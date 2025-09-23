Droni ovirajo delo ruskih letališč, nove žrtve napadov v Ukrajini

Največji ruski prevoznik Aeroflot je danes sporočil, da bo zaradi ukrajinskih nočnih napadov potreboval cel dan, da bo ponovno vzpostavil polni letalski urnik na svojem glavnem vozlišču, letališču Šeremetjevo.

Zaradi ukrajinskih napadov so bila prizadeta zlasti moskovsko in nekaj regionalnih letališč, več letov pa je imelo zamude.