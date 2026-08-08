Bolgarija zaradi drona na pogovor poklicala ukrajinsko veleposlanico

"Ob 8.10 zjutraj se je zgodil varnostni incident – vdor drona v bolgarski zračni prostor, ki je eksplodiral 100 metrov znotraj Bolgarije, v bližini meje z Romunijo," je po poročanju bolgarskega portala bTV Novinite po sestanku vladnega varnostnega sveta v Sofiji sporočil bolgarski premier Rumen Radev. Kot je pojasnil, je brezpilotni letalnik eksplodiral v neposredni bližini mejnega prehoda Kardam oz. približno kilometer stran od kompresorske postaje transbalkanskega plinovoda, ki Turčijo povezuje z Ukrajino. Po njegovih besedah je dron padel na polje sončnic. "Sprejeti so bili ukrepi, območje je bilo ograjeno. V incidentu ni prišlo do poškodb ljudi ali infrastrukture," je še dodal.

Bolgarija je članica Evropske unije in zveze Nato.

Ekipe bolgarske mejne policije in obrambnega ministrstva si zdaj prizadevajo ugotoviti izvor drona. Radev ni navedel, od kod je večji dron priletel, po njegovih besedah oblasti trenutno ne vedo niti tega, za kakšen tip drona gre. "Upam, da bomo kmalu odkrili, kakšnega tipa je," je dodal in pristavil, da letalnika predhodno nista zaznali ne Bolgarija ne Romunija.

'Eno je gotovo: dron je nosil precejšnjo količino eksploziva'

Ministrstvo za obrambo je kasneje sporočilo, da predhodna analiza razbitin kaže, da gre najverjetneje za vabni brezpilotni letalnik "Maya", ki jo pogosto uporabljajo ukrajinske oborožene sile. "Eno je gotovo: dron je nosil precejšnjo količino eksploziva, glede na to, da ga je bilo mogoče slišati od daleč in je proizvajal tako črn dim," je še zatrdil premier, ki pravi, da naprave niso zaznale ne romunske ne bolgarske protiletalske sile. Bolgarska zunanja ministrica Velislava Petrova Čamova je zaradi brezpilotnega letalnika na pogovor poklicala ukrajinsko veleposlanico v Bolgariji, so sporočili iz kabineta ministrice. Sestali naj bi se v ponedeljek. Tiskovni predstavnik ukrajinskega zunanjega ministrstva je danes medijem zagotovil, da Ukrajina ni ciljala Bolgarije. "Z bolgarsko stranjo smo v tesnih stikih, da bi razjasnili okoliščine. Z gotovostjo lahko rečemo, da ukrajinske oborožene sile niso namerno usmerile nobenih sredstev proti Bolgariji," je dodal, pri čemer pa ni uradno potrdil, da je šlo za ukrajinski dron. Predstavnik ukrajinskega ministrstva je ob tem poudaril, da je glavni vzrok za tovrstne incidente vojna, ki jo Rusija že več kot štiri leta vodi proti Ukrajini. Po njegovih besedah je za varnost regije ključno končanje omenjenega konflikta.

Dodatni ukrepi