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Zgodba se razvija

V bolgarskih vodah obsežna reševalna akcija, posadke ladje še niso našli

Sofia, 06. 10. 2026 09.18 pred 1 uro 2 min branja 50

Avtor:
N.V.
Trgovska ladja v Črnem morju

V bolgarskih vodah so droni zadeli dve trgovski ladji, ena je potonila. Posadki drugega napadanega plovila je na pomoč priskočil trajekt, rešili so vseh 18 mornarjev na krovu. Incident je prvi tovrstni napad na plovila v izključni ekonomski coni Bolgarije.

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V akvatoriju Črnega morja vzhodno od rta Sveti Atanas in mesta Bjala poteka obsežna reševalna akcija, piše bolgarski btvnovite, zaradi usklajenega napada z droni na trgovske ladje.

Po prvih informacijah sta bili tarči napadov dve ladji za prevoz generalnega tovora, Alfa Watan, ki pluje pod zastavo Toga in Able, ki pluje pod zastavo Palaua. Ladja Alfa Watan je utrpela kritične poškodbe in potonila vzhodno od bolgarske obale, trenutno pa še ni uradnih informacij o posadki oziroma ali so med njimi preživeli, premier Radev je dejal, da zaenkrat še niso našli nikogar.

Drugo napadeno plovilo Able, je po napadu zajel močan požar, vseh 18 članov posadke pa je bilo prisiljeno zapustiti ladjo. Rešil jih je potniški trajekt Dioscuria, ki pluje pod bolgarsko zastavo. Po klicu na pomoč, so ladjo nemudoma preusmerili proti koordinatam napadenega plovila, da bi jim pomagala. 

Med rešenimi so tudi poškodovani, ki so jim takoj nudili prvo pomoč neposredno na krovu bolgarskega trajekta. Trenutno poteka usklajevanje z dežurnimi reševalnimi ekipami za njihovo nujno medicinsko evakuacijo v bolnišnice na kopnem, takoj ko bo to mogoče. Poškodovane mornarje bodo odpeljali v vojaško pomorsko bolnišnico v Varni.

Bolgarski nacionalni radio (BNR) poroča, da sta med rešenimi dva huje poškodovana mornarja. Eden ima opekline, drugi pa poškodbo glave. Preostalih 16 članov posadke je v dobrem stanju.

Obe ladji sta ponoči poslali signale, da sta v težavah. Okoli 9. ure zjutraj je ena od njiju izginila z radarjev mejne policije.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Premier sklical nujni sestanek

Premier Rumen Radev je zaradi napada na dve trgovski ladji sklical nujni sestanek. Pričakuje se, da se ga bodo udeležili predstavniki ministrstva za obrambo, ministrstva za notranje zadeve, ministrstva za promet, varnostnih služb in drugih pristojnih institucij.

Okoliščine incidenta in vrsta napadalnih dronov še vedno ostajajo predmet preiskave.

Nedavno tarča napadov tudi ladja zunaj teritorialnih voda Romunije

Dan prej, 5. oktobra, sta dve osebi umrli, druge pa so rešili, potem ko je ladja Royad Mamedov zagorela v Črnem morju zunaj romunskih teritorialnih voda, so sporočile romunske oblasti.

Romunija se o vzroku požara ni oglasila, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je dejal, da so ga povzročili ruski droni.

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KOMENTARJI50

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anko46
06. 10. 2026 10.55
Od koga pa so droni?
Odgovori
0 0
DAN ODPRTIH VRAT
06. 10. 2026 10.53
Nam se to ne more zgoditi k nimamo vojaških ladij
Odgovori
0 0
DAN ODPRTIH VRAT
06. 10. 2026 10.52
Hočejo uvlečt evropo v vojno
Odgovori
+1
1 0
Kaj_je_res
06. 10. 2026 10.49
Čudno, da niso po star navadi še napisali, da so bili ruski. Kar pa iskreno dvomim, Rusija ne rabi šrijenja konflikta. Rabijo ga pa nujno Ukrajinci, da potegnejo v vojno če kakšno EU državo in z njo celote Nato.
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+6
7 1
Mens sana
06. 10. 2026 10.46
............škrat Zlodimir pozdravlja Bolgare in jim želi bolj bogato in plodno sodelovanje z demokratično, mirotovrno, razvito in svobodomiselno evropsko Ukrajino....................................
Odgovori
+6
6 0
Pujček
06. 10. 2026 10.42
Ne ve se od kod je priletel. Haha. Na vsako ptico pevko pa pošljejo avione. Zelembač bi rad vojno z Natom, Merc in Macron pa ravno tako. Svojih sinov ne dam.
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+10
10 0
DAN ODPRTIH VRAT
06. 10. 2026 10.39
Samo bprašanje časa je,kdaj bodo Fusi odarli po evropskih fabrikah orožja
Odgovori
+4
5 1
Pamir
06. 10. 2026 10.36
Bolgari niso več navdušeni za pošiljanje milijonov Ukrajini in so jim začeli ladje potapljati.Naci banderovci terorizirajo celo Evropo.
Odgovori
+5
10 5
wsharky
06. 10. 2026 10.34
ziher rusi, kot pri severnem toku
Odgovori
+10
12 2
Bolfenk2
06. 10. 2026 10.34
Če so potopili ladji polni orožja je to vsekakor dobra novica za mir.
Odgovori
+5
9 4
Eurojackpot
06. 10. 2026 10.39
Samo Rusi smejo šicat, vsi ostali se moramo razorožiti? Po tvoje najbrž ja.
Odgovori
+0
6 6
Heprk
06. 10. 2026 10.32
ameriski vojaski helikopter zafet in strmoglavljen v rdece morje.
Odgovori
+5
5 0
DAN ODPRTIH VRAT
06. 10. 2026 10.26
Kje je kej Jonson
Odgovori
+9
10 1
FIRBCA
06. 10. 2026 10.25
Kje je sedaj zelena evropa ne bo nic protestirala, da dajemo denar za orozje da se bo se zemlja unicevala.
Odgovori
+10
11 1
DAN ODPRTIH VRAT
06. 10. 2026 10.25
Rusi so tud sami seb minirali severni tok
Odgovori
+10
12 2
waga7
06. 10. 2026 10.20
Čigavi droni???
Odgovori
+18
18 0
slayer2
06. 10. 2026 10.23
Ne upajo napisat,ker,če bi bili Ruski,bi že pisalo!!!
Odgovori
+18
19 1
Justice4all
06. 10. 2026 10.18
Kaj so bili najdeni ruski pasoši?
Odgovori
+14
14 0
Patriot79
06. 10. 2026 10.18
A je Komainski prevč črtic naredil in strelja na napčno stran morja🤣🤣
Odgovori
+6
8 2
Agent Provokator
06. 10. 2026 10.17
To je pa umetna inteligenca v dronih... ne ločijo med sovražno in prijateljsko ladjo.!!!
Odgovori
+6
6 0
Heprk
06. 10. 2026 10.15
Zelenski in pajdasi 100%. Spet bo nasa sekta poslala par miljonov. Rabijo
Odgovori
+12
16 4
IskraLJ
06. 10. 2026 10.13
Ukriji spet. Obtožili pa bodo Ruse, samo da ukriji prikažejo kako so ubogi in jim je treba še denarja, še orožja. Klasična sabotaža.
Odgovori
+10
19 9
Rudar
06. 10. 2026 10.15
Pa ti vedno vse veš. Imaš neposreden kontakt z Kremljem?
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-6
10 16
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