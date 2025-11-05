Svetli način
Tujina

Neznani droni ponovno zaprli belgijski letališči

Bruselj, 05. 11. 2025 08.17 | Posodobljeno pred 3 urami

Ne.M. , STA
Belgijska letališča v Bruslju in Liegu so zaprli zaradi opaženih dronov. To je povzročilo preusmeritev številnih prihajajočih letal in preprečilo vzlete drugim. Tudi danes na bruseljskem letališču prihaja do motenj v letalskem prometu. Brezpilotnike so znova opazili tudi blizu letalskega oporišča Kleine-Brogel.

Nacionalni letalski prevoznik Brussels Airlines je sporočil, da 15 odhodnih letov ni moglo vzleteti, medtem ko je bilo osem prihajajočih letal preusmerjenih na druga letališča.
Nacionalni letalski prevoznik Brussels Airlines je sporočil, da 15 odhodnih letov ni moglo vzleteti, medtem ko je bilo osem prihajajočih letal preusmerjenih na druga letališča.

Malo pred 20. uro po lokalnem času (14.00 po vzhodnoameriškem času) so opazili dron v bližini bruseljskega letališča, ki je bilo nato iz varnostnih razlogov zaprto, je za CNN povedal tiskovni predstavnik belgijske službe za zračni promet Kurt Verwilligen.

Za kratek čas so letališče odprli, nato ponovno zaprli

Belgijsko najbolj prometno letališče je po dveh urah motenj za kratek čas ponovno odprlo obratovanje, a so ga zaradi novih opažanj dronov znova zaprli. Ni bilo jasno, kdaj bodo leti lahko ponovno stekli. Nacionalni letalski prevoznik Brussels Airlines je sporočil, da 15 odhodnih letov ni moglo vzleteti, medtem ko je bilo osem prihajajočih letal preusmerjenih na druga letališča.

Nekateri leti so bili preusmerjeni na letališče Schiphol v Amsterdamu in na letališče Maastricht Aachen.

Promet na bruseljskem letališču je bil moten tudi danes zjutraj. Odpovedanih je bilo več odhodov, nekateri pa so preloženi, poročanje agencije Belga povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Tudi letališče v Liegu, ki se uporablja predvsem kot tovorno središče, je bilo zaprto zaradi opažanj dronov.
Tudi letališče v Liegu, ki se uporablja predvsem kot tovorno središče, je bilo zaprto zaradi opažanj dronov.

Tudi letališče v Liegu, ki se uporablja predvsem kot tovorno središče, je bilo zaprto zaradi opažanj dronov, je povedal tiskovni predstavnik letališča. Incidenti so sledili opažanjem dronov nad belgijsko vojaško letalsko bazo med vikendom.

Brezpilotnike so v torek znova opazili tudi blizu letalskega oporišča Kleine-Brogel, ki ga uporablja tudi zveza Nato. Nad oporiščem so v zadnjih dneh že večkrat opazili drone, nazadnje v nedeljo zvečer.

Po navedbah tamkajšnjega župana, na katerega se sklicuje tiskovna agencija Belga, so lokalni prebivalci v torek zvečer opazili šest dronov v bližini oporišča.

Vojaško oporišče Kleine-Brogel v Flandriji je bilo oktobra del letnih Natovih vaj jedrskega odvračanja. Glede na nepotrjena poročila, ki jih omenja dpa, naj bi bilo oporišče eno od lokacij v Evropi, na katerih je shranjeno ameriško jedrsko orožje.

Belgijski minister za obrambo Theo Francken je zaradi incidentov prekinil sodelovanje v televizijski oddaji. Minister je potrdil, da so drone opazili tako nad oporiščem Kleine-Brogel v Flandriji kot tudi nad drugim vojaškim oporiščem v Valoniji. Za javno radiotelevizijo RTBF je dejal, da se zdi, kot da so torkov dogodek izvedli strokovnjaki, katerih namen je destabilizacija države, poroča CNN.

Gre za zadnje v nizu incidentov z droni, ki jih v zadnjih mesecih opažajo nad vojaškimi oporišči, kritično infrastrukturo in letališči v več evropskih državah.

V nedeljo so za približno eno uro ustavili promet na nemškem letališču v Bremnu, potem ko so nad njim opazili dron. V petek je bilo zaradi drona dve uri zaprto letališče v Berlinu, v začetku oktobra pa letališče v Münchnu. Več držav meni, da bi za incidenti lahko stala Rusija, ki to zanika.

