Droni z orožjem, helikopterji, oklepniki: v favelah ubitih 132 ljudi

Med torkovo obsežno policijsko operacijo v Riu de Janeiru proti organiziranemu kriminalu in preprodajalcem mamil je bilo po najnovejših podatkih ubitih 132 ljudi, je sporočil urad državnega pravobranilca v tem brazilskem mestu. Gre za dvakrat večje število smrtnih žrtev, kot so oblasti sprva poročale v torek zvečer.

V obsežni operaciji proti eni najmočnejših brazilskih kriminalnih združb z imenom Comando Vermelho (Rdeči komandos) je sodelovalo 2500 policistov. Začela se je v zgodnjih jutranjih urah in je potekala v več soseskah na severu Ria de Janeira, med drugim v favelah Penha in Alemao.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: AP













Obsežna policijska operacija v Riu de Janeiru icon-picture-layer-2 1 / 8

Guverner zvezne države Rio de Janeiro Claudio Castro je v torek zvečer sprva poročal o 60 smrtnih žrtvah, med katerimi so tudi štirje policisti, a že takrat opozoril, da je prava številka verjetno višja. Urad državnega pravobranilca je nato danes sporočil, da je v spopadih med policijo in tolpo umrlo 132 ljudi. Policija je sicer med operacijo aretirala 81 ljudi. Šlo je za eno najbolj krvavih policijskih operacij proti združbam organiziranega kriminala v zgodovini Ria de Janeira. Za uničenje barikad, ki so jih v ozkih ulicah favel postavili preprodajalci mamil, je policija uporabila dva helikopterja in 32 oklepnih vozil.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia















Obsežna policijska akcija v Riu de Janeiru icon-picture-layer-2 1 / 9

Oblasti so sporočile, da so močno oborožene tolpe za napad na policijske sile uporabile drone, opremljene z orožjem. Policija je v operaciji zasegla približno 50 kosov strelnega orožja, vključno z 31 vojaškimi puškami, vozili, strelivom in taktično opremo, ki naj bi jo uporabljale tolpe.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

Zaseg orožja med policijsko operacijo v Riu icon-picture-layer-2 1 / 2

Odkrili najmanj 50 trupel