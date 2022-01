Dron pomagal rešiti bolnika s srčnim zastojem na Švedskem

Predstavniki podjetja Everdrone, ki upravlja z omenjenim letalnikom, so pojasnili, da je od sprožitve alarma pa do dostave avtomatskega zunanjega defibrilatorja minilo nekaj več kot tri minute, poroča BBC.

Moški, ki mu je postalo slabo med kidanjem snega pred hišo v Trollhattanu na Švedskem, je kasneje povedal, da se ne spomni, kaj točno se je zgodilo tistega dne v začetku decembra. S svoje dovozne poti je čistil sneg, nato pa se mu je stemnilo pred očmi.

Na pomoč mu je priskočil zdravnik Mustafa Ali, ki se je takrat ravno peljal v službo. "Ni imel pulza, zato sem začel izvajati umetno dihanje, medtem ko sem drugega očividca prosil, naj pokliče 112. Le nekaj minut pozneje sem nad glavo zagledal nekaj letečega. Bil je dron z defibrilatorjem," je opisal.

Defibrilatorji zasnovani, da jih lahko uporablja tudi neusposobljena oseba

Letalnik je nastal v sodelovanju med karolinskim inštitutom, nacionalnim operaterjem za nujno pomoč SOS Alarm, regijo Vastra Gotaland in podjetjem Everdrone. Prvi mož podjetja Everdrone Mats Sallstrom je prepričan, da je tehnologija odigrala pomembno vlogo pri skupnem prizadevanju za rešitev življenja. Dodal je, da so njihovi defibrilatorji zasnovani tako, da jih lahko uporablja tudi neusposobljena oseba.

Podjetje Everdrone se zdaj posveča tesnemu sodelovanje s telefonskimi operaterji, ki dajejo navodila ljudem na terenu. Razmišljajo tudi o širitvi v druge države. Prepričani so, da bo sistem sčasoma mogoče uporabiti tudi za dostavo drugih nujno potrebnih medicinskih pripomočkov.

Ključ do hitrega ukrepanja je v tem, da je sistem vedno pripravljen na uporabo. Sistem dronov je elektronsko povezan z dispečerskim sistemom za nujno pomoč in je lahko pripravljen na letenje takoj, ko sistem prejme klic v sili. Čas je v teh primerih zelo pomemben, saj se možnost preživetja srčnega infarkta z vsako minuto zmanjša za sedem do deset odstotkov, opozarjajo v podjetju.