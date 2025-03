Droni, kalibri in iskandri nad ukrajinsko energetsko infrastrukturo

"Rusija skuša z obstreljevanjem objektov za proizvodnjo energije in plina škodovati Ukrajincem, ne da bi opustila svoj cilj, da bi nas pustila brez elektrike in ogrevanja ter povzročila največjo škodo navadnim državljanom," je zapisal German Galuščenko na družbenem omrežju Facebook. Dodal je, da si reševalci in zaposleni pri elektro podjetjih prizadevajo odpraviti posledice, kjer je mogoče.

Po navedbah predstavnikov ukrajinske vojske je Rusija v napadih uporabila tudi vodene rakete kalibr, izstreljene z ladij v Črnem morju. Rusija je uporabila tudi balistične rakete iskander, o eksplozijah so poročali iz Odese. Nekaj raket je poletelo tudi proti zahodu Ukrajine, zato je poljska znova dvignila več vojaški letal zaradi nevarnosti vstopa projektilov v poljski zračni prostor.