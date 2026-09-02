Nemčija niza ukrepe proti Rusiji, Putin trdi, da so dokazi podtaknjeni

Po navedbah varnostnih virov so dron 4. avgusta našli v bližini ukrajinskega tovornega letala. Letališče Leipzig/Halle na vzhodu Nemčije ima ključno vlogo pri prevozu vojaške opreme, med drugim nemške vojske in zaveznikov iz Nata, služi pa tudi kot baza ukrajinske letalske družbe Antonov Airlines.
Nemški zunanji minister Johann Wadephul je v odzivu na ugotovitve naznanil niz ukrepov proti Rusiji, vključno z zaprtjem ruskega konzulata v Bonnu z 18. septembrom in prekinitvijo najemne pogodbe za ruski kulturni center v Berlinu, Rusko hišo. Poostrili naj bi tudi nadzor vstopa v Nemčijo za ruske državljane in okrepili pritisk na t. i. rusko floto v senci.
Ruski predsednik Vladimir Putin je v torek Nemčijo obtožil, da je podtaknila dokaze, s katerimi bi za poskus napada z dronom na letališče v Leipzigu okrivila Moskvo. Za to sicer ni predložil dokazov.
Tudi rusko veleposlaništvo v Berlinu je navedbe nemških oblasti označilo za "absurdne". Nemški notranji minister Alexander Dobrindt medtem trdi, da izsledki preiskave skupaj z obveščevalnimi podatki dokazujejo rusko vpletenost v napad.
"Merz je izgubil zaupanje državljanov, ker ne ščiti nemških nacionalnih interesov," je še dejal Putin in menil, da bo prihodnost nemške vlade na bližajočih se deželnih volitvah na kocki zaradi gospodarskih težav v državi.
Podobno se je že pred tem odzval tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov, ki je prav tako menil, da za obtožbe Nemčije ni dokazov. Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova pa je napovedala odziv na nemške ukrepe z enakovrednimi.
Slovenija izrazila solidarnost z Nemčijo
Slovenija je po zaključku nemških oblasti, da je za incident z dronom odgovorna Rusija, izrazila solidarnost z Nemčijo. "Hibridne dejavnosti, dejanja sabotaže in drugi poskusi za destabilizacijo evropskih držav terjajo odločen, usklajen in enoten odziv EU in njenih zaveznic," je na družbenem omrežju X sporočilo ministrstvo za zunanje in evropske zadeve.
Prvo razpravo o morebitnem odzivu na incident bodo danes opravili tudi zunanji ministri povezave, med njimi slovenski minister Tone Kajzer, ki se bodo sestali na neformalnem zasedanju v Dublinu.
EU je že v torek obsodila poskus napada in izrazila solidarnost z Nemčijo. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je pri tem pozval Rusijo, naj ustavi agresijo proti Ukrajini. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa je dejala, da EU pripravlja dodatne sankcije proti Rusiji.
Podobni izrazi podpore se vrstijo tudi iz drugih evropskih držav. Francoski predsednik Emmanuel Macron je na X sporočil, da podpira uvedbo novih sankcij proti Rusiji. Španski premier Pedro Sanchez je napad označil za nesprejemljiv, poljski premier Donald Tusk pa je menil, da Rusija stopnjuje napetosti po celotni regiji. Švedska je na pogovor poklicala ruskega veleposlanika.
Britanski premier Andy Burnham je medtem ocenil, da so ruski poskusi spodkopavanja enotne pripravljenosti in odločnosti podpirati Ukrajino obsojeni na propad. Solidarnost z Nemčijo je v torek izrazil tudi generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte, ki je obenem pozdravil ukrepe Nemčije.
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