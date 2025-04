Drona z optičnimi vlakni nad 'slovenski' M-55S

Če je na začetku vojne Ukrajina imela prednost v številu izvidniških, napadalnih in prvoosebnih (FPV) dronov, pa se je to razmerje v letih 2023 in predvsem 2024 začelo nagibati v korist Rusije. Ta je nato lansko leto na bojišče uvedla novost - drone z optičnimi vlakni.

Gre za nizkoleteče drone, ki jih s upravljalcem vežejo tanki kabli iz optičnih vlaken. Ti se nato med leto odvijajo in lahko dosežejo tudi več kilometrov oddaljene cilje. Njihova prednost pred radijsko vodenimi droni pa tiči v 'imunosti' na elektronsko bojevanje. Kabel prenaša visokokakovostno sliko nazaj na tla, vse do trenutka detonacije.

Droni z optičnimi vlakni lahko prenašajo majhne bojne tovore in letijo nizko med zgradbami ali skozi gozdove, ne da bi pri tem izgubili signal, kar pomeni, da dosežejo tarče, ki so bile prej varne pred napadi dronov. "Naši fantje so varno potovali po gozdnih cestah, saj gozd blokira radijske signale," je za medije povedal ukrajinski vojak Serhij Beskrestnov. "Sovražnemu dronu se je bilo zelo težko spustiti sredi gozda nekje globoko znotraj našega ozemlja, kjer radijski signal izgine," je pojasnil. Ruski dron Princ Vandal, ki naj bi veljal za najuspešnejšega med droni z optičnimi vlakni, leti s hitrostjo okrog 60 kilometrov na uro in ima doseg 10 kilometrov. Začeli so ga uporabljati med ukrajinsko invazijo v regijo Kursk.

Toda ti droni imajo svoje lastne pomanjkljivosti in težave - zgodi se tudi, da postanejo svoj največji sovražnik. Vrvice se namreč lahko zapletajo ali zataknejo za gozdne veje, različne objekte in predmete.

Drone z optičnimi vlakni sedaj poskuša razviti tudi Ukrajina. Z bojišča že poročajo o njihovi uporabi. Ukrajinski problem pa je, da Rusija proizvede precej več dronov na mesečni in letni ravni ter je tako v precejšnji prednosti v posedovanju in uporabi orožja, ki je spremenilo moderno bojišče.