Neznani droni ponovno zaprli belgijski letališči

Nacionalni letalski prevoznik Brussels Airlines je sporočil, da 15 odhodnih letov ni moglo vzleteti, medtem ko je bilo osem prihajajočih letal preusmerjenih na druga letališča.

Malo pred 20. uro po lokalnem času (14.00 po vzhodnoameriškem času) so opazili dron v bližini bruseljskega letališča, ki je bilo nato iz varnostnih razlogov zaprto, je za CNN povedal tiskovni predstavnik belgijske službe za zračni promet Kurt Verwilligen .

Promet na bruseljskem letališču je bil moten tudi danes zjutraj. Odpovedanih je bilo več odhodov, nekateri pa so preloženi, poročanje agencije Belga povzema nemška tiskovna agencija dpa .

Nekateri leti so bili preusmerjeni na letališče Schiphol v Amsterdamu in na letališče Maastricht Aachen.

Belgijsko najbolj prometno letališče je po dveh urah motenj za kratek čas ponovno odprlo obratovanje, a so ga zaradi novih opažanj dronov znova zaprli. Ni bilo jasno, kdaj bodo leti lahko ponovno stekli. Nacionalni letalski prevoznik Brussels Airlines je sporočil, da 15 odhodnih letov ni moglo vzleteti, medtem ko je bilo osem prihajajočih letal preusmerjenih na druga letališča.

Tudi letališče v Liegu, ki se uporablja predvsem kot tovorno središče, je bilo zaprto zaradi opažanj dronov.

Tudi letališče v Liegu, ki se uporablja predvsem kot tovorno središče, je bilo zaprto zaradi opažanj dronov, je povedal tiskovni predstavnik letališča. Incidenti so sledili opažanjem dronov nad belgijsko vojaško letalsko bazo med vikendom.

Brezpilotnike so v torek znova opazili tudi blizu letalskega oporišča Kleine-Brogel, ki ga uporablja tudi zveza Nato. Nad oporiščem so v zadnjih dneh že večkrat opazili drone, nazadnje v nedeljo zvečer.

Po navedbah tamkajšnjega župana, na katerega se sklicuje tiskovna agencija Belga, so lokalni prebivalci v torek zvečer opazili šest dronov v bližini oporišča.

Vojaško oporišče Kleine-Brogel v Flandriji je bilo oktobra del letnih Natovih vaj jedrskega odvračanja. Glede na nepotrjena poročila, ki jih omenja dpa, naj bi bilo oporišče eno od lokacij v Evropi, na katerih je shranjeno ameriško jedrsko orožje.

Belgijski minister za obrambo Theo Francken je zaradi incidentov prekinil sodelovanje v televizijski oddaji. Minister je potrdil, da so drone opazili tako nad oporiščem Kleine-Brogel v Flandriji kot tudi nad drugim vojaškim oporiščem v Valoniji. Za javno radiotelevizijo RTBF je dejal, da se zdi, kot da so torkov dogodek izvedli strokovnjaki, katerih namen je destabilizacija države, poroča CNN.

Gre za zadnje v nizu incidentov z droni, ki jih v zadnjih mesecih opažajo nad vojaškimi oporišči, kritično infrastrukturo in letališči v več evropskih državah.

V nedeljo so za približno eno uro ustavili promet na nemškem letališču v Bremnu, potem ko so nad njim opazili dron. V petek je bilo zaradi drona dve uri zaprto letališče v Berlinu, v začetku oktobra pa letališče v Münchnu. Več držav meni, da bi za incidenti lahko stala Rusija, ki to zanika.