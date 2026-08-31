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Drugi val je bil usoden: 'Morali bi počakati'

Nikozija, 31. 08. 2026 06.19 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Nesreča trajekta

Najmanj osem ljudi je umrlo, 18 pa jih še pogrešajo po nesreči trajekta pred severnim delom Cipra. Na krovu je bilo 267 ljudi. Po navedbah vodje turških Ciprčanov Unala Ustela sta trajekt zadela dva vala, nato je vanj začela vdirati voda in plovilo se je prevrnilo. Kapitana in sedem članov posadke so pridržali, preiskovalci pa bodo skušali z morskega dna pridobiti črno skrinjico. Trajekt bi moral proti Turčiji odpluti že dan prej, vendar so plovbo zaradi slabega vremena prestavili.

Reševalci pred severnim delom Cipra nadaljujejo iskanje pogrešanih po nedeljski nesreči potniškega trajekta. Najmanj osem ljudi je umrlo, 18 jih še pogrešajo, veliko večino ljudi na krovu pa so rešili. Na trajektu je bilo 267 ljudi – 259 potnikov in osem članov posadke.

Plovilo zasebnega ladjarja je v nedeljo okoli 12.30 po lokalnem času izplulo iz priljubljenega turističnega mesta Girne in se odpravilo proti Turčiji. Toda pot se je končala že kmalu po izplutju.

Vodja turških Ciprčanov Unal Üstel je za turško televizijo TRT opisal, kaj naj bi se zgodilo tik pred nesrečo.

Trajekt naj bi najprej zadel val. Medtem ko je kapitan poskušal plovilo po prvem udarcu stabilizirati, ga je zadel še drugi val. Takrat je v trajekt začela vdirati voda in plovilo se je prevrnilo.

Nesreča trajekta
Nesreča trajekta
FOTO: AP

Pomemben podatek je tudi, da bi moral trajekt na pot proti Turčiji kreniti že v soboto, vendar so plovbo zaradi slabih vremenskih razmer prestavili na nedeljo. 

O razmerah na morju je za BBC spregovoril tudi Mustafa Koc, ki je s svojim čolnom pomagal reševati potnike.

Po njegovih besedah je rešil okoli 65 ljudi. Prepričan je, da bi morala posadka pred izplutjem počakati, da se morje umiri. "Zanje ni bilo varno. Morje je bilo precej razburkano," je dejal. "Ljudje so umrli. To ni prav," je dodal.

Koc je povedal še, da je trajekt v Kyrenio prispel v soboto in da naj bi imel "nekaj poškodb na sprednjem delu". Za zdaj ni jasno, za kakšne poškodbe naj bi šlo in ali bi lahko bile kakorkoli povezane z nedeljsko nesrečo.

Oblasti so medtem v okviru preiskave pridržale kapitana in vseh sedem drugih članov posadke, preiskava pa se nadaljuje. 

Po podatkih MarineTraffic je šlo za hitri trajekt Filo Jet, dolg približno 40 in širok deset metrov, ki pluje pod turško zastavo.

Upravlja ga zasebna družba Filo Denizcilik, iz katere so po nesreči sporočili, da sozaradi tragedije "globoko užaloščeni".

Za svojce potnikov so vzpostavili posebno telefonsko številko. Za zdaj še ni jasno, katerih narodnosti so bili ljudje na krovu, prav tako oblasti še niso objavile podrobnejših podatkov o poškodovanih.

Severni del Cipra nadzoruje samooklicana Turška republika Severni Ciper, ki jo kot državo priznava le Turčija. Otok je razdeljen od leta 1974.

trajekt nesreča ciper

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