Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Srbija bo predsedniške volitve razpisala najpozneje do 27. decembra

Beograd, 30. 10. 2026 13.05 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
N.V.
Ana Brnabić

Vršilka dolžnosti predsednice Srbije Ana Brnabić je sporočila, da bodo predsedniške volitve v skladu z ustavo razpisali najpozneje do 27. decembra. Zmagovalce parlamentarnih volitev je pozvala k čimprejšnjemu oblikovanju oblasti in dodala, da bi lahko v tem primeru položaj vršilca dolžnosti predsednika države prevzel kdo drug.

"Hitro oblikovanje institucij je v tem trenutku najpomembnejše, da tisti, ki so zmagali na volitvah, prevzamejo odgovornost za razmere v državi. Če se bodo nadaljevali šikaniranje in ustrahovanje državljanov ter nespoštovanje zakonov in ustave, bomo tako vsi vedeli, kdo je za to odgovoren," je po poročanju portala N1 Srbija dejala Brnabić na današnji novinarski konferenci v Beogradu.

Ana Brnabić
Ana Brnabić
FOTO: AP

To je bil prvi javni nastop Brnabić, ki je tudi predsednica narodne skupščine, po nedeljskih predčasnih parlamentarnih volitvah, na katerih je Študentska lista prepričljivo premagala listo, zbrano okoli Srbske napredne stranke (SNS) Aleksandra Vučića.

Za sklic ustanovne seje novega parlamenta je pristojna Brnabić, ki mora to storiti v 30 dneh po razglasitvi končnih volilnih rezultatov. Ti bodo predvidoma znani novembra, saj bodo v nedeljo, 1. novembra, na 53 voliščih ponovili volitve.

Brnabić je danes poudarila, da mora nova parlamentarna večina čim prej prevzeti odgovornost za vodenje države. Zagotovila je, da nova opozicija ne bo povzročala težav ali ovirala dela nove oblasti.

Ob tem je opozorila na več domnevnih napadov na institucije in medije ter pritiske na posameznike, naj odstopijo.

Preberi še Študentska lista zahteva odstop vodilnih v policiji in drugih institucijah

Po zmagi Študentske liste se v Srbiji vrstijo pozivi k odstopom vodilnih predstavnikov državnih institucij in medijev, ki jim očitajo povezanost z dosedanjo oblastjo. Spremembe so že zajele javni radioteleviziji, med drugim Radiotelevizijo Srbije (RTS) in Radiotelevizijo Vojvodine (RTV), kjer so se po odstopih vodilnih začele tudi uredniške spremembe.

Generalna direktorica RTS Manja Grčić je v sredo odstopila, pred tem pa razrešila glavno urednico informativnega programa Bojano Mlađenović. Novi vršilec dolžnosti glavnega urednika Borivoje Uskoković je v četrtek razrešil še osem urednikov. Novo uredništvo RTS se je v večernem Dnevniku gledalcem javno opravičilo za vsebine, ki jih je javni servis v preteklem obdobju izpuščal iz poročanja.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
srbija ana brnabić predsedniške volitve

V Španiji hitijo z identificiranjem žrtev železniške nesreče

'Nekoč so ga pridržali zaradi tihotapljenja bele tehnike, danes prevzel posle Rastoderja'

