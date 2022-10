'Drugi val smrti in uničenja': Smo na robu zdravstvene katastrofe

Za reševanje Pakistana po obilnih poletnih poplavah, ki so zahtevale več kot 2000 smrtnih žrtev in pustile milijone preživelih brez strehe nad glavo, ZN potrebujejo petkrat več pomoči, so ocenili predstavniki organizacije. Zaprosili so za višji znesek mednarodne pomoči – dobrih 835 milijonov evrov. Državo namreč ogroža zdravstvena katastrofa, saj se v njej širijo bolezni, ki se prenašajo z vodo. Za njimi je zbolelo že več kot milijon ljudi, umrlo pa več kot 350 ljudi.

Združeni narodi (ZN) so danes pojasnili, da so razsežnosti zgodovinskih poplav v Pakistanu večje, kot so sprva ocenili. Izračunali so, da bi za reševanje problematike in pomoč državi potrebovali namesto 160 milijonov dolarjev (163,8 milijona evrov), kot so prvotno menili, 816 milijonov dolarjev (835,7 milijona evrov). Njihove nedavne ocene namreč kažejo, da bo nujno potrebna dolgoročna pomoči, navaja AP.

icon-expand Bolezni, kot so kolera, malarija in mrzlica denga, se najbolj širijo v regiji Sindh. FOTO: AP

Na današnji novinarski konferenci v Islamabadu je Chris Kaye, predstavnik Svetovnega programa ZN za hrano v Pakistanu, dejal, da je poziv za mednarodno pomoč "zelo osredotočen in neposrednost". "Zelo je osredotočen na humanitarne potrebe, potrebe po reševanju življenj," je poudaril v izjavi za AP. ZN so s pozivom po večji pomoči prišli na plano dan po tem, ko je Julien Harneis, koordinator ZN za Pakistan, pojasnil, da bolezni, kot so malarija, mrzlica denga, garje in podhranjenost, spodbujajo "drugi val smrti in uničenja" v Pakistanu.

icon-expand Približno polovica od 33 milijonov Pakistancev, ki so jih od sredine junija prizadele poplave, namreč še vedno živi v začasnih bivališčih, kjer nimajo dostopa do čiste pitne vode in stranišč. FOTO: AP

'Nimamo dovolj sanitarnih prostorov, ki bi bili na voljo vsem ljudem' Chris Kaye je danes s podobnimi besedami opisal zaskrbljujoče stanje v državi: "Vstopamo v drugi val humanitarne krize. Kaj mislim s tem? Priča smo pravi zdravstveni krizi. Zdravstveni krizi, ki se rodi iz stoječe vode, ogromne količine stoječe vode," je poudaril in opozoril, da je v to situacijo pripeljalo dejstvo, da nimajo dovolj sanitarnih prostorov, ki bi bili na voljo vsem ljudem, ki so razseljeni po državi. Približno polovica od 33 milijonov Pakistancev, ki so jih od sredine junija prizadele poplave, namreč še vedno živi v začasnih bivališčih, kjer nimajo dostopa do čiste pitne vode in stranišč ali pa je ta dostop zelo omejen.

icon-expand Po navedbah pakistanskega ministrstva za zdravje bodo vsi otroci, stari od 9 mesecev do 15 let, cepljeni proti tifusu v prvi fazi cepilne kampanje. FOTO: AP

Kaye je poudaril, da niso problem zgolj komarji, ki prenašajo mrzlico denga in malarijo: "Zdaj se začenjajo pojavljati grozljive kožne bolezni." Pojasnil je, da kar štiri milijone ljudi sodi v četrto kategorijo. "To so tisti, ki jih moramo zaščititi, in pripravljamo se, da bomo najmanj 2,7 milijona tem ljudem lahko zagotovili pomoč v hrani – priskrbeli jim bomo neposredne obroke," je napovedal. 'Voda je prenehala naraščati, nevarnost pa ne' Da je Pakistan tik pred zdravstveno katastrofo, je opozorila tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). "Voda je prenehala naraščati, nevarnost pa ne. Smo na robu zdravstvene katastrofe," je v Ženevi dejal generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

icon-expand Do zdaj je zaradi okužb umrlo že več kot 350 ljudi. FOTO: AP

Širjenje bolezni, kot so kolera, malarija in mrzlica denga, je najbolj prizadela regijo Sindh. Do zdaj je zaradi okužb umrlo že več kot 350 ljudi. "V prihodnjih tednih bi lahko izgubili še veliko več življenj, kot jih je bilo izgubljenih v poplavah, če ne bomo zbrali večje podpore Pakistanu," je opozoril Tedros. Skupno je zaradi poplav oz. njihovih posledic umrlo najmanj 1696 ljudi, navaja AP.