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Bolgarija zaradi drona na pogovor poklicala ukrajinsko veleposlanico

Sofija, 08. 08. 2026 15.27 pred enim dnevom 3 min branja 86

Avtor:
M.P. STA
Rumen Radev

Zjutraj je v zračni prostor Bolgarije vstopil dron in nato eksplodiral približno 100 metrov od meje z Romunijo, je sporočil bolgarski premier Rumen Radev. Po besedah premierja, ki je informacijo sporočil po seji varnostnega sveta ministrov, je bila na dronu precejšnja količina eksploziva. Po prvih informacijah gre za ukrajinski dron, zaradi katerega so na pogovor že poklicali ukrajinsko veleposlanico.

"Ob 8.10 zjutraj se je zgodil varnostni incident – vdor drona v bolgarski zračni prostor, ki je eksplodiral 100 metrov znotraj Bolgarije, v bližini meje z Romunijo," je po poročanju bolgarskega portala bTV Novinite po sestanku vladnega varnostnega sveta v Sofiji sporočil bolgarski premier Rumen Radev.

Kot je pojasnil, je brezpilotni letalnik eksplodiral v neposredni bližini mejnega prehoda Kardam oz. približno kilometer stran od kompresorske postaje transbalkanskega plinovoda, ki Turčijo povezuje z Ukrajino. Po njegovih besedah je dron padel na polje sončnic.

"Sprejeti so bili ukrepi, območje je bilo ograjeno. V incidentu ni prišlo do poškodb ljudi ali infrastrukture," je še dodal.

Bolgarija je članica Evropske unije in zveze Nato.

 

Ekipe bolgarske mejne policije in obrambnega ministrstva si zdaj prizadevajo ugotoviti izvor drona. Radev ni navedel, od kod je večji dron priletel, po njegovih besedah oblasti trenutno ne vedo niti tega, za kakšen tip drona gre. "Upam, da bomo kmalu odkrili, kakšnega tipa je," je dodal in pristavil, da letalnika predhodno nista zaznali ne Bolgarija ne Romunija.

'Eno je gotovo: dron je nosil precejšnjo količino eksploziva'

Ministrstvo za obrambo je kasneje sporočilo, da predhodna analiza razbitin kaže, da gre najverjetneje za vabni brezpilotni letalnik "Maya", ki jo pogosto uporabljajo ukrajinske oborožene sile.

"Eno je gotovo: dron je nosil precejšnjo količino eksploziva, glede na to, da ga je bilo mogoče slišati od daleč in je proizvajal tako črn dim," je še zatrdil premier, ki pravi, da naprave niso zaznale ne romunske ne bolgarske protiletalske sile.

Bolgarska zunanja ministrica Velislava Petrova Čamova je zaradi brezpilotnega letalnika na pogovor poklicala ukrajinsko veleposlanico v Bolgariji, so sporočili iz kabineta ministrice. Sestali naj bi se v ponedeljek.

Tiskovni predstavnik ukrajinskega zunanjega ministrstva je danes medijem zagotovil, da Ukrajina ni ciljala Bolgarije. "Z bolgarsko stranjo smo v tesnih stikih, da bi razjasnili okoliščine. Z gotovostjo lahko rečemo, da ukrajinske oborožene sile niso namerno usmerile nobenih sredstev proti Bolgariji," je dodal, pri čemer pa ni uradno potrdil, da je šlo za ukrajinski dron.

Predstavnik ukrajinskega ministrstva je ob tem poudaril, da je glavni vzrok za tovrstne incidente vojna, ki jo Rusija že več kot štiri leta vodi proti Ukrajini. Po njegovih besedah je za varnost regije ključno končanje omenjenega konflikta.

Dodatni ukrepi

Bolgarski obrambni minister Dimitar Stojanov je po poročanju portala Stirile PRO TV dejal, da je bila po incidentu s tremi brezpilotnimi letalniki Shahed v Romuniji varnost bolgarskega zračnega prostora od konca julija okrepljena s protiletalskimi raketnimi kompleksi, helikopterji Cougar in letali SU-25. Po zadnjem vdoru pa bo mejna policija ponovno prisotna na meji z Romunijo, je zatrdil.

