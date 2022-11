Droni opazovali položaje srbskih vojakov: Nebo nad Srbijo bo varno!

Srbski obrambni minister Miloš Vučević je spregovoril o incidentu, ki je v torek izzval odločen odziv predsednika Aleksandra Vučića. Nad Merdarjem in v okolici Raške so namreč opazili več neznanih brezpilotnih letal. A ob tem je razkril, da droni niso preleteli le omenjenih območij. Srbska vojska je namreč določene premike opazovalo tudi v smeri Topliškega in Nišavskega okrožja. Prav tako pa je dejal, da so brezpilotna letala v srbski zračni prostor vstopila z območja Kosova. Gre za poskuse opazovanja položajev enot srbske vojske in nekaterih vojašnic, je prepričan.

icon-expand Srbski Mig-29 FOTO: AP Vojska lahko na te izzive odgovori s helikopterji, topovi, mitraljezi, je glede incidenta, ki se je v Srbiji zgodil v zadnjih dneh, dejal srbski obrambni minister Miloš Vučević. Srbija je sicer takrat v zrak poslala svoje Mige-29, a kot pravi minister, ti niso izvajali nadzora zaradi dronov: "Izvajali so redne nadzore nad našim nebom." A brezpilotna letala niso vstopila le v okrožje Raška, temveč je vojska opazilo tudi določene premike v smeri Topliškega in Nišavskega okrožja, je po poročanju Telegrafa.rs dejal Vučević. Dodal je, da gre za poskuse opazovanja položajev enot srbske vojske in nekaterih srbskih vojašnic. "V teku so bile velike vojaške vaje Manevri 22. Enote naj bi v četrtek obiskal tudi predsednik republike, ki si bo ogledal, kako potekajo vaje," je pojasnil. PREBERI ŠE Vučić izdal ukaz: Vsa sovražna brezpilotna letala nad Srbijo bodo uničena Predsednik države in vrhovni poveljnik vojske Aleksandar Vučić je po vstopu neznanih dronov v srbski zračni prostor izdal izvršni ukaz o uničenju vsakega tovrstnega objekta. "Vsa sovražna brezpilotna letala nad Srbijo bodo uničena," je zagotovil že v torek. "Zaščitili bomo nebo, ki je pod nadzorom srbske vojske, nebo, ki ga v skladu z Resolucijo 1244 in Kumanovskim sporazumom pokrivajo naši sistemi. Varno bo za vse državljane Srbije," je ob tem zagotovil minister, ki je ob tem poudaril, da ima vojska tako zmogljivost kot tudi sposobnost, da odgovori na takšne izzive. Ni mogel sicer povedati, čigava so brezpilotna letala bila, je pa razkril, da naj bi zrakoplovi na območje Srbije vstopili s kosovske regije Metohije. PREBERI ŠE Zaradi situacije na Kosovu Srbija dvignila stopnjo bojne pripravljenosti Srbski obrambni minister je sicer v torek potrdil še, da je srbska vojska po navodilu predsednika zaradi situacije na Kosovu v stanju pripravljenosti. Ob tem je poudaril, da si v resnici želijo dialoga: "Ne pripravljamo se na vojno, vendar pa ob situacijah, ki se dogajajo, ne smemo ostati nepripravljeni." Dodal je tudi, da je Srbija resna država in da zato ni potrebe po igranju vojnih igric.