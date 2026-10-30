Srbija bo predsedniške volitve razpisala najpozneje do 27. decembra

"Hitro oblikovanje institucij je v tem trenutku najpomembnejše, da tisti, ki so zmagali na volitvah, prevzamejo odgovornost za razmere v državi. Če se bodo nadaljevali šikaniranje in ustrahovanje državljanov ter nespoštovanje zakonov in ustave, bomo tako vsi vedeli, kdo je za to odgovoren," je po poročanju portala N1 Srbija dejala Brnabić na današnji novinarski konferenci v Beogradu.

To je bil prvi javni nastop Brnabić, ki je tudi predsednica narodne skupščine, po nedeljskih predčasnih parlamentarnih volitvah, na katerih je Študentska lista prepričljivo premagala listo, zbrano okoli Srbske napredne stranke (SNS) Aleksandra Vučića.

Za sklic ustanovne seje novega parlamenta je pristojna Brnabić, ki mora to storiti v 30 dneh po razglasitvi končnih volilnih rezultatov. Ti bodo predvidoma znani novembra, saj bodo v nedeljo, 1. novembra, na 53 voliščih ponovili volitve.

Brnabić je danes poudarila, da mora nova parlamentarna večina čim prej prevzeti odgovornost za vodenje države. Zagotovila je, da nova opozicija ne bo povzročala težav ali ovirala dela nove oblasti.

Ob tem je opozorila na več domnevnih napadov na institucije in medije ter pritiske na posameznike, naj odstopijo.