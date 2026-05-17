Dron v zračnem prostoru Latvije: aktivirali Natova bojna letala

Vojska je izdala tudi opozorilo za prebivalstvo. Medtem ko se ruska agresija v Ukrajini nadaljuje, obstaja možnost incidentov, ko tuji brezpilotniki vstopijo ali se približajo latvijskemu zračnemu prostoru, je opozorila vojska. Zračni prostor nenehno spremljajo skupaj z zaveznicami v Natu, so dodali.
Domnevni posnetek drona v latvijskem zračnem prostoru je objavila njihova javna radiotelevizija. Kot navajajo, so očividci dron posneli ob 6. uri zjutraj. Najprej so ga opazili nad mestom Kraslava, zračni prostor pa je zapustil pri mestu Ludza na vzhodu države ob meji z Rusijo.
Latvija nima svojih bojnih letal in se za nadzor zračnega prostora zanaša na zaveznice. V začetku meseca sta zablodela ukrajinska drona zadela prazne rezervoarje v skladišču nafte v mestu Rezekne na vzhodu države, približno 50 kilometrov od ruske meje.
Pri tem ni bil nihče poškodovan, vendar je dogodek sprožil politično krizo, zaradi katere je odstopil obrambni minister Andris Spruds, nato pa še premierka Evika Silina.
Silina je od Sprudsa zahtevala odstop zaradi neuspešnega odziva na ponavljajoče se incidente z droni ob državni meji z Rusijo in Belorusijo. Njegova stranka je posledično zapustila vladajočo koalicijo, ki je razpadla le nekaj mesecev pred za oktober načrtovanimi volitvami v državi.