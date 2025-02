Drugi petkov bojkot na Hrvaškem: trgovine izdale za skoraj tretjino manj računov

Po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina je bilo v petek v hrvaških trgovinah izdanih slabih 2,5 milijona računov v skupni vrednosti dobrih 34 milijonov evrov. Na dan prvega bojkota, 24. januarja, je bilo izdanih računov dobra dva milijona, njihova skupna vrednost pa je znašala 28,6 milijona evrov.

Teden pred prvim bojkotom, v petek, 17. januarja, je bilo skupaj izdanih 3,7 milijona računov, katerih skupna vrednost je znašala 60,6 milijona evrov, danes objavljene podatke finančne uprave povzema Hina.

Seznam razširili na 70 izdelkov

Poziv k bojkotu trgovin zaradi visokih cen hrane, ki so se v zadnjih treh letih dvignile za tretjino, se je začel v Facebook skupini Halo, inšpektor, za katero stoji Evropski center za potrošnike. Bojkot so nato podprla društva za zaščito potrošnikov, sindikati, politične stranke in celo hrvaška vlada.

Hrvaška vlada je v okviru ukrepov za blažitev rasti cen septembra lani podaljšala omejitev cen za 30 skupin živil in izdelkov za osebno higieno, v četrtek pa je ta seznam razširila na 70 izdelkov. V petek je vlada izdala sklep, ki določa te izdelke in bo začel veljati 7. februarja.

Na Hrvaškem se je v četrtek začel tudi teden dni dolg bojkot trgovskih verig Lidl, Eurospin in DM ter hkrati povsod gaziranih pijač, ustekleničene vode in detergenta. Nekateri trgovci so medtem začeli zniževati cene številnih proizvodov na svojih prodajnih policah.