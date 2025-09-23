Svetli način
Tujina

Droni ovirajo delo ruskih letališč, nove žrtve napadov v Ukrajini

Moskva, 23. 09. 2025 12.35 | Posodobljeno pred 11 minutami

Avtor
STA , D. S.
Komentarji
1

Več ruskih letališč je zaradi ukrajinskih napadov z droni omejilo promet. Največje rusko letališče Šeremetjevo v Moskvi je bilo štiri ure zaprto, ruska vojska pa je sporočila, da je ponoči prestregla 69 ukrajinskih dronov. Medtem sta v ruskih zračnih napadih na Ukrajino umrli dve osebi.

Največji ruski prevoznik Aeroflot je danes sporočil, da bo zaradi ukrajinskih nočnih napadov potreboval cel dan, da bo ponovno vzpostavil polni letalski urnik na svojem glavnem vozlišču, letališču Šeremetjevo.

Zaradi ukrajinskih napadov so bila prizadeta zlasti moskovsko in nekaj regionalnih letališč, več letov pa je imelo zamude.

Ruska vojska je danes sporočila, da je ponoči prestregla 69 ukrajinskih dronov. Po navedbah vojske so drone zaznali tudi danes zjutraj.

Medtem je ukrajinska vojska sporočila, da je Rusija ponoči izstrelila 115 dronov in tri rakete. V napadih je bil ubit en človek v regiji Zaporožje in še ena oseba v obalni regiji Odesa.

Preberi še Danska premierka: Droni najresnejši napad na infrastrukturo doslej

Rusija naj bi na mesto Zaporožje ponoči odvrgla tudi šest jadralnih bomb.

droni moskva rusija letališča ukrajina
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
4krogci
23. 09. 2025 12.50
+1
UA napada samostojno, mednarodno priznano drzavo in to celo civilno letalstvo....sankcije so ze? Zakaj dvojna merila??
ODGOVORI
1 0