24ur.com Vučić napovedal predčasne volitve za 17. december
24ur.com Predsedniške volitve na Hrvaškem bodo 29. decembra
24ur.com Predsedniške volitve bodo 23. oktobra, lokalne 20. novembra
24ur.com Vučić: Predčasne volitve možne junija
24ur.com Srbi 25. oktobra na predčasne parlamentarne volitve
24ur.com Vodenje službe DVK prevzema Igor Zorčič
24ur.com Predsednica republike podpisala odlok o razpisu evropskih volitev
Priporoča
  • Hyundai Emblem Over Modern Courtyard
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 31 PM 1 i20
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 32 PM 2 i30
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 42 PM 9 bayon
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 40 PM 7 kona
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 39 PM 6 kona hybrid
  • 78d4c4a6 3e95 41be 9b29 4cfcd3eb1ef4
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 34 PM 4 Tucson
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 36 PM 5 Tukson hybrid
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Emyy
30. 10. 2026 14.58
Kdo je gospod na naslovni?
Odgovori
0 0
Lux_43
30. 10. 2026 14.04
Kakšno škodo dela desna nacionalistična propaganda, lahko vidimo tudi v Srbiji. Fenomen je, kako oni mislijo, da je Kosovo še zmeraj sestavni del Srbije, oz. kako politika o tem laže. Samo da nek politik, pisatelj itd. omeni, da so vojno na Kosovu oni izgubili in s tem tudi ozemlje, drama. Ja pa ste jo. Jurisdikcije nimate več tam. Sprijaznit se bo treba po 25. letih, da je Kosovo ameriška kolonija, Beograd je pa izraelska. Da Srbija napade Kosovo, jo napade nazaj Amerika, to je dejstvo. Namesto da bi se delalo na tem, da se ima čim boljše odnose, itak propaganda dela svoje, na obeh straneh seveda vladajo vojni dobičkarji. Kar pa na zunaj je potrebno da se delamo, da smo skregani, a resnica je, da zelo dobro sodelujejo. Deli in vladaj. Uspelo na Balkanu. Sramota. Nova elita so pa Dodiki, Kaje, Stevoti, JAnkovići, Janše, Vučići, HDZ, uau. Blago nama. Upam, da se gibanje mladih nadaljuje v BiH in an HR...dost je teh nesposobnih klečeplazniških elit korporacij.
Odgovori
+1
5 4
Aijn Prenn
30. 10. 2026 14.04
A je na protestih res eden rekel, da je tale pika??
Odgovori
-3
0 3
AleksanderS
30. 10. 2026 13.41
Lahko pa v Srbiji kandidira Zoran Jnković - saj ima Srbsko državljanstvo . ali pa njegov sin Jure jankovič - ki je tudi pridobil Srbsko državljanstvo
Odgovori
+1
4 3
AleksanderS
30. 10. 2026 13.40
Po veljavni ustavi Srbije Aleksandar Vučić ne more ponovno kandidirati za predsednika države, če govorimo o tretjem predsedniškem mandatu.
Odgovori
+3
4 1
AleksanderS
30. 10. 2026 13.39
Po veljavni ustavi Srbije Aleksandar Vučić ne more ponovno kandidirati za predsednika države, ker govorimo o tretjem predsedniškem mandatu.
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
Portal
Presenetila vse, pričakuje že sedmega otroka
Do 2. novembra lahko prijavite otroka na nepozabno nogometno doživetje
Do 2. novembra lahko prijavite otroka na nepozabno nogometno doživetje
Kim Kardashian iskreno o težavnem obdobju s hčerko: "Bilo je veliko jeze ..."
Kim Kardashian iskreno o težavnem obdobju s hčerko: "Bilo je veliko jeze ..."
Paris Hilton so očitali, da je zasenčila lastna otroka: Njen odgovor je jasen
Paris Hilton so očitali, da je zasenčila lastna otroka: Njen odgovor je jasen
zadovoljna
Portal
Stara je 34 let, mnogi pa ji pripisujejo vsaj 60: botoksa ne želi niti poskusiti
Osvajal je poročeno igralko, po ločitvi mu jo je uspelo osvojiti
Osvajal je poročeno igralko, po ločitvi mu jo je uspelo osvojiti
Delala je kot natakarica, nato pa osvojila srce slavnega igralca
Delala je kot natakarica, nato pa osvojila srce slavnega igralca
Znana Slovenka delila romantično fotografijo po skoraj 30 letih ljubezni
Znana Slovenka delila romantično fotografijo po skoraj 30 letih ljubezni
vizita
Portal
Biološki preobrat, ki se zgodi hitreje, kot smo mislili
Pet ključnih informacij, ki jih ne smete zamolčati zdravniku
Pet ključnih informacij, ki jih ne smete zamolčati zdravniku
Zamenjajte večerni čips za pečen prigrizek, ki uredi prebavo
Zamenjajte večerni čips za pečen prigrizek, ki uredi prebavo
Zakaj je skoraj vsak peti bolnik napačno diagnosticiran?
Zakaj je skoraj vsak peti bolnik napačno diagnosticiran?
cekin
Portal
Za sabo je pustil milijone: koliko denarja bo dobila njegova 38 let mlajša žena?
Zamenjala je varno službo za rože in danes živi svoje sanje
Zamenjala je varno službo za rože in danes živi svoje sanje
Znamenje, ki ga kmalu čaka prav posebna karierna priložnost
Znamenje, ki ga kmalu čaka prav posebna karierna priložnost
Past, v katero se ujame vsak potrošnik
Past, v katero se ujame vsak potrošnik
moskisvet
Portal
Kam so izginili milijoni boksarske legende? Sin zahteva odgovore
V Indiji šel k brivcu po novo pričesko: 'Skoraj me je ohromil'
V Indiji šel k brivcu po novo pričesko: 'Skoraj me je ohromil'
Leta 1987 jo je zaposlil kot asistentko, nato je postala ljubezen njegovega življenja
Leta 1987 jo je zaposlil kot asistentko, nato je postala ljubezen njegovega življenja
Je ena sprememba v življenju dovolj za srečo?
Je ena sprememba v življenju dovolj za srečo?
dominvrt
Portal
Želite velike in okusne glavice česna? Vse se začne že jeseni
Vaš radiator potrebuje trik s sušilnikom za lase
Vaš radiator potrebuje trik s sušilnikom za lase
S temi napakami lahko svojemu ljubljenčku nevede škodite
S temi napakami lahko svojemu ljubljenčku nevede škodite
Preprost trik, zaradi katerega bo sir dlje ostal svež
Preprost trik, zaradi katerega bo sir dlje ostal svež
okusno
Portal
Imate doma skuto? 7 receptov naših bralcev za sladice, ki vedno teknejo
Razkošno jesensko kosilo v dobrih 30 minutah
Razkošno jesensko kosilo v dobrih 30 minutah
'Vsak neuspeh boli, ta danes pa še toliko bolj': Tanja zapustila MasterChef
'Vsak neuspeh boli, ta danes pa še toliko bolj': Tanja zapustila MasterChef
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
voyo
Portal
Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Priklicano zlo 2
Priklicano zlo 2
Zaton vitezov
Zaton vitezov
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022