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Dron sprožil alarm v Litvi, Ukrajina se opravičuje

Vilna, 18. 10. 2026 16.06 pred 31 minutami 2 min branja 2

Avtor:
STA L.M.
Ukrajinski vojak z dronom

Na severu Litve je strmoglavil domnevni dron, ki je po prvih ocenah v litovski zračni prostor priletel iz sosednje Poljske. Njegovi ostanki so poškodovali avtomobil, pri čemer ni bil nihče poškodovan, so sporočile litovske oblasti. Prebivalce več območij so pozvali, naj se umaknejo v zaklonišča.

Ukrajinsko zunanje ministrstvo je izrazilo obžalovanje zaradi morebitnega vstopa ukrajinskih brezpilotnih letalnikov v litovski zračni prostor. Kot verjeten vzrok je navedlo rusko elektronsko bojevanje, ki naj bi drone med operacijo preusmerilo z načrtovane poti proti vojaškim ciljem v Rusiji.

"Obžalujemo incident, ki se je danes zjutraj zgodil v litovskem zračnem prostoru. Do njega je morda prišlo, ker je rusko elektronsko bojevanje preusmerilo drone med operacijo proti legitimnim vojaškim ciljem v Rusiji," je na družbenem omrežju X zapisal tiskovni predstavnik ukrajinskega zunanjega ministrstva Heorhij Tihij.

Ukrajina se je Litvi opravičila za morebitne motnje, tveganja in zaskrbljenost, ki bi jih lahko povzročil incident. Ob tem je obljubila, da bo z litovskimi partnerji delila vse pomembne informacije, da bi v celoti razjasnila okoliščine dogodka.

Litovski obrambni minister Robertas Kaunas je pred tem povedal, da so ostanke predmeta našli na severu države. Po besedah vodje nacionalnega centra za krizno upravljanje Vilmantasa Vitkauskasa še ni jasno, ali je dron vseboval eksploziv, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Litovski predsednik Gitanas Nauseda je pred tem na družbenem omrežju X opozoril, da se ruska agresija proti Ukrajini preliva na vzhodno krilo zveze Nato in EU. Zapisal je, da je domnevni dron eksplodiral nad severnim delom države in ogrožal civilno prebivalstvo.

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Litovske oblasti so za približno eno uro razglasile rdeči alarm ter prebivalce osrednjih in severnih predelov države pozvale, naj poiščejo zavetje. O morebitni zračni grožnji so opozorili tudi prebivalce nekaterih območij sosednje Latvije ob litovski meji. Zaradi incidenta so začasno zaprli tudi letališče Kaunas.

Na območje so napotili Natova bojna letala, da bi identificirala neznani objekt. Zaradi oblačnega vremena z njim niso vzpostavila vizualnega stika in ga niso poskušala sestreliti, so sporočili iz litovskega centra za krizno upravljanje.

Predstavnik Nata je potrdil, da sta se v odziv na dron v litovskem zračnem prostoru v zrak dvignila dva italijanska lovca eurofighter pod poveljstvom zavezništva. Preiskava dogodka poteka, Nato pa je v tesnem stiku z litovskimi oblastmi.

Kaunas je napovedal, da je poljskemu kolegu predlagal skupno preiskavo incidenta. Poljska vojska je prav tako preverjala možnost kršitve svojega zračnega prostora z neznanim objektom. Predstavnik poljskega obrambnega ministrstva je pozneje sporočil, da radarski sistemi niso potrdili, da bi objekt prečkal mejo v Litvo, vendar so poljske oblasti ostale v stiku z litovskimi kolegi, poroča tiskovna agencija Reuters.

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Mlecna cesta
18. 10. 2026 16.48
Provokatorji ukrajinski...
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