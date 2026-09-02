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Nemčija niza ukrepe proti Rusiji, Putin trdi, da so dokazi podtaknjeni

Leipzig, 02. 09. 2026 08.26 pred 49 minutami 3 min branja 22

Avtor:
M.S. STA
Incident z dronom na letališču v Leipzigu

Nemčija je odgovornost za incident oz. poskus napada na letališču v Leipzigu minuli mesec pripisala Rusiji. Kot je dejal notranji minister Alexander Dobrindt, na to kažejo policijska preiskava, vzorci kriminalnih dejavnosti in obveščevalne ugotovitve. Pri tem so že uvedli niz ukrepov proti Rusiji, kar je ruski predsednik Vladimir Putin označil za resno napako. Obtožbe Nemčije je zavrnil kot izmišljene.

Po navedbah varnostnih virov so dron 4. avgusta našli v bližini ukrajinskega tovornega letala. Letališče Leipzig/Halle na vzhodu Nemčije ima ključno vlogo pri prevozu vojaške opreme, med drugim nemške vojske in zaveznikov iz Nata, služi pa tudi kot baza ukrajinske letalske družbe Antonov Airlines.

Nemški zunanji minister Johann Wadephul je v odzivu na ugotovitve naznanil niz ukrepov proti Rusiji, vključno z zaprtjem ruskega konzulata v Bonnu z 18. septembrom in prekinitvijo najemne pogodbe za ruski kulturni center v Berlinu, Rusko hišo. Poostrili naj bi tudi nadzor vstopa v Nemčijo za ruske državljane in okrepili pritisk na t. i. rusko floto v senci.

Ruski predsednik Vladimir Putin je v torek Nemčijo obtožil, da je podtaknila dokaze, s katerimi bi za poskus napada z dronom na letališče v Leipzigu okrivila Moskvo. Za to sicer ni predložil dokazov.

Tudi rusko veleposlaništvo v Berlinu je navedbe nemških oblasti označilo za "absurdne". Nemški notranji minister Alexander Dobrindt medtem trdi, da izsledki preiskave skupaj z obveščevalnimi podatki dokazujejo rusko vpletenost v napad.

Vladimir Putin
Vladimir Putin
FOTO: AP

"Merz je izgubil zaupanje državljanov, ker ne ščiti nemških nacionalnih interesov," je še dejal Putin in menil, da bo prihodnost nemške vlade na bližajočih se deželnih volitvah na kocki zaradi gospodarskih težav v državi.

Podobno se je že pred tem odzval tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov, ki je prav tako menil, da za obtožbe Nemčije ni dokazov. Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova pa je napovedala odziv na nemške ukrepe z enakovrednimi.

Slovenija izrazila solidarnost z Nemčijo

Slovenija je po zaključku nemških oblasti, da je za incident z dronom odgovorna Rusija, izrazila solidarnost z Nemčijo. "Hibridne dejavnosti, dejanja sabotaže in drugi poskusi za destabilizacijo evropskih držav terjajo odločen, usklajen in enoten odziv EU in njenih zaveznic," je na družbenem omrežju X sporočilo ministrstvo za zunanje in evropske zadeve.

Prvo razpravo o morebitnem odzivu na incident bodo danes opravili tudi zunanji ministri povezave, med njimi slovenski minister Tone Kajzer, ki se bodo sestali na neformalnem zasedanju v Dublinu.

EU je že v torek obsodila poskus napada in izrazila solidarnost z Nemčijo. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je pri tem pozval Rusijo, naj ustavi agresijo proti Ukrajini. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa je dejala, da EU pripravlja dodatne sankcije proti Rusiji.

Podobni izrazi podpore se vrstijo tudi iz drugih evropskih držav. Francoski predsednik Emmanuel Macron je na X sporočil, da podpira uvedbo novih sankcij proti Rusiji. Španski premier Pedro Sanchez je napad označil za nesprejemljiv, poljski premier Donald Tusk pa je menil, da Rusija stopnjuje napetosti po celotni regiji. Švedska je na pogovor poklicala ruskega veleposlanika.

Britanski premier Andy Burnham je medtem ocenil, da so ruski poskusi spodkopavanja enotne pripravljenosti in odločnosti podpirati Ukrajino obsojeni na propad. Solidarnost z Nemčijo je v torek izrazil tudi generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte, ki je obenem pozdravil ukrepe Nemčije.

