Tujina

ZDA kopičijo sile: druga bojna skupina kmalu na poti k Iranu?

12. 02. 2026 16.40

Avtor:
M.V.
Ameriška letalonosilka George H.W.Bush

Medtem ko predsednik Donald Trump, vsaj uradno, še vedno razmišlja o odločitvi o napadu na Iran, naj bi ukazal drugi bojni skupini, na čelu z eno od letalonosilk, naj se pripravi na napotitev na Bližnji vzhod. Tja bi sicer najhitreje lahko prispela šele v nekaj tednih.

Časopis Wall Street Journal poroča, da bi ladje kmalu lahko dobile tudi ukaz za napotitev na Bližnji vzhod. Če se to zgodi, bi se bojna skupina na čelu z eno od letalonosilk pridružila skupini z letalonosilko USS Abraham Lincoln, ki je že v regiji.

"Ukaz za napotitev bi lahko bil izdan v nekaj urah," poroča časopis, pri čemer se sklicuje na anonimne uradnike. Vendar ukaz še ni bil izdan in načrti se lahko spremenijo, so dodali.

Letala na krovu USS Abraham Lincoln
Letala na krovu USS Abraham Lincoln
FOTO: AP

"Eden od uradnikov je dejal, da Pentagon pripravlja letalonosilko za napotitev v dveh tednih, verjetno z vzhodne obale ZDA," je zapisal časopis. "Letalonosilka USS George H.W. Bush izvaja vrsto vaj ob obali Virginije in zaključek le-teh lahko potencialno pospešili." Ameriška mornarica zaenkrat teh navedb ne komentira.

Če bi bil ukaz za napotitev izdan danes, bi to pomenilo, da bo v bližino Irana skupina prispela nekje sredi marca. Tudi s skrajšanimi pripravami pred napotitvijo bi morale ladje potovati čez Atlantik do Sredozemskega morja ali celo dlje skozi Sueški prekop do Rdečega morja.

Druga bojna skupina z letali na krovu letalonosilke in spremstvom, opremljenim z integriranim bojnim sistemom Aegis, bi zagotovo okrepila sile, ki se kopičijo v regiji za morebiten spopad z Iranom. Portal The Warzone izpostavlja, da v regiji trenutno ni dovolj taktične zračne moči za večjo in dolgotrajnejšo vojaško operacijo.

Letala F-35
Letala F-35
FOTO: AP

Medtem se, kot kaže, k Bližnjemu vzhodu premikajo lovci F-35A. Šest letal F-35A je v sredo zjutraj vzletelo z letalske baze Lakenheath v Združenem kraljestvu in se napotilo proti letalski bazi Muwaffaq Salti v Jordaniji. Druga skupina letal F-35A je trenutno v Moronu v Španiji in bi se lahko prav tako odpravila v Jordanijo. Vsa ta letala so sicer sodelovala v operaciji ugrabitve venezuelskega predsednika Nicolasa Madura.

Letala F-35A bi se pridružila skupini letal v regiji. Tam so na letališčih, po dostopnih podatkih, že pozicionirana letala F-15E Strike Eagles, A-10 Thunderbolt II in letala za elektronsko bojevanje E/A-18G Growler. Na letalonosilki USS Abraham Lincoln pa skupina letal F-35C, F/A-18E/F Super Hornet in Growler. V regiji je tudi vsaj devet drugih vojaških ladij, vključno z več rušilci razreda Arleigh Burke z vodenimi raketami, in več kot 30.000 vojakov v bazah po Bližnjem vzhodu. V regiji je verjetno tudi več ameriških podmornic.

Medtem je imel Trump v Beli hiši triurni sestanek z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem. Izraelski voditelj je prišel v Washington v upanju, da bo Trumpa prepričal, da zavzame (še) bolj agresivno držo proti Iranu. Po srečanju je Trump na družbenih omrežjih dejal, da si še vedno prizadeva za pogajalsko rešitev z Iranom, vendar bo napadel, če ne bodo dosegli dogovora.

Trump je nato izrekel še eno grožnjo Iranu. "Nazadnje se je Iran odločil, da je bolje, če ne sklene dogovora, in smo ga udarili s 'Polnočnim kladivom', in to za njih ni bilo dobro. Upajmo, da bodo tokrat bolj razumni in odgovorni." Pri tem je imel v mislih napad na jedrske objekte.

So govorice o napotitvi druge letalonosilke na Bližnji vzhod oblika pritiska na Iran, medtem ko potekajo pogovori, ali se ZDA dejansko pripravljajo na novo vojno?

Letalonosilka Iran ZDA

Piloti in kabinsko osebje Lufthanse stavka: ohromljen tudi promet na Brniku

Švicarji na referendum o omejitvi števila prebivalcev

