Srbija bo predsedniške volitve razpisala najpozneje do 27. decembra

"Hitro oblikovanje institucij je v tem trenutku najpomembnejše, da tisti, ki so zmagali na volitvah, prevzamejo odgovornost za razmere v državi. Če se bodo nadaljevali šikaniranje in ustrahovanje državljanov ter nespoštovanje zakonov in ustave, bomo tako vsi vedeli, kdo je za to odgovoren," je po poročanju portala N1 Srbija dejala Brnabić na današnji novinarski konferenci v Beogradu.
To je bil prvi javni nastop Brnabić, ki je tudi predsednica narodne skupščine, po nedeljskih predčasnih parlamentarnih volitvah, na katerih je Študentska lista prepričljivo premagala listo, zbrano okoli Srbske napredne stranke (SNS) Aleksandra Vučića.
Za sklic ustanovne seje novega parlamenta je pristojna Brnabić, ki mora to storiti v 30 dneh po razglasitvi končnih volilnih rezultatov. Ti bodo predvidoma znani novembra, saj bodo v nedeljo, 1. novembra, na 53 voliščih ponovili volitve.
Brnabić je danes poudarila, da mora nova parlamentarna večina čim prej prevzeti odgovornost za vodenje države. Zagotovila je, da nova opozicija ne bo povzročala težav ali ovirala dela nove oblasti.
Ob tem je opozorila na več domnevnih napadov na institucije in medije ter pritiske na posameznike, naj odstopijo.
Po zmagi Študentske liste se v Srbiji vrstijo pozivi k odstopom vodilnih predstavnikov državnih institucij in medijev, ki jim očitajo povezanost z dosedanjo oblastjo. Spremembe so že zajele javni radioteleviziji, med drugim Radiotelevizijo Srbije (RTS) in Radiotelevizijo Vojvodine (RTV), kjer so se po odstopih vodilnih začele tudi uredniške spremembe.
Generalna direktorica RTS Manja Grčić je v sredo odstopila, pred tem pa razrešila glavno urednico informativnega programa Bojano Mlađenović. Novi vršilec dolžnosti glavnega urednika Borivoje Uskoković je v četrtek razrešil še osem urednikov. Novo uredništvo RTS se je v večernem Dnevniku gledalcem javno opravičilo za vsebine, ki jih je javni servis v preteklem obdobju izpuščal iz poročanja.
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