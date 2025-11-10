Svetli način
Tujina

Droni tokrat nad nuklearko v Belgiji, za eno uro zaprli tudi letališče

Antwerpen, 10. 11. 2025 08.47 | Posodobljeno pred 40 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , D.L.
Komentarji
34

V Belgiji so po nizu podobnih incidentov v zadnjih mesecih v nedeljo zvečer drone opazili nad jedrsko elektrarno blizu Antwerpna. Malo pred tem jih je več letelo tudi nad letališčem v Liegeu, kjer so zaradi tega za krajši čas ustavili zračni promet.

Jedrska elektrarna Doel v Belgiji
Jedrska elektrarna Doel v Belgiji FOTO: Shutterstock

Nad nuklearko pri Antwerpnu na severu Belgije so glede na poročila opazili tri brezpilotne letalnike. Glede na navedbe upravljavca ti niso vplivali na delovanje jedrske elektrarne Doel. Policija naj incidenta ne bi želela komentirati.

Še pred tem so drone znova opazili tudi nad letališčem pri Liegeu. Zaradi tega so tam zvečer za nekaj manj kot eno uro ustavili zračni promet.

Iz Belgije v zadnjih mesecih pogosto poročajo o opažanjih dronov, ki se med drugim pojavljajo nad letališči, pa tudi nad objekti kritične infrastrukture, vključno z vojaškim oporiščem Kleine-Brogel v Flandriji, ki ga uporablja tudi zveza Nato. Glede na nepotrjena poročila naj bi bila to ena od lokacij v Evropi, kjer je shranjeno ameriško jedrsko orožje.

Že minuli teden so droni zmotili zračni promet na letališčih v Bruslju in Liegeu.

Belgiji bodo v prizadevanjih za preprečevanje vdorov dronov na pomoč priskočile tako Nemčija, Francija kot Velika Britanija. Glede na njihove najave v zadnjih dneh ji bodo zagotovile tako opremo kot osebje.

O podobnih incidentih z droni so sicer v zadnjih mesecih poročali tudi iz Danske, Norveške, Poljske, Romunije in Estonije. Več držav, vključno z Nemčijo, je krivdo pripisalo Rusiji, ki obtožbe zavrača.

