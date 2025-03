Pogovori z Ankaro: druga največja Natova vojska Evropi v bran?

Tam jih je včeraj iskal poljski premier Donald Tusk , ki se je s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom pogovarjal o krepitvi sodelovanja za časa poljskega predsedovanja Svetu EU. Pogovarjala sta se tudi o aktivnejši vlogi Turčije pri vprašanju vojne med Rusijo in Ukrajino.

Medtem ko ameriški predsednik Donald Trump dvomi v kolektivno obrambo Nata in od članic zavezništva zahteva dvig izdatkov za vojsko, Evropa išče odgovore na obrambna vprašanja. Kljub zahtevnosti skupne preteklosti bi jih lahko našla v Turčiji.

Turški predsednik Erdogan in poljski premier Tusk včeraj v Ankari

"Turčija in Poljska si želita miru," je dejal Tusk in dodal, da je njun cilj stabilizacija regije.

Kljub temu, da je Ankara od začetka vojne podpirala ukrajinsko vojsko z brezpilotnimi letali in plovili, je ohranila pozitiven odnos z Moskvo in ostaja edina članica Nata, ki se ni pridružila sankcijam proti Rusiji.

Putin: Strinjamo se z mirovnim predlogom, a ta mora voditi do trajnega miru

Natova največja evropska kopenska sila, ki vključno z rezervami šteje približno 800.000 pripadnikov, ima na voljo tudi več kot 2000 glavnih bojnih tankov, njena mornarica pa omogoča nadzor nad dogajanjem in vpliv nad prometom v Črnem morju.

Skoraj 800.000 vojakov, tanki in nadzor v Črnem morju

Turčija je v zadnjih letih močno okrepila svojo obrambno industrijo. Njen izvoz se je povečal za 29 odstotkov in lani dosegel 6,5 milijarde evrov, kar jo uvršča na 11. mesto v svetovnem obrambnem izvozu, je januarja sporočil Erdogan.

Po poročanju Mednarodnega inštituta za strateške študije je bila doslej večina te prodaje namenjena strankam na Balkanu in v vzhodni Evropi, medtem ko so se države z drugih delov celine zaradi že obstoječih partnerstev z drugimi državami in nestrinjanj z določenimi deli turške zunanje politike teh nakupov izogibale.