Droni zadeli dve ladji: ob bolgarski obali 6 poškodovanih, iščejo preživele

V Črnem morju sta se v nekaj urah zgodila dva resna pomorska incidenta. Ob bolgarski obali je dron zadel tovorno ladjo Chelsea, severneje pri kraju Krapec pa je potonilo drugo plovilo. Reševalci tam še iščejo morebitne preživele, navaja bolgarski medij bTV Novinite.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Dorni zadeli dve ladnji v Črnem morju BTV Novinite

Dorni zadeli dve ladnji v Črnem morju BTV Novinite

Dorni zadeli dve ladnji v Črnem morju BTV Novinite

Dorni zadeli dve ladnji v Črnem morju BTV Novinite







Obvestilo o incidentu na ladji Chelsea so pristojni prejeli okoli druge ure ponoči. Posadko so evakuirali s plovilom mejne policije, mornarji pa so okoli 7.30 prispeli v pristanišče v Varni. Pet poškodovanih je utrpelo lažje poškodbe, enega mornarja z opeklinami pa so prepeljali v pomorsko bolnišnico v Varni. Druge poškodovane so odpeljali na pregled in zdravljenje v bolnišnico Sveta Ana. Po navedbah oblasti nihče ni huje poškodovan. Na krovu ladje Chelsea je bilo sedem ukrajinskih in osem azerbajdžanskih državljanov. Ladja, ki pluje pod malteško zastavo, je brez tovora plula iz Turčije proti Moldaviji. Pred tem je prevažala žito iz Ukrajine v Turčijo, kjer ga je raztovorila, nato pa se je vračala na svojo plovno pot. Ladja je registrirana v Odesi in je v lasti Ukrajine. Po besedah guvernerja regije Varna Maria Smarkova je ladja ostala na gladini, vendar o obsegu škode za zdaj ni želel ugibati. Prav tako za zdaj ni podatkov o izlitju goriva ali onesnaženju morja, poročajo bolgarski mediji.

Še en incident v Črnem morju