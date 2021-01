Zgodovinsko ustavno obtožbo zaradi spodbujanja vstaje prenesli v senat

Predsednik vrhovnega sodišča predseduje ustavnim obtožbam predsednikov, ki so na položaju, za vse druge osebe pa lahko ustavni obtožbi predseduje najstarejši član senata. Trump ni več predsednik, Leahy pa je v senatu že 46 let.

Upravitelje ustavne obtožbe oziroma v tem primeru tožilce je vodil Jamie Raskin iz Marylanda, ki je prebral obtožnico, predsedujoči senatu demokrat Patrick Leahy iz Vermonta pa je potrdil, da so jo prejeli in da bodo ukrepali.

Senat bo sojenje Trumpu začel šele v tednu od 8. februarja, kar sta se dogovorila vodja večine Chuck Schumer in manjšine Mitch McConnell . Kongres še vedno varuje več tisoč pripadnikov nacionalne garde, ki so jih namestili po napadu 6. januarja, v času ustavne obtožbe pa jih bo ostalo med 5000 do 7000.

Drugi republikanci že iščejo pravniške izgovore, zakaj nima smisla ustavno obtožiti nekdanjega predsednika in v nasprotju z vsej javnosti dostopnimi dokazi že začenjajo govoriti, da to, kar je delal Trump, v bistvu ni nič strašnega. Zvezna policija medtem že preiskuje grožnje Trumpovih podpornikov senatorjem, ki bi si drznili podpreti obtožbo.

Se je Trump hotel znebiti vodje pravosodnega ministra?

Začela se je tudi preiskava generalnega inšpektorja pravosodnega ministrstva ZDA Michaela Horowitza, potem ko je New York Times objavil članek o tem, da je Trump skupaj z uradnikom ministrstva Jeffom Clarkom razpravljal, kako se znebiti vršilca dolžnosti pravosodnega ministra ZDA Jeffa Rosena, ki ni hotel razveljaviti predsedniških volitev in v bistvu izvesti državni udar.

Po poročanju New York Timesa so bili razen Rosena proti naklepu vsi v ministrstvu, ki so zanj slišali in so zagrozili z množičnim odstopom. Trumpovih trditev o volilnih prevarah ni potrdil nihče, kljub temu pa jim verjamejo milijoni.

Nekdanji pravosodni minister Bill Barr je javno zatrdil, da velikih prevar, ki bi vplivale na izid, ni bilo, in je raje odstopil, kot da posluša Trumpove pritožbe.

Trump je skušal vplivati tudi na uradnike zveznih držav, da spremenijo izide volitev, med drugim v Georgii. Vsepovsod so ga zavrnili, njegovi odvetniki pa so s tožbami doživeli več kot 60 sodnih porazov.

Uspelo jim je le v Pensilvaniji, kjer so zahtevali, da Trumpove opazovalce spustijo bližje uradnikom med preštevanjem glasovnic. Dve tožbi, ki jima je uspelo priti do vrhovnega sodišča ZDA, sta bili gladko zavrnjeni.