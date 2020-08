Nad nezakonite migrante in tihotapce z droni, projekt zanima tudi Slovenijo

Nezakonite migracije so še naprej velika težava, tihotapci pa so zelo iznajdljivi.

Trenutno okolico meje nadzorujejo predvsem s pomočjo termokamer, zdaj pa nameravajo okrepiti predvsem "varovanje iz zraka", pravi avstrijski notranji minister Karl Nehammer. Cilj je predvsem bolj uspešno stopiti na prste tihotapcem.

V zraku zdaj naloge varovanja avstrijske meje opravlja helikopter, a to je drago, pravijo pri sosedih. Vsaj del tega naj bi zdaj nadomestili s precej učinkovitejšimi in cenovno ugodnejšimi droni.

Skupaj s podatki o lokaciji, naj bi droni v realnem času sliko prenašali v nadzorni center, nezakoniti prehodi meje pa bi bili tako hitro zaznani in obravnavani.

"Varovanje meje moramo popeljati v 21.stoletje," je odločen minister. Pri sosedih nameravajo najprej pognati pilotni projekt, s katerim bi preverjali učinkovitost novih metod in njihove pomanjkljivostih.

Slovenijo in Madžarsko so o pilotnem programu že obvestili, pravijo pri sosedih in obe državi sta po mnenju ministra za projekt "zelo zainteresirani". Slovenija je ponudila sodelovanje pri projektu, pravi, naše oblasti naj bi zanimalo testiranje dronov na slovensko-hrvaški meji.