droni Belgija jedrska elektrarna Doel letališče Liege varnost
KOMENTARJI (34)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
detect
10. 11. 2025 09.33
ali še vedno ne vedo kateri so.Res smo Bogi.
ODGOVORI
0 0
ČrniGad
10. 11. 2025 09.32
+1
Kuhajo, kuhajo...Z povišanimi davki si bomo kupili orožje, s katerim nas bodo Bruseljski patriciji poslali nad Rusijo. Bodo inženirji greli žene domačinke ta čas...
ODGOVORI
1 0
St. Gallen
10. 11. 2025 09.31
+1
v Krskem samo opazujete
ODGOVORI
1 0
Dragica Cegler
10. 11. 2025 09.28
-1
A cel nato ni sposoben sklatit teh drogov na svojem ozemlju,?
ODGOVORI
1 2
komarec
10. 11. 2025 09.32
+1
Kot vse kaže niso sposobni tega sklatit, ali pa se bojijo.
ODGOVORI
1 0
BBcc
10. 11. 2025 09.26
+3
Koliko ljudi umre zaradi enega bedaka. Kot ponavadi v vojni.
ODGOVORI
3 0
FERDO9
10. 11. 2025 09.26
+2
Ali lahko že enkrat povedo/ugotovijo čigav je ta dron? Kar eden iz Aliexpressa ali kaj?? Sklatit dol in gotova maša!
ODGOVORI
2 0
Vakalunga
10. 11. 2025 09.23
+6
Evropejce razen BRUSLJA in teroristov tam ne ogroža NIHČE )) Čimprej nagnat razne Kosovke, Tanje Fajon Gnusarce..Von Žlajdre Kalasove in ostale pol pismene Klovnese hujskače in širitelje sovraštva.
ODGOVORI
7 1
RATO
10. 11. 2025 09.22
+6
To stokanje je popolna nesposobnost državnih organov ukrepati - izvajati zakonodajo, ki že obstaja. 🙄 Non stop se dogajajo isti "incidenti" oni pa samo polemizirajo 😩 in ne ukrepajo, kot bi namerno ustvarjali paniko z določenim namenom. 🤔
ODGOVORI
7 1
kakorkoliže
10. 11. 2025 09.20
+3
A sedaj je že vsak dron iz Aliexpressa ruski?
ODGOVORI
4 1
Googlebot
10. 11. 2025 09.19
+3
Ponoči so opazili drone. Kaj novinarji res mislite da so rusi tako neumni da imajo na dronih signalne luči prižgane? Da jih lahko ponoči ljudje opazijo.. To je samo način kako po hitrem postopku uvedeš restrikcije in nove zakone s katerimi potem lahko iurabljaš svoja pooblastila. Vsi se tega zavedamo
ODGOVORI
4 1
Bolfenk2
10. 11. 2025 09.18
+1
Resno se moramo bati Nemčije in njihovega oboroževanja. Rus še nikoli ni napadel Evrope, Nemec pa že 2 krat.
ODGOVORI
5 4
BBcc
10. 11. 2025 09.30
+1
Zgodovina se obrača. Pod drugim vodstovm je Ukrajina dobila del ozemlje od Rusov. Pod novo oblastjo pa jo Rus z vojaško silo krade.
ODGOVORI
1 0
Bolfenk2
10. 11. 2025 09.16
+9
Širite lažno propagando orožarskih lobijev, da se Rusi prikažejo kot negativci in da bi evropejce navdušili za vojno in izdatke za orožje. Ne obstaja en sam dokaz, da gre za ruske drone in en sam dokaz, da Rusi ogrožajo EU.
ODGOVORI
11 2
FIRBCA
10. 11. 2025 09.09
+7
berem kar velikozapeljanih nevednezev ali provokatorjev na komntarjih. prvo na pomembnih tockh je nemogoce leteti saj je motilec cone drugo, ce leti preko rocnega vodenja nileteviz rusije temvec iz bliznega travnika tako, da ne zavajajte da bi rusi sam mal strasili ne bo slo. Oni so moz dejstev naredijo ali nic tako da laznivi podkupleni bruselj ne nakladajte vec ker bo raji 1x prekipelo. Ursko ---.. kaj se en clovek lahko privosci to je dokaz, da so resnicno skoraj vsi podkupljeni. Bolj pametne clanke se boste morali spomniti inni treba vse servisirat kar vam dajo na mizo al je to plod nepovratnih sredstev EU ja.
ODGOVORI
11 4
Pacho Herrera
10. 11. 2025 09.15
+0
firbca ti ga pa strelas…a ves kaj je motilec cone za rusko obvescevalno…mala malca k jo pojejo v 3s
ODGOVORI
3 3
BBcc
10. 11. 2025 09.17
+1
Kot so imeli Rusi dejstvo, da imajo samo vojaške vaje. Potem pa so napadli Ukrajino.
ODGOVORI
3 2
asdfghjklč
10. 11. 2025 09.08
-10
Ruski drekači so krivi. Snemajo objekte za natančen udar, ko bodo napadli eu.
ODGOVORI
5 15
Pacho Herrera
10. 11. 2025 09.07
-2
Putin se prov norca dela iz evrope….in kaze kaksne ovcke smo
ODGOVORI
5 7
Vakalunga
10. 11. 2025 09.04
+4
Tretja svetovna vojna se je začela ko so RUSI NEMCE spustili z verige, spet in spet )))
ODGOVORI
9 5
Aijn Prenn
10. 11. 2025 09.11
-5
To ne vem, vem pa, da bi v hipu postalo neskončno zanimivo, če bi se znotraj RU pojavili resni nemiri. Pa, če mene vprašaš to ni tako oddaljena realnost.
ODGOVORI
3 8
Pacho Herrera
10. 11. 2025 09.21
+1
ah Putin to ze v kali zatre…zastrupi ali pa iginejo brez sledu se predno sploh pomislijo na upor
ODGOVORI
3 2
Fery Zaka
10. 11. 2025 09.02
+6
Nad našo hišo je bil tudi eden včeraj. Nisem oddal prijave, ker nisem hotel, da zaprejo zračni promet nad Slovenijo. Kako bodo pa ljudje potem prispeli na svojo turistično destinacijo?
ODGOVORI
8 2
Protoc
10. 11. 2025 09.00
+12
Kaj pa ko je Ursula še dodatno povečala naval migrantov, in celo že iz drzave ki jo bo zapustil, bo že dobil dokumente, denar, za študij..govorimo iz krajev kjer so iz problemticnih tolp..NOVO VABILO URSULE SE IMENUJE " ERASMUS+" ...spašujem se kako je lahko TITO bil slab za nekatere..a čuval nas je kot svoje otroke.
ODGOVORI
13 1