Dragica Cegler
05. 11. 2025 11.50
Tile bruseljski pajaci znajo samo na svoje državljane lajati,ne znajo pa par dronov sklatit.Aja,seveda pitem bi morali nehat podtikati Rusom.
osservatore
05. 11. 2025 11.48
"Gre za zadnje v nizu incidentov z droni, ki jih v zadnjih mesecih opažajo nad vojaškimi oporišči, kritično infrastrukturo in letališči v več evropskih državah". Sramota za vojaško organizacijo NATO, da teh dronov ne morejo sestreliti ali ugotoviti izvor od kje jih upravljajo.
Prototip
05. 11. 2025 11.37
+3
Milijarde hoče met Rutte pa evropa za orožje,a ne more ugotovit od kje droni in jih sestrelit,,,,,saj če nas napade ena ciga nska vas,bomo gladko po pušili....
Quercus
05. 11. 2025 11.34
+5
A nam bo že enkrat kakšen strokovnjak vsaj poskušal razložiti zakaj se teh dronov ne sestreli ali ne nevtralizira z elektronskimi motilci signala, glede na to da letajo nad zelo občutljivo civilno in vojaško infrastrukturo? Izgovor, da lahko sestreljeni kosi padejo na kakšen civilni objekt so zelo neprepričljivi. Če pa se jih res ne more sestreliti, naj nam ponudijo kolikor toliko smiselne odgovore zakaj Ukrajinci lahko (v večji meri) sestreljujejo sovražne drone nad svojim ozemljem, NATO države pa tega ne morejo storiti nad svojim. Nadalje: za kakšne vrste dronov gre, kakšne velikosti so, zakaj se jih ne da zasledovati s helikopterji ali s pomočjo domačih dronov, zakaj ponoči svetijo z lučmi, zakaj naj jih radar ne bi zaznal, zakaj nam ne pokažejo kakšnih jasnih forografij ali videov od njih? Zakaj se domneva, da so ruski? In če so res ruski (v kar močno dvomim) zakaj se jim pusti neovirano letati nad vojaškimi bazami in letališči? In zakaj Rusi teh super naprednih, neizsledljivih in neuničljivih dronov ne uporabljajo tudi nad Ukrajino, kjer pošiljajo v napad le običajne vrste dronov? Z njihovo pomočjo bi verjetno na bojišču napredovali vsaj trikrat hitreje. Skratka pri tej zgodbi je toliko nekih nelogičnosti, da boli glava. Zato pričakujem od novinarjev, da pričnejo opravljati svoje delo s postavljanjem konkretnih vprašanj, namesto, da se zadovoljijo s popolnoma nemislenimi odgovori v smislu: "Nič ne moremo storiti glede tega." Zakaj sploh višamo prispevek za NATO, če pa le ta nima obrambe niti proti dronom? Kam gre ves ta denar?
Joe70
05. 11. 2025 11.30
+6
Ukrajina pošlje 100 dronov na Rusijo in oni vse sestrelijo in obratno. Tu se vozijo trije droni nad vojaško bazo in jim ne morejo nič. Ne sestreliti , ne ujeti, ne ugotoviti kdo jih krmili! Katastrofa!
ODGOVORI
ivo105
05. 11. 2025 11.29
+4
Ne razumem, da EU, ni sposobna pričeti takoj z sestreljevanjem vseh neznanih dronov in uvesti mir predlagam njimi. Kaj bi bilo, če bi bili ti droni oboroženi. Evropska politika je na nivoju "A JE TO"?
ivo105
05. 11. 2025 11.24
+1
Ne razumem, da EU
bor99
05. 11. 2025 11.24
+2
in pri vsej tehnologiji ne morete nič? al klobase prodajate
but_the_ppl_are_retarded
05. 11. 2025 11.15
+3
Aha, spet ruski droni iz Sredozemlja.... Sploh ne razmišljam več, preprosto vem. 🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡
Rudar
05. 11. 2025 11.26
-1
Da ne razmišljaš že vemo.
Luigi Taveri II.
05. 11. 2025 11.30
+1
Take fore lahko prodajaš knapom
but_the_ppl_are_retarded
05. 11. 2025 11.45
Meni ni treba, ti pa nimaš s čim...
cirenij
05. 11. 2025 09.48
+2
Ja, ja! Sigurno je Rusija in Putin osebno! Raziskave sploh niso potrebne.
mario7
05. 11. 2025 09.03
+5
To z droni je nateg in strašenje...
modelx
05. 11. 2025 08.49
+2
butastim politikom in novinarjem še ni butnilo v prazne glave, da je to lahko novodbno protestiranje. namesto protestov pred parlamentom in na ulicah, spustiš dron ob letališču ali vojaški bazi in potem imajo vsi polne hlače
sabro4
05. 11. 2025 08.42
+4
kako neznani, to so ja ruski droni.............
