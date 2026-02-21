Trojni umor: drugega lovca zamenjal za divjega prašiča in ustrelil

Po navedbah tožilstva se je tragedija zgodila med lovom v gozdovih na območju Nebrodi v kraju Messina, poroča Rai News . Prvi strel naj bi sprožil 82-letni lovec Antonio Gatani , ki je v slabih svetlobnih razmerah eno osebo pomotoma zamenjal za divjega prašiča. S tem je ustrelil 44-letnega Giuseppeja Pinota .

Ko je njegov mlajši brat, 26-letni Davis Pino, videl, da je Giuseppe zadet, je v paniki ustrelil starejšega lovca in ga smrtno ranil. Nato je četrti udeleženec, edini preživeli, v strahu streljal proti Devisu, ki je prav tako umrl. Zatem je pobegnil s kraja dogodka.

Moški, ki je edini preživel, je sprva brez navzočnosti odvetnika priznal sodelovanje v streljanju. Po uradni obravnavi z zagovornikom je molčal.