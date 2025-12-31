Naslovnica
Tujina

Dron, ki naj bi ga Ukrajina izstrelila proti Putinovi rezidenci

Moskva, 31. 12. 2025 13.41

Avtor:
N.L. STA
Dron, ki naj bi ga Ukrajina izstrelila proti Putinovi rezidenci

Rusko obrambno ministrstvo je objavilo videoposnetek sestreljenega drona, ki ga je po ruskih navedbah Ukrajina ta teden izstrelila na rezidenco ruskega predsednika Vladimirja Putina. Ukrajina je sicer ruske navedbe o napadu označila za laž in v torek sporočila, da ni verodostojnih dokazov, da je Kijev izvedel napad.

Videoposnetek, posnet ponoči, prikazuje poškodovan dron, ki leži v snegu sredi gozda. Rusko ministrstvo je ob tem navedlo, da je bil domnevni napad ciljno usmerjen, skrbno načrtovan in izveden v več fazah.

Rusija za zdaj še ni sporočila, kje se je Putin nahajal v času domnevnega napada, a je navedla, da naj bi bil ta izveden v noči na ponedeljek v regiji Novgorod med Moskvo in Sankt Peterburgom.

Obrambno ministrstvo je danes sporočilo, da se je napad začel v nedeljo zvečer okoli 19. ure in da je šlo za "masovno" izstrelitev dronov na Putinovo rezidenco. Dom ruskega predsednika ni bil poškodovan, so dodali na ministrstvu in ob tem objavili tudi posnetek moškega, ki so ga označili za pričo in naj bi bil prebivalec naselja Roščino.

Putinova rezidenca v regiji Novgorod.
Putinova rezidenca v regiji Novgorod.
FOTO: Profimedia

Ameriški Inštitut za preučevanje vojne (ISW), ki spremlja tudi ukrajinsko-ruski konflikt, je v torek sporočil, da ni zaznal nobenih posnetkov ali poročil, ki običajno sledijo ukrajinskim napadom globoko na ozemlje Rusije, ki bi potrdili ruske trditve o napadu.

Medsebojne obtožbe

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je v ponedeljek prvi sporočil, da so ukrajinske sile izstrelile 91 dronov proti Putinovi rezidenci v regiji Novgorod. Ruska zračna obramba naj bi drone sestrelila. Še isti dan je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski navedbe Moskve o napadu označil za laž.

V torek so iz Kijeva nato sporočili, da Rusija ni predložila nobenih verodostojnih dokazov za svojo trditev o napadu. Kremelj je medtem opozoril, da se bo stališče Moskve v pogajanjih o končanju vojne v Ukrajini zaostrilo.

Rusija je napad na Putinovo rezidenco označila za terorističnega in osebnega, medtem ko je ruski predsednik o napadu obvestil tudi ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Prve trditve Moskve o napadu so sicer prišle kmalu za tem, ko sta se na pogovorih na Floridi sestala Trump in Zelenski in poročala o velikem napredku v pogajanjih o dogovoru za končanje vojne v Ukrajini.

Rusija Ukrajina dron Putin rezidenca

