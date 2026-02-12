ZDA kopičijo sile: druga bojna skupina kmalu na poti k Iranu?

Časopis Wall Street Journal poroča, da bi ladje kmalu lahko dobile tudi ukaz za napotitev na Bližnji vzhod. Če se to zgodi, bi se bojna skupina na čelu z eno od letalonosilk pridružila skupini z letalonosilko USS Abraham Lincoln, ki je že v regiji. "Ukaz za napotitev bi lahko bil izdan v nekaj urah," poroča časopis, pri čemer se sklicuje na anonimne uradnike. Vendar ukaz še ni bil izdan in načrti se lahko spremenijo, so dodali.

Letala na krovu USS Abraham Lincoln FOTO: AP

"Eden od uradnikov je dejal, da Pentagon pripravlja letalonosilko za napotitev v dveh tednih, verjetno z vzhodne obale ZDA," je zapisal časopis. "Letalonosilka USS George H.W. Bush izvaja vrsto vaj ob obali Virginije in zaključek le-teh lahko potencialno pospešili." Ameriška mornarica zaenkrat teh navedb ne komentira. Če bi bil ukaz za napotitev izdan danes, bi to pomenilo, da bo v bližino Irana skupina prispela nekje sredi marca. Tudi s skrajšanimi pripravami pred napotitvijo bi morale ladje potovati čez Atlantik do Sredozemskega morja ali celo dlje skozi Sueški prekop do Rdečega morja. Druga bojna skupina z letali na krovu letalonosilke in spremstvom, opremljenim z integriranim bojnim sistemom Aegis, bi zagotovo okrepila sile, ki se kopičijo v regiji za morebiten spopad z Iranom. Portal The Warzone izpostavlja, da v regiji trenutno ni dovolj taktične zračne moči za večjo in dolgotrajnejšo vojaško operacijo.

Letala F-35 FOTO: AP