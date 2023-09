Dron z eksplozivom pristal v bolgarskem letovišču

Marian Zečev, župan občine Šable, v katerem se nahaja turistični kraj Tjulenovo, je sporočil, da so bile pristojne službe v nedeljo okrog 21.30 obveščene o najdbi neznanega drona. Okrog 22. ure je območje ogradila policija in preprečila dostop javnosti. Župan je še dodal, da so dron našli na skalah, v bližini ladij, ki so zasidrane v pristanišču.