskvo in Sankt Peterburgom. Obrambno ministrstvo je danes sporočilo, da se je napad začel v nedeljo zvečer okoli 19. ure in da je šlo za "masovno" izstrelitev dronov na Putinovo rezidenco. Dom ruskega predsednika ni bil poškodovan, so dodali na ministrstvu in ob tem objavili tudi posnetek moškega, ki so ga označili za pričo in naj bi bil prebivalec naselja Roščino.

Putinova rezidenca v regiji Novgorod. FOTO: Profimedia

Ameriški Inštitut za preučevanje vojne (ISW), ki spremlja tudi ukrajinsko-ruski konflikt, je v torek sporočil, da ni zaznal nobenih posnetkov ali poročil, ki običajno sledijo ukrajinskim napadom globoko na ozemlje Rusije, ki bi potrdili ruske trditve o napadu.

Medsebojne obtožbe