Sprejeti so bili tudi dodatni ukrepi za okrepitev nadzora strateških lokacij v Bolgariji, je dejal bolgarski premier. Po incidentu bodo tako osebje in oprema mejne policije, ki se uporablja za odkrivanje in preprečevanje dronov, prerazporejeni z meje s Turčijo na mejo z Romunijo.

bolgarija dron eksplozija
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KOMENTARJI86

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Mlecna cesta
09. 08. 2026 18.44
Treba je odstranit dva največja trenutno živeča provokatorja na svetu, Benđija in Zelenca...
Odgovori
0 0
slayer2
09. 08. 2026 12.44
Kje je zukrija,da nam spet razloži, da moskvici nimamo pojma?!!!
Odgovori
+1
2 1
levnuh, ne svecko
09. 08. 2026 12.07
Nič novega. Zeleni nima niti malo sramu več. Absulotist in mali diktator. Tudi v Srbiji je zahteval od EU, brezogojno finančno in v vojaški tehniki, pomoč. Vrnili ne bodo nikoli, kvečjemu bodo sedaj, ko so, menda, svetovna špica v izdelavi dronov za ubijanje, izsiljevali v nedogled, čeprav bo vojna že zdavnaj končane. Plačaj, če ne..... dron in bum - nakupovalni center, bolnica, vrtec, šola, bencinska črpalka....
Odgovori
+8
8 0
aple2014
09. 08. 2026 11.15
Ni bil ruski? čudno! Zelenski pošilja drone na svoje ljudi na svoje ozemlje in obtožuje Ruse, Evropa pa mu naseda kot triletni otrok.
Odgovori
+10
12 2
Dr Dre
09. 08. 2026 10.14
Še včeraj je dron bil od PUTINA, sedaj pa ta sramota, da je bil spet tip, ki mu je pred leti potekel mandat🤣
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+11
15 4
poper00
09. 08. 2026 09.58
Zelenski je na poti do največjega diktatorja.
Odgovori
+13
16 3
nelevnedesen
09. 08. 2026 10.35
To jaz stalno ponavljam. Po vojni ne bo problem rusija ampak do zob oborožena ukrajina, z največjo vojsko v evropi in predsednikom, ki je že zdavnaj izgubil stik z realnostjo in misli, da kahko ukazuje celemu svetu. Kot je bil avstrijski slikar
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+10
13 3
biggie33
09. 08. 2026 09.50
Po prvih informacijah je bil ruski, po nekaj dneh je pa že ukrajinski..
Odgovori
+10
12 2
Dr Dre
09. 08. 2026 10.23
Ja, zato ker ga je 🇷🇺 tajna služba zamenjala🤣. Zanimivo se je obrnila zgodba z dronom v 🇩🇪🤣🤣🤣
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+4
4 0
daedryk
09. 08. 2026 09.47
bolgarija ima res kompetence za očitati komurkoli karkoli v zvezi s sodelovanjem v nazi vojaščinah, ne? glede na ostroumne ugotovitve redkih posameznikov, da je ukrajina vmesnik med poljsko in rusijo, se drznem celo omeniti, da je ruska zastava kaj lična v primerjavi z ukrajinskim trizobom. v ideološkem smislu pa utemeljeno domnevam, da bom jaz osebno živel še nekaj časa, ko putina ne bo več, saj je dosti starejši od mene. narodne junake pasme sds pa bi pobaral: kaj ne veste, da so krščanstvo prinesli migranti z bližnjega vzhoda? razen tega je bila bosna v osnovi angleška eksklava, ustanovljena za potrebe križarjev in njihove svete vojne. in kako se je to obneslo? ali so torej evropske vrednote scela klasično spolno suženjstvo tipa stari rim, stara grčija! seveda so. ravno italijani bi rabili kakšno rjuho s šerijatskim pravom, angleške metode izpodrinjanja sosednjih ljudstev - valižanov, škotov, ircev... s povsem pretiranim razmnoževanjem prebivalstva pa so ipso facto tudi razlog za njihovo dozdevno merodajnost. so pa se v zadnjem času pojavile govorice o velikem deležu američanov nemškega rodu. p.s. in spet bodo brizgali možgani po zmrznjenem asfaltu.
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-5
1 6
borjac
09. 08. 2026 09.17
