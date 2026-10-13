Droni zadeli dve ladji: ob bolgarski obali 6 poškodovanih, iščejo preživele

V Črnem morju sta se v nekaj urah zgodila dva resna pomorska incidenta. Ob bolgarski obali je dron zadel tovorno ladjo Chelsea, severneje pri kraju Krapec pa je potonilo drugo plovilo. Reševalci tam še iščejo morebitne preživele, navaja bolgarski medij bTV Novinite.
Obvestilo o incidentu na ladji Chelsea so pristojni prejeli okoli druge ure ponoči. Posadko so evakuirali s plovilom mejne policije, mornarji pa so okoli 7.30 prispeli v pristanišče v Varni. Pet poškodovanih je utrpelo lažje poškodbe, enega mornarja z opeklinami pa so prepeljali v pomorsko bolnišnico v Varni. Druge poškodovane so odpeljali na pregled in zdravljenje v bolnišnico Sveta Ana. Po navedbah oblasti nihče ni huje poškodovan.
Na krovu ladje Chelsea je bilo sedem ukrajinskih in osem azerbajdžanskih državljanov. Ladja, ki pluje pod malteško zastavo, je brez tovora plula iz Turčije proti Moldaviji. Pred tem je prevažala žito iz Ukrajine v Turčijo, kjer ga je raztovorila, nato pa se je vračala na svojo plovno pot. Ladja je registrirana v Odesi in je v lasti Ukrajine.
Po besedah guvernerja regije Varna Maria Smarkova je ladja ostala na gladini, vendar o obsegu škode za zdaj ni želel ugibati. Prav tako za zdaj ni podatkov o izlitju goriva ali onesnaženju morja, poročajo bolgarski mediji.
Še en incident v Črnem morju
Guverner je poročal tudi o drugem incidentu v Črnem morju – severno od Varne, v bližini kraja Krapec. Po prvih in še nepopolnih informacijah naj bi tam potonila ladja, del mornarjev pa naj bi se rešil na reševalne splave. V bližini naj bi bilo tudi drugo plovilo, ki je sodelovalo v reševalni akciji. Po dosedanjih podatkih so rešili najmanj štiri mornarje. Podrobnosti o njihovem zdravstvenem stanju in številu ljudi na krovu potopljene ladje za zdaj niso znane.
Smarkov je poudaril, da so informacije o incidentu pri Krapcu še vedno zelo skope in da jih pristojni organi še preverjajo. Oba dogodka preiskujejo, uradne potrditve, da sta incidenta povezana, pa za zdaj ni.
Gre za nov incident ob bolgarski obali, potem ko so prejšnji teden droni na območju prav tako zadeli dve ladji. Radev je napade označil za nesprejemljive.
Ladje v Črnem morju so bile od začetka ruske invazije na Ukrajino februarja 2022 pogosto tarča napadov z različnimi vrstami dronov, tako ruskih kot ukrajinskih.
Droni so prejšnji teden pred bolgarsko obalo zadeli ladji, pri čemer je ena od njiju potonila, na drugi je izbruhnil požar. Po napadu so z ladje, na kateri je zagorelo, rešili vseh 18 članov posadke, medtem ko niso našli nobenega preživelega s potopljene ladje. Kijev je odgovornost za incident pripisal Moskvi.
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