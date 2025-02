Drugi napad v mesecu dni: morski pes moškega ugriznil v trebuh in noge

Morski pes je 29-letnega moškega napadel sredi belega dne ob otoku Moreton. Reševalci so mu na kraju nudili prvo pomoč, nato pa so ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, kjer ostaja na zdravljenju. Imel naj bi hude poškodbe nog in trebuha, poroča Guardian.

Napad se je zgodil v bližini ladijskih razbitin, ki ležijo na dnu zaliva, in so priljubljena atrakcija za potapljače.

Gre že za drugi napad morskega psa v istem zalivu v tem mesecu. V začetku februarja je v napadu umrla 17-letna Charlize Zmuda.

28. decembra je medtem 40-letni moški umrl v napadu v bližini otoka Humpy.

Avstralija se v zadnjem času sooča s porastom napadov morskih psov, a strokovnjaki poudarjajo, da je to v veliki meri posledica dejstva, da je ob naraščanju prebivalstva vse več ljudi v vodi.