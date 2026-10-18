Dron sprožil alarm v Litvi, Ukrajina se opravičuje

Ukrajinsko zunanje ministrstvo je izrazilo obžalovanje zaradi morebitnega vstopa ukrajinskih brezpilotnih letalnikov v litovski zračni prostor. Kot verjeten vzrok je navedlo rusko elektronsko bojevanje, ki naj bi drone med operacijo preusmerilo z načrtovane poti proti vojaškim ciljem v Rusiji.

"Obžalujemo incident, ki se je danes zjutraj zgodil v litovskem zračnem prostoru. Do njega je morda prišlo, ker je rusko elektronsko bojevanje preusmerilo drone med operacijo proti legitimnim vojaškim ciljem v Rusiji," je na družbenem omrežju X zapisal tiskovni predstavnik ukrajinskega zunanjega ministrstva Heorhij Tihij.

Ukrajina se je Litvi opravičila za morebitne motnje, tveganja in zaskrbljenost, ki bi jih lahko povzročil incident. Ob tem je obljubila, da bo z litovskimi partnerji delila vse pomembne informacije, da bi v celoti razjasnila okoliščine dogodka.

Litovski obrambni minister Robertas Kaunas je pred tem povedal, da so ostanke predmeta našli na severu države. Po besedah vodje nacionalnega centra za krizno upravljanje Vilmantasa Vitkauskasa še ni jasno, ali je dron vseboval eksploziv, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Litovski predsednik Gitanas Nauseda je pred tem na družbenem omrežju X opozoril, da se ruska agresija proti Ukrajini preliva na vzhodno krilo zveze Nato in EU. Zapisal je, da je domnevni dron eksplodiral nad severnim delom države in ogrožal civilno prebivalstvo.