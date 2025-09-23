Droni ovirajo delo ruskih letališč, nove žrtve napadov v Ukrajini

Največji ruski prevoznik Aeroflot je danes sporočil, da bo zaradi ukrajinskih nočnih napadov potreboval cel dan, da bo ponovno vzpostavil polni letalski urnik na svojem glavnem vozlišču, letališču Šeremetjevo.
Zaradi ukrajinskih napadov so bila prizadeta zlasti moskovsko in nekaj regionalnih letališč, več letov pa je imelo zamude.
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
Ruska vojska je danes sporočila, da je ponoči prestregla 69 ukrajinskih dronov. Po navedbah vojske so drone zaznali tudi danes zjutraj.
Medtem je ukrajinska vojska sporočila, da je Rusija ponoči izstrelila 115 dronov in tri rakete. V napadih je bil ubit en človek v regiji Zaporožje in še ena oseba v obalni regiji Odesa.
Rusija naj bi na mesto Zaporožje ponoči odvrgla tudi šest jadralnih bomb.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.