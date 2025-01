Na strmoglavljenemu letalu domnevno tudi svetovna prvaka v umetnostnem drsanju

Ameriška športna zveza za umetnostno drsanje je v izjavi potrdila, da je bilo na krovu letala več njihovih članov. "Športniki, trenerji in njihovi družinski člani so se vračali z nacionalnega razvojnega tabora, ki je potekal v sklopu ameriškega prvenstva v umetnostnem drsanju v Kansasu." Dodali so, da jih je tragedija zelo prizadela, več informacij pa bodo objavili, ko bo znanih več podrobnosti, poroča BBC.

Prvenstvo je potekalo med 20. in 26. januarjem v Wichiti v Kansasu v osrednjem delu ZDA, je razvidno iz njihove uradne spletne strani.

Medtem ruska tiskovna agencija Tass poroča, da sta bila na letalu tudi zasebni in športni par, 52-letna Evgenija Šiškova in 55-letni Vadim Naumov. Leta 1994 sta postala svetovna prvaka, v naslednji sezoni pa sta postala tudi prvaka finalne serije. Med najboljše tri sta se uvrstila tudi na evropskih prvenstvih med letoma 1990 in 1995.