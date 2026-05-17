Dron v zračnem prostoru Latvije: aktivirali Natova bojna letala

Vojska je izdala tudi opozorilo za prebivalstvo. Medtem ko se ruska agresija v Ukrajini nadaljuje, obstaja možnost incidentov, ko tuji brezpilotniki vstopijo ali se približajo latvijskemu zračnemu prostoru, je opozorila vojska. Zračni prostor nenehno spremljajo skupaj z zaveznicami v Natu, so dodali.

Domnevni posnetek drona v latvijskem zračnem prostoru je objavila njihova javna radiotelevizija. Kot navajajo, so očividci dron posneli ob 6. uri zjutraj. Najprej so ga opazili nad mestom Kraslava, zračni prostor pa je zapustil pri mestu Ludza na vzhodu države ob meji z Rusijo.