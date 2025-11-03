Svetli način
Tujina

Droni znova nad Natovim oporiščem, ali za tem stoji Rusija?

Bremen , 03. 11. 2025 07.16 | Posodobljeno pred eno minuto

Nad vojaškim letalskim oporiščem Kleine-Brogel na severovzhodu Belgije, ki ga uporablja tudi zveza Nato, so v zadnjih dneh večkrat opazili drone, nazadnje v nedeljo zvečer. Oblasti so sprožile preiskavo. Po nizu podobnih incidentov v zadnjih mesecih je bilo prav tako zaradi drona v nedeljo krajši čas zaprto letališče v nemškem Bremnu. Več držav meni, da bi za incidenti lahko stala Rusija, ki to zanika.

Nad oporiščem Kleine-Brogel so v nedeljo zvečer opazili štiri drone. Policija jim je sledila s helikopterjem, a so naposled izginili severno, v smeri proti Nizozemski. 

Pred tem so o dronih nad oporiščem poročali že v noči s petka na soboto in v soboto zvečer. Po besedah belgijskega obrambnega ministra Thea Franckna so jih poskušali ustaviti z motilci signala, a neuspešno. Tudi v soboto jim je sledil helikopter, a jih je po nekaj kilometrih izgubil.

Vojaška baza v Belgiji
Vojaška baza v Belgiji FOTO: Profimedia

Šlo naj bi za velike drone, ki so leteli na veliki višini, je še dejal. Za ta teden je napovedal srečanja s policijo, s katero bi analizirali grožnjo in dorekli nadaljnje ukrepe.

Vojaško oporišče Kleine-Brogel v Flandriji je bilo oktobra del letnih Natovih vaj jedrskega odvračanja. Glede na nepotrjena poročila, ki jih omenja dpa, naj bi bilo oporišče eno od lokacij v Evropi, na katerih je shranjeno ameriško jedrsko orožje.

Gre za enega od zadnjih v nizu incidentov z droni, ki jih v zadnjih mesecih opažajo nad vojaškimi oporišči, kritično infrastrukturo in letališči v več evropskih državah.

V nedeljo so za približno eno uro začasno ustavili promet na nemškem letališču v Bremnu, potem ko so nad njem opazili dron. Kdo je upravljal z letalnikom, policiji še ni uspelo ugotoviti. 

V petek je bilo zaradi drona dve uri zaprto letališče v Berlinu, v začetku oktobra pa letališče v Münchnu.

Več držav meni, da bi za incidenti lahko stala Rusija, ki to zanika.