VSI V NATU BODO REKLI " DRON JE BIL RUSKI" , napad Rusije na Nato , ... vsi gremo v boj proti Ruski federaciji , TUDI ČE BODO UGOTOVILI DA JE BIL DRON UKRAJINSKI SE BODO ZLAGALI DA JE BIL RUSKI , tudi Severni tok so razminirali Rusi , resnica , Severni tok so razminirali Ukrajinci , pa je vse OK ., ali mislite da so droni nad Poljsko Ruski ali Ukrajinski ?? seveda so Ruski , Ukrajinski NE , čeprav so Ukrajinski nacisti na obmejnem področju pomorili 120.000 civilistov , tudi starčkov , žensk in otrok , ... ampak skupno sovraštvo proti Rusom nas združuje , tja do SMRTI V JEDRSKIH EKSPLOZIJAH , bedaki , .... kdo pa potrebuje pomoč Nata ???? Ukrajinci , in sedaj malo pripomorejo k sovraštvu z podtaknjenimi droni... Vodje Nata pa nas bodo popeljali v JEDRSKO SMRT , vsi srečni v SMRTI , CEL SVET posejan z gobami. "URADNO : Po prvih informacijah gre za ukrajinski dron, zaradi katerega so na pogovor že poklicali ukrajinsko veleposlanico." , ZANIMIVO , kdo so sovražniki in kdo so "prijatelji" ????
Odgovori
+11
12 1
Bananistanec
09. 08. 2026 09.16
Že viden vzorec ali le slučaj da je vpleten plinovod ... ker nočemo pomagat zelenemu
Odgovori
+7
8 1
Banion
09. 08. 2026 08.31
počasi se bo mariskaj razkrilo, zanimivo je ni nikakršenega negativnega odziva na ukrajinsko razstrelitev severnega toka in sedaj postjajo predrzni, ob transportni avion so postavili dron in se drli da je ruski, če bi bil bi ga razneslo, tu pošiljajo drone sosedom čee mejo in provosirajo da bi nato šel v vojno z rusi. Sami vojne nikakor ne morejo dobiti in sedaj pod mizo podlo ičejo pomoč
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+12
14 2
Samo navijač
09. 08. 2026 08.30
Cel svet bi moral denacificirat ukronacijo.
Odgovori
+14
17 3
dober dan
09. 08. 2026 11.16
ukrajinci niso naciji, ampak extremni rusofobi
Odgovori
+1
3 2
Boskica
09. 08. 2026 08.04
Koga bi rajši mel za soseda Rusa al migranta brez osebne:)
Odgovori
+0
5 5
Boskica
09. 08. 2026 08.00
Ukrajina vojne ne more dobiti. Ne vem zakaj nas hoče vse not pahnit. Zdaj pa čist odkrito,če Rusija ne bi imela takega atomskega Arsenala bi jo Zahod že zdavnaj ropal.Zdaj so jo hoteli z ubogo Ukrajino izčrpat pa jim ne uspe. Prej bomo mi brez vsega.Zakaj že je Ameriko motil plinovod???Hmmm
Odgovori
+13
16 3
Rudar
09. 08. 2026 08.17
Vročina dela svoje.
Odgovori
-13
4 17
devote
08. 08. 2026 21.40
Aja slucajno v blizino plinovoda , ki oskrbuje turcijo...pred dnevi pa pakt turcija,sa, pakistan...teroristična mafijska skorumpirana nacistična država je ukrajina in mi to se podpiramo.. vir vsega zla v evropi.
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+12
15 3
Bolfenk2
08. 08. 2026 21.38
Tudi med 2 svetovno vojno so ukrainski nacisti prišli v Evropo se boriti proti slovenskim partizanom. Po Sloveniji je morila zloglasna ukrainska S S divizija Galicija. Sploh se ne čudim, da so nas začeli napadati z droni.
Odgovori
+18
20 2
anatomija
08. 08. 2026 21.53
V S S je bilo 3 krat več etičnih Rusov kot Ukrajincev . Ko pa so nacisti napadli Slovenijo je nemški vojaški stroj poganjala Ruska nafta , tanki so imeli oklep iz Ruske železove rude , Vojska je jedla kruh spečen iz Ruske pšenice Vse to so nemci dobili po pogodbo ki jo je podpisal Rus Molotov
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-12
2 14
QueenKong
08. 08. 2026 21.32
zakaj so klicali ukrajinsko veleposlanico če je dron ruski kot trdijo ukroljubci?
Odgovori
+7
14 7
ZOV SVO
08. 08. 2026 21.38
Ukrajinci provocirajo in napadajo baltske banana državice, Poljsko, Romunija, Bolgarijo, Rusijo...
Odgovori
+12
15 3
Bolfenk2
08. 08. 2026 21.31
Ukrainci so hoteli sprovocirati totalno vojno med Natom in Rusijo. Sedaj ko Zeleni izgublja vojno bi celi svet potegnil v vojno.
Odgovori
+13
17 4
QueenKong
08. 08. 2026 21.03
pravzaprav ukoti brez murikancev in angležev ne znajo in ne zmorejo usmerjati dronov !
Odgovori
+12
17 5
periot22
08. 08. 2026 20.36
Ukrajina je sposobna najbolj gnusna dejanja!!!!!!!!!
Odgovori
+12
18 6
QueenKong
08. 08. 2026 21.03
to so pokazali že med 2.s. vojno!
Odgovori
+13
17 4
ReAnDa
08. 08. 2026 21.26
Drugi so pa skrivali svoje umazane rabote.
Odgovori
-7
2 9
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