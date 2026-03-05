Naslovnica
Tujina

Druga raketa ubila otroke, ki so iskali zavetje

Minab, 05. 03. 2026 16.57 pred 5 urami 3 min branja 0

Avtor:
N.V.
Pogreb žrtev napada na dekliško šolo v Iranu

Eden izmed prvih napadov ZDA in Izraela na Iran je zadel dekliško osnovno šolo v mestu Minab na jugu Irana. Ubitih je bilo 165 ljudi, večinoma otrok, še skoraj 100 pa je bilo ranjenih. A šolo ni zadela le ena raketa, zadeli naj bi jo dve. In druga naj bi ubila tiste, ki so iskali zavetje.

Sprva je bilo rečeno, da je le ena raketa zadela šolo, Iran je napad označil za vojni zločin in Varnostni svet ZN pozval k ukrepanju. Zdaj pa prihajajo pričevanja, da sta šolo zadeli dve raketi, tako vsaj trdita dva reševalca in starš enega od ubitih otrok.

"Ko je prva raketa zadela šolo, sta ena od učiteljic in ravnateljica skupino učenk odpeljali v molilnico, da bi jih zaščitili," je povedal eden od reševalcev Rdečega polmeseca. Ravnateljica naj bi nemudoma poklicala starše in jih obvestila o napadu ter prosila, da pridejo po svoje otroke. Toda še preden bi starši lahko prišli po njih, je druga raketa zadela še območje, kjer je bila molilnica. In le majhno število tistih, ki so bili tam, je preživelo.

Po napadu na šolo v Iranu
Po napadu na šolo v Iranu
FOTO: AP

Po navedbah lokalnih oblasti so bile med 165 žrtvami napada skoraj izključno deklice, stare med sedem in dvanajst let. V šoli je bilo v tistem trenutku okoli 170 deklic.

Rohollah, oče deklice, ki je bila ubita v molilnici, je sicer za Middle East Eye povedal, da ga je šola kontaktirala šele potem, ko je bila že napadena. "Povedali so nam, da je bila šola napadena," je povedal oče. "Prosili so nas, naj pridemo čim hitreje in odpeljemo hčerko domov."

Njegova hči je prvi napad preživela, vendar na žalost ni preživela drugega napada. Še preden je uspel priti do nje, se je druga raketa že spustila nad šolo. "Moja deklica je popolnoma zgorela," je povedal. "Od nje ni ostalo nič. Prepoznali smo jo lahko le po šolski torbi, ki jo je še vedno držala v rokah. Bila je popolnoma zgorela."

"Ko sem po prihodu domov z dela zagledal njen nasmeh, je ves moj strah izginil. Zdaj ne vem, kaj početi. Ne vem, kako živeti s tem," je dodal.

Napad na šolo v Minabu na jugu Irana
Napad na šolo v Minabu na jugu Irana
FOTO: AP

Ameriški zunanji minister Marco Rubio je izjavil, da ameriške sile "ne bi namerno napadle šole" in da incident preiskujejo.

In medtem ko poteka preiskava, pa so se starši v Minabu od svojih otrok že poslovili. Posnetki prikazujejo množico, ki je napolnila ulico, da bi se poklonila žrtvam, ter vrste majhnih grobov, izkopanih na pokopališču približno osem kilometrov od šole.

Pogreb žrtev napada na dekliško šolo v Iranu
Pogreb žrtev napada na dekliško šolo v Iranu
FOTO: Profimedia

Uničenje šole je bilo tako hudo, je povedal tiskovni predstavnik ministrstva za šolstvo, da 69 šolark še ni bilo identificiranih, njihovi ostanki pa so trenutno podvrženi DNK-testiranju.

"Videli smo trupla brez glav, brez rok, brez nog," je povedal eden od reševalcev in prizor opisal kot strahoten. Povedal je, da je bilo na šolskem dvorišču na desetine odtrganih udov, nekateri otroci pa so bili tako zelo ožgani, da je bila njihova identifikacija izjemno težavna.

"Nekateri starši so svoje otroke prepoznali le po zlatih zapestnicah, ki so jih nosili," je dodal.

Skupina strokovnjakov ZN je napad na šolo označila za "globoko zaskrbljujočega" in zahtevala preiskavo. Iranski veleposlanik pri Združenih narodih v Ženevi Ali Bahreini je pisal visokemu komisarju ZN za človekove praviceVolkerju Turku ter napad označil za "neupravičen" in "kriminalen".

Napad z dvojnim udarcem

Dva udarca na isto tarčo pogosto opisujemo kot napad z dvojnim udarcem, zlasti kadar je med njima kratek premor. Gre za neformalni izraz za taktiko, ki predstavlja vojni zločin.

Odkar sta ZDA in Izrael začela vojno proti Iranu, so nekateri prebivalci že večkrat poročali o napadih, ki spominjajo na to taktiko. Video, ki se je pojavil na družbenih omrežjih, prikazuje žensko v središču Teherana, ki pravi, da je bila najprej odvržena ena bomba, ljudje so se skrili, potem pa so spet bombardirali.

Prav tako dva prebivalca Teherana opisujeta, da sta šla reševati ljudi izpod ruševin, letalo se je dvakrat vrnilo in štirikrat udarilo na isto mesto.

minab osnovna šola napad dvojni udarec iran

