Droni z orožjem, helikopterji, oklepniki: v favelah ubitih 132 ljudi

V obsežni operaciji proti eni najmočnejših brazilskih kriminalnih združb z imenom Comando Vermelho (Rdeči komandos) je sodelovalo 2500 policistov. Začela se je v zgodnjih jutranjih urah in je potekala v več soseskah na severu Ria de Janeira, med drugim v favelah Penha in Alemao.
Guverner zvezne države Rio de Janeiro Claudio Castro je v torek zvečer sprva poročal o 60 smrtnih žrtvah, med katerimi so tudi štirje policisti, a že takrat opozoril, da je prava številka verjetno višja. Urad državnega pravobranilca je nato danes sporočil, da je v spopadih med policijo in tolpo umrlo 132 ljudi. Policija je sicer med operacijo aretirala 81 ljudi.
Šlo je za eno najbolj krvavih policijskih operacij proti združbam organiziranega kriminala v zgodovini Ria de Janeira. Za uničenje barikad, ki so jih v ozkih ulicah favel postavili preprodajalci mamil, je policija uporabila dva helikopterja in 32 oklepnih vozil.
Odkrili najmanj 50 trupel
V faveli Penha so davi odkrili najmanj 50 trupel, jezni prebivalci pa so obtožili policijo, da niso izvedli operacije temveč umore. Odvetnik Albino Pereira Neto, ki zastopa tri družine, ki so izgubile sorodnike v raciji, je dejal, da so nekatera trupla imela sledi opeklin, drugi pa so bili zvezani preden so bili hladnokrvno umorjeni.
Brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva je zgrožen nad številom smrtnih žrtev med policijsko racijo, je dejal minister za pravosodje Ricardo Lewandowski.
Policijske racije v favelah, kjer so močno prisotne mamilarske tolpe, so pogost pojav, a je torkova operacija krepko izstopala zaradi svojega obsega in smrtnosti. V celotnem lanskem letu je v policijskih operacijah na kriminalne združbe v Riu de Janeiru umrlo približno 700 ljudi.