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KOMENTARJI22

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Juzles Iters
02. 09. 2026 09.17
"Po navedbah varnostnih virov so dron 4. avgusta našli *v bližini* ukrajinskega tovornega letala."_ Jim je pri natovarjanju mega pošiljke dronov na UA transportno letalo eden padel na tla, ki se je skotalil malo stran.
Odgovori
0 0
Zmaga Ukrajini .
02. 09. 2026 09.15
Smešno, kako putler hiti razlagati kako je Merz "izgubil" zaupanje javnosti, sam pa svoje usode kajpak ne vidi. Ne vidi niti tega, da si prav zaradi lastnih ljudi ne upa nikamor ven iz bunkerja. Očitno mu je tako močno "zrasla" podpora javnosti zaradi njegove tridnevne specijalne vojne operacije. V resnici na ljubo ga podpira samo še tukajšnjih 5 russofilićev, v mosskoviji se je namreč že davno začel boj za oblast s pasjimi boji na tepihu pred kaminom. Putler že ve zakaj se mora skrivat.
Odgovori
-1
0 1
trollolll
02. 09. 2026 09.13
kaj pa o danasnji ekploziji v Augsburgu? boste pisali jutri?
Odgovori
+1
1 0
enaleteca
02. 09. 2026 09.06
Hm, mislim, da je podobno kot pri Severnem toku. Verjetno kakšna sabotaža Ukrajincev, da so lahko okrivili Ruse.
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+4
5 1
lakala28
02. 09. 2026 09.13
Kot da Nemci niso sposobni ugotoviti, da dron v Leipzigu izhaja iz putlerlanda. In kot da cel svet ni sposoben ugotoviti, da jajotovo lezenje pod trtico židom ni slučajno ampak vračanje usluge.
Odgovori
-1
0 1
abcdef321
02. 09. 2026 09.04
100% podtaknjeno, Merz se boji za stolček, saj kot kaže je njegova največja grožnja afd.
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+2
4 2
Jak Tobim
02. 09. 2026 08.56
kako zmedena je lahko pamet modelov tipa Protoc, ki hkrati omenja skrajno nacional socialistično hitlerjevo nemčijo in izrael? a nam res tako hudo primankuje pameti? in ali moram svoje retorično vprašanje še razlagat - zakaj hitler in izrael ne gresta skupaj? a je sploh možno kam zablodi ljudska slepost? samo ne, lepo vas prosim, iti na volitve. vsaj tega nam prihranite. imejte svoja, zaradi mene skrajna stališč, ampak z eno samo besedo razuma jih argumentirajte? judje in ekstremni levičar hitler; pa kje se to konča?
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+6
8 2
11TNT11
02. 09. 2026 09.14
I. SV : Italija desno, Nemčija desno, Avstro-Ogrska desno; II. SV Nemčija skrajno desno, Italija skrajno desno, Japonska desno usmerjena; sedanjost ZDA desno, Izrael skrajno desno, Ukrajina desno. Desno stran vedno nekaj moti in to ponavadi rešuje z vojno!
Odgovori
0 0
supergigi
02. 09. 2026 08.55
Podpora Nemčiji 🇩🇪
Odgovori
-3
2 5
Protoc
02. 09. 2026 08.49
Nemcija na cistična nikoli se ne bodo spremenili..saj so odrasli potomci, ki še vedno ženejo znanje skupaj z Izraelom
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-4
8 12
JP2022
02. 09. 2026 08.49
Seveda da so podtaknjeni. Oblast izbublja tla pod nogami in je treba fabricirati
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+11
17 6
Mens sana
02. 09. 2026 08.46
.............Merz in Macron se na vse pretege trudita prikazati Rusijo kot največjo sovražnico Evrope in s tem rešiti usodo njunih vlad, ki toneta v blatu lastnih nesposobnosti, Afd v Nemčiji prevzema vodstvoin Le Pen bo prihodnje leto porazila Macrona, potem bo končno konec teh norih teorij zarote..............
Odgovori
+15
20 5
JP2022
02. 09. 2026 08.49
yes, agree
Odgovori
+5
9 4
_endrug
02. 09. 2026 08.52
Trudita? Se sploh ni treba truditi. AfD bo pa kot Fratelli d'Italia. Koliko pa je Melonijeva naredila od vseh tistih nakladanj. Resničnost je drugačna.
Odgovori
+2
6 4
lakala28
02. 09. 2026 09.16
Tako kot vsi modeli desne variante. Edino naš bolnik je napredoval, ko se je židom zrinil pod trtico do ahilove tetive in še malo naprej, da je lahko izvedel samozvoltev s podporo naivnih volilcev.
Odgovori
0 0
krpati
02. 09. 2026 08.42
Ne verjamem od sevrenga toka dalje.
Odgovori
+19
24 5
LoToGo
02. 09. 2026 08.41
Seveda je res, da Rusi vohunsko delujejo in res je, da se Putin boji, da ga usmrtijo, če v Ukrajini ne zmaga. Gotovo ne bo več dolgo živel.
Odgovori
-13
7 20
JP2022
02. 09. 2026 08.49
hahaha
Odgovori
+6
10 4
Zivo
02. 09. 2026 08.59
Po zadnjih raziskavah Levada Center , Putina podpira več kot 74% državljanov. Sicer je podpora padla iz preko 80%, a zdaj po odločnejših vojaških ukrepih, ponovno raste. Mez, Macron, pravzaprav vsi EU politiki lahko samo sanjajo o taki podpori. Putin se ne boji in zato se ga da videti marsikje. To, da se boji je še ena v vrsti izmišljotin MI6
Odgovori
+3
5 2
spam1
02. 09. 2026 09.03
Po zadnjih raziskavah ima Putin 103% podporo državljanov
Odgovori
-1
1 2
Zmaga Ukrajini .
02. 09. 2026 09.07
Hahahahaha,.... kajpak,... mosskvići so navdušeni nad tem, da jim je ugasnil internet, ... da v kilometrskih vrstah čakajo na bencin, ki si ga bodo lahko natočili le 30l,... če bo vrsta zdržala do njih.🤣🤣🤣 Nadvse so presrečni, ker so izgubili ogromno služb (in denarja), ko so šli "po gobe" požrešni spletni velikani" a la Wildberries, Ozon,... Presrečni so tudi, ker ne morejo potovati nikamor več, samo še v ZAE (pa še tam zaradi Irana ni več "zanimivo"), ali pa kam na Tajsko. Eni imate glave res menda samo za frizuro. Logika očitno ne gre in ne gre. In mimogrede, tisti, ki količkaj resno jemlje kakršnokoli "uradno" javnomnenjsko anketo v mosskoviji, naj se raje loti česa drugega, kar morda bolj obvlada.
Odgovori
-2
0 2
royayers
02. 09. 2026 08.40
Ne bi se cudil, ce za tem, spet, stoji Ukrajina.
Odgovori
+18
23 5
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