Nemčija niza ukrepe proti Rusiji, Putin trdi, da so dokazi podtaknjeni

Po navedbah varnostnih virov so dron 4. avgusta našli v bližini ukrajinskega tovornega letala. Letališče Leipzig/Halle na vzhodu Nemčije ima ključno vlogo pri prevozu vojaške opreme, med drugim nemške vojske in zaveznikov iz Nata, služi pa tudi kot baza ukrajinske letalske družbe Antonov Airlines.

Nemški zunanji minister Johann Wadephul je v odzivu na ugotovitve naznanil niz ukrepov proti Rusiji, vključno z zaprtjem ruskega konzulata v Bonnu z 18. septembrom in prekinitvijo najemne pogodbe za ruski kulturni center v Berlinu, Rusko hišo. Poostrili naj bi tudi nadzor vstopa v Nemčijo za ruske državljane in okrepili pritisk na t. i. rusko floto v senci.

Ruski predsednik Vladimir Putin je v torek Nemčijo obtožil, da je podtaknila dokaze, s katerimi bi za poskus napada z dronom na letališče v Leipzigu okrivila Moskvo. Za to sicer ni predložil dokazov.

Tudi rusko veleposlaništvo v Berlinu je navedbe nemških oblasti označilo za "absurdne". Nemški notranji minister Alexander Dobrindt medtem trdi, da izsledki preiskave skupaj z obveščevalnimi podatki dokazujejo rusko vpletenost v napad.