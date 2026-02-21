Trojni umor: drugega lovca zamenjal za divjega prašiča in ustrelil

Po navedbah tožilstva se je tragedija zgodila med lovom v gozdovih na območju Nebrodi v kraju Messina, poroča Rai News. Prvi strel naj bi sprožil 82-letni lovec Antonio Gatani, ki je v slabih svetlobnih razmerah eno osebo pomotoma zamenjal za divjega prašiča. S tem je ustrelil 44-letnega Giuseppeja Pinota.
Ko je njegov mlajši brat, 26-letni Davis Pino, videl, da je Giuseppe zadet, je v paniki ustrelil starejšega lovca in ga smrtno ranil. Nato je četrti udeleženec, edini preživeli, v strahu streljal proti Devisu, ki je prav tako umrl. Zatem je pobegnil s kraja dogodka.
Moški, ki je edini preživel, je sprva brez navzočnosti odvetnika priznal sodelovanje v streljanju. Po uradni obravnavi z zagovornikom je molčal.
Preiskovalci zdaj čakajo na rezultate balističnih preiskav in analizo posnetkov akcijske kamere, nameščene na puški najmlajše žrtve. Čeprav so posnetki temni in slabe kakovosti zaradi vremena in zgodnje ure, bi lahko pomagali razjasniti še odprta vprašanja o natančnem zaporedju dogodkov. Edinega preživelega bodo v prihodnjih dneh še enkrat zaslišali.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.