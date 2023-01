Drugo skrivališče mafijskega šefa: bunker, skrivni dokumenti in dragi kamni

A poleg skrivne sobe so tudi v tem stanovanju našli več dragocenosti. Med njimi tokrat ni bilo parfumov in prestižnih oblačil, ampak več dragih kamnov, predvsem smaragdov in diamantov. Poleg njih so našli tudi več dokumentov, ki naj bi predstavljali skrivni arhiv mafijca Tota Riina. Po policijskih ocenah je bil Riino pred njegovo smrtjo leta 2017 šef vseh mafijskih šefov na Siciliji.

Italijanski šefi kriminalnih združb v Italiji so sicer poznani po izgradnji skrivnih predorov in bunkerjev. Skrivališča si gradijo tudi v bolj odročnih predelih, na primer globoko v gozdu ali visoko v gorah, piše Guardian .

Policijska preiskava zloglasnega mafijca Mattea Messina Denara se nadaljuje, kriminalisti vsak dan odkrijejo kaj novega. V sredo so v mestu Campobello di Mazara na Siciliji našli še eno stanovanje nedavno aretiranega kriminalca, v njem pa skrito sobo, ki so jo lokalni mediji označili za bunker.

60-letniku, ki so ga Italijani aretirali v ponedeljek, so v preteklosti že sodili in ga leta 2002 obsodili na dosmrtno ječo. Med drugim je obtožen umorov dveh protimafijskih tožilcev iz leta 1992, smrtonosnih bombnih napadov leta 1993 v Milanu, Firencah in Rimu, pa tudi ugrabitve, mučenja in umora 11-letnega sina enega od mafijcev, ki je pričal proti njemu.