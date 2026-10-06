V bolgarskih vodah obsežna reševalna akcija, posadke ladje še niso našli

V akvatoriju Črnega morja vzhodno od rta Sveti Atanas in mesta Bjala poteka obsežna reševalna akcija, piše bolgarski btvnovite , zaradi usklajenega napada z droni na trgovske ladje.

Po prvih informacijah sta bili tarči napadov dve ladji za prevoz generalnega tovora, Alfa Watan, ki pluje pod zastavo Toga in Able, ki pluje pod zastavo Palaua. Ladja Alfa Watan je utrpela kritične poškodbe in potonila vzhodno od bolgarske obale, trenutno pa še ni uradnih informacij o posadki oziroma ali so med njimi preživeli, premier Radev je dejal, da zaenkrat še niso našli nikogar.

Drugo napadeno plovilo Able, je po napadu zajel močan požar, vseh 18 članov posadke pa je bilo prisiljeno zapustiti ladjo. Rešil jih je potniški trajekt Dioscuria, ki pluje pod bolgarsko zastavo. Po klicu na pomoč, so ladjo nemudoma preusmerili proti koordinatam napadenega plovila, da bi jim pomagala.

Med rešenimi so tudi poškodovani, ki so jim takoj nudili prvo pomoč neposredno na krovu bolgarskega trajekta. Trenutno poteka usklajevanje z dežurnimi reševalnimi ekipami za njihovo nujno medicinsko evakuacijo v bolnišnice na kopnem, takoj ko bo to mogoče. Poškodovane mornarje bodo odpeljali v vojaško pomorsko bolnišnico v Varni.

Bolgarski nacionalni radio (BNR) poroča, da sta med rešenimi dva huje poškodovana mornarja. Eden ima opekline, drugi pa poškodbo glave. Preostalih 16 članov posadke je v dobrem stanju.

Obe ladji sta ponoči poslali signale, da sta v težavah. Okoli 9. ure zjutraj je ena od njiju izginila z radarjev mejne policije.