Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Dron v zračnem prostoru Latvije: aktivirali Natova bojna letala

Riga, 17. 05. 2026 12.26 pred 59 minutami 1 min branja 7

Avtor:
N.L. STA
Dron nad Latvijo

Latvijska vojska je sporočila, da je aktivirala Natova bojna letala, potem ko je v latvijski zračni prostor na vzhodu države blizu meje z Rusijo vstopil brezpilotni letalnik in ga nato zapustil. Latvija se je sicer v minulih dneh zaradi incidenta z ukrajinskimi droni znašla v politični krizi.

Vojska je izdala tudi opozorilo za prebivalstvo. Medtem ko se ruska agresija v Ukrajini nadaljuje, obstaja možnost incidentov, ko tuji brezpilotniki vstopijo ali se približajo latvijskemu zračnemu prostoru, je opozorila vojska. Zračni prostor nenehno spremljajo skupaj z zaveznicami v Natu, so dodali.

Domnevni posnetek drona v latvijskem zračnem prostoru je objavila njihova javna radiotelevizija. Kot navajajo, so očividci dron posneli ob 6. uri zjutraj. Najprej so ga opazili nad mestom Kraslava, zračni prostor pa je zapustil pri mestu Ludza na vzhodu države ob meji z Rusijo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Latvija nima svojih bojnih letal in se za nadzor zračnega prostora zanaša na zaveznice. V začetku meseca sta zablodela ukrajinska drona zadela prazne rezervoarje v skladišču nafte v mestu Rezekne na vzhodu države, približno 50 kilometrov od ruske meje.

Pri tem ni bil nihče poškodovan, vendar je dogodek sprožil politično krizo, zaradi katere je odstopil obrambni minister Andris Spruds, nato pa še premierka Evika Silina.

Silina je od Sprudsa zahtevala odstop zaradi neuspešnega odziva na ponavljajoče se incidente z droni ob državni meji z Rusijo in Belorusijo. Njegova stranka je posledično zapustila vladajočo koalicijo, ki je razpadla le nekaj mesecev pred za oktober načrtovanimi volitvami v državi.

Preberi še Po incidentu z ukrajinskimi droni odstopila latvijska premierka
Latvija Nato dron varnost Rusija

Odprli 'bosanski Alcatraz': 'Pobeg iz zapora je praktično nemogoč'

Odprli bodo tajne dosjeje o Mengeleju, 'Angelu smrti' iz Auschwitza

24ur.com V Latviji strmoglavil ruski dron iranske izdelave z eksplozivom
24ur.com Ruska vaba z eksplozivom priletela v Litvo: 'NATO, okrepite zračno obrambo'
24ur.com Ruski letali kršili litovski zračni prostor
24ur.com Poljska vojska v mednarodnem zračnem prostoru prestregla Iljušina
24ur.com Svarila pred nevarnimi paketi v evropskih skladiščih in na tovornih letalih
24ur.com Na romunsko ozemlje padel še en ruski dron?
24ur.com Z dronoma nad rusko letalo pri Minsku: poškodovali trup in anteno
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
bibaleze
Portal
Princesa Kate v Italiji: Ponovno srečanje, ki skrbi Williama
To je kritično leto, ko partnerja prvič pomislita na varanje
To je kritično leto, ko partnerja prvič pomislita na varanje
Zaplet, pogostejši pri nosečnicah, ki so mlajše od 20 in starejše od 40 let
Zaplet, pogostejši pri nosečnicah, ki so mlajše od 20 in starejše od 40 let
Prvi materinski dan brez mame: 'Pogrešam te bolj, kot lahko povem z besedami'
Prvi materinski dan brez mame: 'Pogrešam te bolj, kot lahko povem z besedami'
zadovoljna
Portal
Zapustila ga je tudi ljubica
Tedenski horoskop: Ovni so polni energije, pred dvojčki je živahen teden
Tedenski horoskop: Ovni so polni energije, pred dvojčki je živahen teden
To je partner Nine Pušlar, s katerim pričakuje otroka
To je partner Nine Pušlar, s katerim pričakuje otroka
Hrvaški naravni park, ki ga obožujejo tudi Slovenci
Hrvaški naravni park, ki ga obožujejo tudi Slovenci
vizita
Portal
Stara je bila komaj 18 let, ko so ji postavili usodno diagnozo: "Umrla bom. Živimo, dokler lahko."
Kaj morate vedeti o nealkoholni zamaščenosti jeter
Kaj morate vedeti o nealkoholni zamaščenosti jeter
Ali bi lahko viruse uničili z zvokom? Navdušujoči izsledki raziskav
Ali bi lahko viruse uničili z zvokom? Navdušujoči izsledki raziskav
Strokovnjaki razkrivajo najpomembnejše dopolnilo za zdravo staranje
Strokovnjaki razkrivajo najpomembnejše dopolnilo za zdravo staranje
cekin
Portal
To so skriti evropski biseri, ki so pogosto tudi cenejši
Pustila je službo v pisarni – danes zasluži 4-krat več z nenavadnim poslom
Pustila je službo v pisarni – danes zasluži 4-krat več z nenavadnim poslom
Na blagajni je opazil trik: večina kupcev naredi to napako – in plača preveč
Na blagajni je opazil trik: večina kupcev naredi to napako – in plača preveč
Kako priti do 2.000 evrov neto na mesec – realne poti, ki delujejo v Sloveniji
Kako priti do 2.000 evrov neto na mesec – realne poti, ki delujejo v Sloveniji
moskisvet
Portal
Zvezdniška strast v Rimu: Mel Gibson z novo izbranko
Zakaj ima isto pivo včasih drugačen okus? Razlog preseneča tudi ljubitelje piva
Zakaj ima isto pivo včasih drugačen okus? Razlog preseneča tudi ljubitelje piva
Je bila preveč drzna? Njen nastop sprožil burne razprave
Je bila preveč drzna? Njen nastop sprožil burne razprave
Ko meje v službi izginejo: sodelavka mu ne gre več iz misli
Ko meje v službi izginejo: sodelavka mu ne gre več iz misli
dominvrt
Portal
Vrtičkarji množično posipajo polento po vrtu: pomaga proti plevelu ali gre le za mit?
Luknje v majicah in puloverjih? To je 10 najpogostejših krivcev
Luknje v majicah in puloverjih? To je 10 najpogostejših krivcev
Česen za pse: res deluje proti zajedavcem ali gre za nevaren mit?
Česen za pse: res deluje proti zajedavcem ali gre za nevaren mit?
Kako uspešno gojiti vrtnice v loncih: deset ključnih nasvetov za bujno cvetenje
Kako uspešno gojiti vrtnice v loncih: deset ključnih nasvetov za bujno cvetenje
okusno
Portal
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
Tako boste pripravili popoln steak kar doma
Tako boste pripravili popoln steak kar doma
Kaj kuhati ta vikend? 5 sezonskih kosil, pripravljenih v največ eni uri
Kaj kuhati ta vikend? 5 sezonskih kosil, pripravljenih v največ eni uri
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
voyo
Portal
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Rocketman
Rocketman
Delovna akcija
Delovna akcija
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713