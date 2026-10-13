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Droni zadeli dve ladji: ob bolgarski obali 6 poškodovanih, iščejo preživele

Bjala, 13. 10. 2026 08.10 pred 56 minutami 3 min branja 32

Avtor:
Ne.M. STA
Dorni zadeli dve ladnji v Črnem morju

Ob obali Bolgarije v Črnem morju so droni znova zadeli dve ladji, ena od njiju je potonila, je sporočil bolgarski premier Rumen Radev. Vseh 15 mornarjev z ladje Chelsea, ki jo je približno 15 navtičnih milj od obale pri bolgarski Bjali zadel dron, so rešili. Šest članov posadke je bilo poškodovanih. Severneje pri kraju Krapec pa je plovilo potonilo, reševalci iščejo morebitne preživele.

V Črnem morju sta se v nekaj urah zgodila dva resna pomorska incidenta. Ob bolgarski obali je dron zadel tovorno ladjo Chelsea, severneje pri kraju Krapec pa je potonilo drugo plovilo. Reševalci tam še iščejo morebitne preživele, navaja bolgarski medij bTV Novinite.

Obvestilo o incidentu na ladji Chelsea so pristojni prejeli okoli druge ure ponoči. Posadko so evakuirali s plovilom mejne policije, mornarji pa so okoli 7.30 prispeli v pristanišče v Varni. Pet poškodovanih je utrpelo lažje poškodbe, enega mornarja z opeklinami pa so prepeljali v pomorsko bolnišnico v Varni. Druge poškodovane so odpeljali na pregled in zdravljenje v bolnišnico Sveta Ana. Po navedbah oblasti nihče ni huje poškodovan.

Na krovu ladje Chelsea je bilo sedem ukrajinskih in osem azerbajdžanskih državljanov. Ladja, ki pluje pod malteško zastavo, je brez tovora plula iz Turčije proti Moldaviji. Pred tem je prevažala žito iz Ukrajine v Turčijo, kjer ga je raztovorila, nato pa se je vračala na svojo plovno pot. Ladja je registrirana v Odesi in je v lasti Ukrajine.

Po besedah guvernerja regije Varna Maria Smarkova je ladja ostala na gladini, vendar o obsegu škode za zdaj ni želel ugibati. Prav tako za zdaj ni podatkov o izlitju goriva ali onesnaženju morja, poročajo bolgarski mediji.

Še en incident v Črnem morju

Guverner je poročal tudi o drugem incidentu v Črnem morju – severno od Varne, v bližini kraja Krapec. Po prvih in še nepopolnih informacijah naj bi tam potonila ladja, del mornarjev pa naj bi se rešil na reševalne splave. V bližini naj bi bilo tudi drugo plovilo, ki je sodelovalo v reševalni akciji. Po dosedanjih podatkih so rešili najmanj štiri mornarje. Podrobnosti o njihovem zdravstvenem stanju in številu ljudi na krovu potopljene ladje za zdaj niso znane.

Smarkov je poudaril, da so informacije o incidentu pri Krapcu še vedno zelo skope in da jih pristojni organi še preverjajo. Oba dogodka preiskujejo, uradne potrditve, da sta incidenta povezana, pa za zdaj ni.

Gre za nov incident ob bolgarski obali, potem ko so prejšnji teden droni na območju prav tako zadeli dve ladji. Radev je napade označil za nesprejemljive. 

Ladje v Črnem morju so bile od začetka ruske invazije na Ukrajino februarja 2022 pogosto tarča napadov z različnimi vrstami dronov, tako ruskih kot ukrajinskih.

Droni so prejšnji teden pred bolgarsko obalo zadeli ladji, pri čemer je ena od njiju potonila, na drugi je izbruhnil požar. Po napadu so z ladje, na kateri je zagorelo, rešili vseh 18 članov posadke, medtem ko niso našli nobenega preživelega s potopljene ladje. Kijev je odgovornost za incident pripisal Moskvi.

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bolgarija črno morje droni incident

