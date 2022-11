Druga ukrajinska vojna znamka: na podrtem Krimskem mostu objeta Rose in Jack

"Znamka prikazuje ogromna prizadevanja naših ljudi in oboroženih sil. Danes je osem let, osem mesecev in osem dni, odkar so Rusi začeli z napadom na državo," je ob izidu dejal izvršni direktor Ukrpošte, ukrajinske državne poštne službe, Igor Smiljanski. Pošta je natisnila sedem milijonov drugo izdane vojne znamke, ki naj bi bile po navedbah direktorja na voljo po celotni državi.

Ukrajinci so tudi drugo serijo vojnih znamk z navdušenjem sprejeli. Sliko so prav tako natisnili na majice. Pred poštami so se tudi tokrat vile daljše vrste ljudi.

Prvo vojno znamko je Ukrajina v omejenem številu izdala aprila. Ta je s podobo ukrajinskega vojaka na Kačjem otoku, ki proti kasneje potopljeni ruski ladji Moskva kaže sredinec, postala zbirateljski predmet.

Kot so takrat razložili pri Ukrpošti, so se za prizor odločili zato, ker so Ukrajinci potrebovali spodbudo pri obrambi. Ukrajinska pošta je motiv našla s pomočjo natečaja, na katerem je sprejemala predloge za ponazoritev dogodkov na Kačjem otoku. Od več kot 500 prispelih idej je zmagovalni prispevek oblikovalca iz Lvova Borisa Groha.