Če bi vas skušal nekdo prepričati, da ptičev ni več, da namesto njih letijo droni, ki vohunijo za vlado - bi temu verjeli? Prav bizarna teorija zarote je minule dni v središče New Yorka pritegnila množico ljudi, ki so na shodu s transparenti opozarjali, da je vse ptice ameriška vlada pobila in jih nadomestila z droni, ki nadzirajo državljane. To idejo sta si izmislila mlada Američana in jo z absurdnimi argumenti razširila na enem od shodov za podporo nekdanjemu predsedniku Trumpu. Odtlej je dobila krila in postala gibanje.