Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Droni z orožjem, helikopterji, oklepniki: v favelah ubitih 132 ljudi

Rio de Janeiro, 29. 10. 2025 17.47 | Posodobljeno pred 52 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , N.L.
Komentarji
17

Med torkovo obsežno policijsko operacijo v Riu de Janeiru proti organiziranemu kriminalu in preprodajalcem mamil je bilo po najnovejših podatkih ubitih 132 ljudi, je sporočil urad državnega pravobranilca v tem brazilskem mestu. Gre za dvakrat večje število smrtnih žrtev, kot so oblasti sprva poročale v torek zvečer.

V obsežni operaciji proti eni najmočnejših brazilskih kriminalnih združb z imenom Comando Vermelho (Rdeči komandos) je sodelovalo 2500 policistov. Začela se je v zgodnjih jutranjih urah in je potekala v več soseskah na severu Ria de Janeira, med drugim v favelah Penha in Alemao.

Guverner zvezne države Rio de Janeiro Claudio Castro je v torek zvečer sprva poročal o 60 smrtnih žrtvah, med katerimi so tudi štirje policisti, a že takrat opozoril, da je prava številka verjetno višja. Urad državnega pravobranilca je nato danes sporočil, da je v spopadih med policijo in tolpo umrlo 132 ljudi. Policija je sicer med operacijo aretirala 81 ljudi.

Šlo je za eno najbolj krvavih policijskih operacij proti združbam organiziranega kriminala v zgodovini Ria de Janeira. Za uničenje barikad, ki so jih v ozkih ulicah favel postavili preprodajalci mamil, je policija uporabila dva helikopterja in 32 oklepnih vozil.

Oblasti so sporočile, da so močno oborožene tolpe za napad na policijske sile uporabile drone, opremljene z orožjem. Policija je v operaciji zasegla približno 50 kosov strelnega orožja, vključno z 31 vojaškimi puškami, vozili, strelivom in taktično opremo, ki naj bi jo uporabljale tolpe.

Preberi še Obsežna policijska operacija v Riu de Janeiru, več kot 60 mrtvih

Odkrili najmanj 50 trupel

V faveli Penha so davi odkrili najmanj 50 trupel, jezni prebivalci pa so obtožili policijo, da niso izvedli operacije temveč umore. Odvetnik Albino Pereira Neto, ki zastopa tri družine, ki so izgubile sorodnike v raciji, je dejal, da so nekatera trupla imela sledi opeklin, drugi pa so bili zvezani preden so bili hladnokrvno umorjeni.

Brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva je zgrožen nad številom smrtnih žrtev med policijsko racijo, je dejal minister za pravosodje Ricardo Lewandowski.

Policijske racije v favelah, kjer so močno prisotne mamilarske tolpe, so pogost pojav, a je torkova operacija krepko izstopala zaradi svojega obsega in smrtnosti. V celotnem lanskem letu je v policijskih operacijah na kriminalne združbe v Riu de Janeiru umrlo približno 700 ljudi.

Rio de Janeiro favela policijska operacija Comando Vermelho organizirani kriminal
Naslednji članek

'Nizozemski Trump', stari znanec evropske politike ali kdo tretji?

Naslednji članek

Slovaki uvedli najvišjo dovoljeno hitrost na pločnikih

SORODNI ČLANKI

Obsežna policijska operacija v Riu de Janeiru, več kot 60 mrtvih

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (17)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vera in Bog
29. 10. 2025 19.01
Čim je Slovenija zraven se povsod dogaja.
ODGOVORI
0 0
konc
29. 10. 2025 18.59
Tako bi se moralo narediti pri nas na JV države!
ODGOVORI
0 0
Trikrat cepljen
29. 10. 2025 18.56
Neuravnovešeni osebi ( ki sodi na zaprt oddelek psihiatrije), ne pa v zapor, posvečena naslovnica.
ODGOVORI
0 0
Infiltrator
29. 10. 2025 18.53
+5
Najbolj da grejo naši palicaji tja na usposabljanje kako se to dela
ODGOVORI
5 0
Lion90
29. 10. 2025 18.49
+8
Bravo! Tako se dela! Slovenija uci se
ODGOVORI
8 0
Con-vid 1984
29. 10. 2025 18.47
+8
To bi lahko bile inštrukcije za naš JOKE od policije.
ODGOVORI
8 0
Bozji
29. 10. 2025 18.46
+8
V nasih favelah pa po strelih orozja ne iscejo. In seveda ne najdejo. Kaj sele kaj drugega…mi imamo seje in bomo poostrili zakone…za vse! Haha
ODGOVORI
8 0
NoSugar
29. 10. 2025 18.46
+8
Evo vlada, glejte in se učite!
ODGOVORI
8 0
Veščec
29. 10. 2025 18.43
+6
prideš,počistiš in greš
ODGOVORI
6 0
waga7
29. 10. 2025 18.39
+14
Pri nas imamo tud favele za počistit
ODGOVORI
14 0
daiči
29. 10. 2025 18.39
+15
a vidte zdj kako se racije delajo u resnh drzavah, pr ns u pravni drzavi k pa grejo u akcijo pa najdejo dva boksarja pa 10 petard, aj pa nobenmu lasa ne skrivijo kaj sele d bi jh 100 gundownal..
ODGOVORI
15 0
daiči
29. 10. 2025 18.39
+2
zato pa eni delajo kr hocejo
ODGOVORI
2 0
Evropa_Evropejcem
29. 10. 2025 18.30
+5
GOLOB ODLETI!
ODGOVORI
11 6
Slovener
29. 10. 2025 18.29
+11
G. Pokljukar , poglejte kako se stvarem streže!
ODGOVORI
12 1
PuntaChristo
29. 10. 2025 18.27
+2
Ne razumem ... v Novem mestu je bilo to? Kolko brazilcev je bilo fentanih .. 135? Hja fajn ...
ODGOVORI
5 3
jablan
29. 10. 2025 18.58
Hudo če si nepismen
ODGOVORI
0 0
asdr
29. 10. 2025 18.19
+5
Revščina je hudič. Pika. Vsi nimamo 1,5 milijarde kot Swift. Vsi nimamo 350 mio kot un s kitaro. Cent ni imel. Spal pod most. Za naslednjo leto napoveduje 60 koncertov. Pohlep nima meje. Da.
ODGOVORI
6 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330