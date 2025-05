Druga svetovna vojna: tragedija, ki nam je prinesla meje

Pred nemško kapitulacijo so zavezniške sile na čelu z ZDA in Združenim kraljestvom osvobodile večino zahodne Evrope, sovjetska Rdeča armada pa je napredovala v vzhodni Evropi in vkorakala v Berlin. Poraz sil osi je sicer leta 1943 deloma napovedal že padec fašistične Italije, medtem ko se je vojna globalno končala 2. septembra 1945 s kapitulacijo Japonske.

Kljub veselju spričo konca vojne je maja 1945 po vsej celini na milijone ljudi umiralo zaradi lakote, več milijonov jih je ostalo brez strehe nad glavo, nešteto pa jih je bilo travmatiziranih zaradi dogodkov, ki so jim bili priča.