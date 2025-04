Britansko mesto se utaplja v smeteh: po njem tekajo podgane, večje od mačk

Britanski Birmingham se že od januarja sooča s smetarsko stavko. Nekaterim od 1,2 milijona prebivalcev mesta tako že več tednov niso odpeljali odpadkov. Posledice pa: smeti vsepovsod, širi se smrad, po mestu pa so se razmnožile podgane, ki so zaradi takšnih pogojev tudi veliko večje kot običajno.

CNN je obiskal britanski Birmingham, kjer že več tednov traja stavka smetarjev. Smrad v mestu je neverjeten. Po ulicah so vreče gnijoče hrane, iz katerih lezejo črvi, za CNN opisuje Will Timms, ki se ukvarja z nadzorom nad škodljivci. Iz domov odstranuje ščurke, podgane in druga nezaželena bitja v stanovanjskem okolju. In zadnje tedne mu telefon nenehno zvoni. Na ulicah mesta se je nabralo približno 17.000 ton smeti, ki so ponekod naložene na večmetrske kupe, kar pa je pravi raj za živali. V kupih odpadkov se znajdejo miši in podgane, saj so te razmere zanje hotel s petimi zvezdicami, pripoveduje Timms.

Smetarji v Birminghamu stavkajo zaradi plač, zato nekateri od 1,2 milijona prebivalcev mesta že več tednov niso imeli odpeljanih odpadkov. Timms pripoveduje, da se je število klicev ljudi, ki so v svojih domovih našli podgane, povečalo za približno 50 %, odkar se je začela stavka.

Mesto se je pred nekaj manj kot dvema letoma znašlo v finančnih težavah in razglasilo, da je v bistvu bankrotiralo. Eden izmed prebivalcev je za CNN opisal: "Povsod so smeti, povsod so podgane, nekatere so večje od mačk. To je Britanija leta 2025."

Zaradi znižanja plač zaradi spremembe delovnega mesta stavka približno 400 smetarjev. Mestni svet Birminghama trdi, da je prizadetim delavcem ponudil alternativne vloge in možnosti prekvalifikacije. Na svoji spletni strani svet navajajo, da nobenemu delavcu ni treba izgubiti denarja in da so kadrovske spremembe ključni del poskusa, da mesto postane finančno vzdržno in posodobi svojo storitev zbiranja odpadkov.