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KOMENTARJI32

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300 let do specialista
13. 10. 2026 09.23
Med covidom so trajbale vlakovne kompozicije nata prozi usrajini, takrat so že zaključevali z oboroževanjem, ki se je začelo precej prej, nato je "nenadoma in "popolnoma neizzvano" napadel Rus"...kaj pa prevažajo ta plovila?
Odgovori
+2
2 0
Letnik 1964
13. 10. 2026 09.21
,, prevažala je žito,, he he malo morgen...
Odgovori
+1
1 0
asdfghjklč
13. 10. 2026 09.21
Rusi kot rusi... So potopili že ogromno civilnih ladij, pa tudi teroriste iz irana, hutije in hezbolahovce podpirajo, ki tudi radi potapljajo ladje.
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-1
0 1
gas-112
13. 10. 2026 09.20
ukrajina vrača udarec
Odgovori
0 0
wsharky
13. 10. 2026 09.19
spet ti zlobni rusi a ne
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+2
3 1
osservatore
13. 10. 2026 09.27
@wsharky brihta, po tvoje so ukrajinci sami potopili svoje ladje. Ane?
Odgovori
0 0
royayers
13. 10. 2026 09.18
Popolna suverenost obalne države se konča pri 12 navtičnih miljah od obale (izhodiščne črte). Nad tem pasom se že začnejo veljati določene mednarodne svoboščine plovbe in preleta.
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+1
1 0
_endrug
13. 10. 2026 09.17
Bo moral Nato res poseči vmes. Saj so rusofila prepričani, da je že tako. Ali pa kdo v Rusiji Putinu nagaja?
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+0
2 2
PetindvajsetUR
13. 10. 2026 09.14
Ve se kdo je napadel in okupiral Ukrajino. Naj se spokajo ven, pa je konec vojne. Ampak, potem je tudi konec s Putinom...in to ve.
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+2
6 4
IskraLJ
13. 10. 2026 09.17
Konec je za narkijem, konec je z ukrajino. Možnost za pogajanja je večkrat zavrnil in s tem uničil državo in narod.
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-1
2 3
asdfghjklč
13. 10. 2026 09.24
Kakšno pogajanje neki? Rusija je lastila si prst, v pogajanjih je pa hotela celo roko... Normalno, da je vsak pameten človek proti. Tudi garancije rusi v pogajanjih niso dali nikoli nobene, da bodo takrat končali vojno.
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+1
1 0
nopino
13. 10. 2026 09.12
Droni gor ali dol, zgodovina od leta 2014 govori, da Evropa ni odigrala vlogo, katera jim je bila dodeljena. Namesto, da bi bila čimbenik miru, je počasi pripravljala Ukrajino na vojno. To kaj Evropske države, Nasploh Nemčija, sedaj počnejo ni ničdrugega kot priprava starega kontinenta na splošno vojno. Vojno stanje vzdržuje na predsedniško mesto Ukrajina, Nemčija, Francija, Italija, Poljska,.......Sramota. Evropa zbudi se!
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+0
3 3
ALEX0000
13. 10. 2026 09.06
Če je bilo na ladji nekaj kaj bi ogrožalo varnost določene države, je takšen način napada najboljša rešitev.
Odgovori
+0
2 2
asdfghjklč
13. 10. 2026 09.25
Potem se zaradi takih tvojih izjav ne razburjaj več, ko katera ladja zaseže kakšno tujo ladjo, ali pa zda napadejo "ribiče" po južni ameriki, ki v zda tovorijo ribe iz praha.
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0 0
RATO
13. 10. 2026 08.55
Če se napad na ladje dogaja v Bolgarskih vodah je to napad na EU neglede kdo ga izvaja 🙄 Potem takem smo že v vojni in ne razumem, da je EU tako "hladna" z ukrepanjem zavarovanjem svojega ozemlja 🤔 Čemu potem služi NATO zaslužkom vojaški industriji 🤐
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+5
12 7
ruta66
13. 10. 2026 08.55
Slovenci se spet mešamo zraven,kaj nas briga .Upam ,da nebo,nam prišel kakšni dron.
Odgovori
-1
8 9
lakala28
13. 10. 2026 09.13
Mi mamo vlado prevarantov, tako da je uničenje Slovenije zagotovljeno brez ruskih dronov.
Odgovori
-1
2 3
daedryk
13. 10. 2026 08.55
Kako se bo res obnesla brezpogojna slovenska podpora Ukrajini zdaj, ko je ameriški predsednik začel bolj odkrito prijateljevati s Putinom?
Odgovori
+10
12 2
Observatore kita
13. 10. 2026 09.03
Trump spreminja prijatlovanje vsakih 24 ur
Odgovori
+1
4 3
asdfghjklč
13. 10. 2026 09.30
Trump odkrito prijateljuje s putlerjem že od prvega mandata, zato tvoje pametovanje ne pije vode.
Odgovori
0 0
konc
13. 10. 2026 08.51
Oni prodajajo svojo robo naokoli, mi pa njim milijarde. Za nič. Okej, dobro.
Odgovori
+9
12 3
Ta pravi Slovenec
13. 10. 2026 08.46
Ja, res me zanima, kakšen tovor je bil na teh ladjah, da so bile cilj napada.
Odgovori
+9
14 5
JackRussell
13. 10. 2026 08.40
In zopet bodo obtožili ruse brez dokazov. Očitno se zelenemu odštevajo dnevi na tronu in je potrebno zadevo zavlačevati. Komu je v interesu da se vojna nadaljuje pa že ptički žvižgajo na veji.
Odgovori
+5
14 9
Lark
13. 10. 2026 08.48
Ladje so v lasti Ukrajine, kaj misliš, da so prevažale, krompir? Ali orožje...
Odgovori
+6
9 3
AlexReal
13. 10. 2026 08.51
Če komu koristi eskalacija okupacije , je to Rusija ! Preusmerjanje pozornosti je nekaj, kar trenutni svetovni voditelji obvladajo.
Odgovori
+3
7 4
DEBELA OLIVA
13. 10. 2026 09.01
Maš prav Ukrajinci napadajo sami sebe butec
Odgovori
+2
4 2
Herbert
13. 10. 2026 09.10
Ne bo ravno drzalo, ko se bo vojna koncala bo v Ukrajini odletelo celotno vodstvo in pristalo na sodiscu, ce ne se kje drugje. Ukrajinska oblast si zeli nadaljevanje vojne... menda ne mislite da so rusi poslali drone pred Bolgarsko obalo....
Odgovori
-2
1 3
TEDYC
13. 10. 2026 08.40
Ali ni žalostno, da žito prodajajo Ukrajinci Turčiji, EU pa zalaga Ukrajino na polno z denarjem!? V posmeh vsem nam EU državljanom
Odgovori
+12
19 7
AlexReal
13. 10. 2026 08.52
Spet navedbe brez dokazov.
Odgovori
-2
5 7
Bolfenk2
13. 10. 2026 08.39
Ukrainci z ladjami švercajo orožje v državo. Take ladje so legitimni vojni cilj.
Odgovori
+5
14 9
AlexReal
13. 10. 2026 08.52
Za putina so tudi bloki, domovi starrejših, šole, vrtci..... legitimne tarče !
Odgovori
-2
8 10
f06
13. 10. 2026 09.11
Samo vprašam - kako je s tem v Gazi?
Odgovori
+3
3 0
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